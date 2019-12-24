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Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?

24 Декабря 2019 227 0 События и факты
Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?

В январе 2020 года частично поменяются правила подготовки водителей, а с октября – изменятся полностью. Реформа правительства, которую поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, затронет несколько миллионов россиян. Нововведения разрешат учебную езду на магистралях, а вместо «площадки» и «города» появится общий экзамен для оценки навыков вождения.

Повышается возрастной ценз

  • Постановление об изменении правил допуска россиян к управлению транспортными средствами Медведев подписал 20 декабря, пишет «Коммерсант».
  • Изменения затрагивают возрастной ценз для учащихся – на категории D, Tb, Tm, то есть для вождения автобуса, троллейбуса и трамвая, теперь можно будет учиться не с 16, а только с 20 лет. Вместе с тем снимается запрет на обучение вождению на магистралях.
  • ГИБДД получает дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Водительское удостоверение после изъятия не будет возвращаться, пока у нарушителя будут неоплаченные штрафы.
  • Кандидата в водители также не допустят до экзаменов в автоинспекции, если автошкола к моменту обучения не имела лицензии на образовательную деятельность.

Экзамен станет другим

  • С 1 октября 2020 года изменится подход к экзамену. Практический экзамен будет выглядеть следующим образом: первые 30 минут водитель покажет базовые навыки вождения – старт, движение на подъеме, параллельная парковка – не на площадке автошколы, а на тупиковой улице за приделом жилой застройки. Только после этого он поедет в город.
  • Еще одно новшество: у будущих водителей не будет возможности заранее обкатать учебный маршрут. С 1 октября 2020 года будет публиковаться только список возможных маршрутных улиц. Однако для тех, кто планирует получить мотокатегорию, правила останутся прежними.

Как пересдавать

  • Постановление имеет рамочный характер, а с подробностями можно будет ознакомиться в регламенте приема экзаменов, который будет утвержден приказом МВД, а также в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет 10 месяцев.
  • Имеется в виду и механизм, который будет введен впервые: итоги экзамена можно будет аннулировать, если будет получена отрицательная оценка экзаменатора. С другой стороны, и представители ГИБДД смогут отменить положительный итог экзамена. Это может произойти, если будут предоставлены поддельные документы, например, медицинская справка.
  • Также обозначаются конкретные сроки для повторных экзаменов. Так, проверку теории будут назначать не раньше, чем через неделю, но не позднее 30 дней после неудачной попытки. Навыки вождения — тоже не раньше семи дней и не позднее 60 дней. При этом в случае если кандидат не сдал и с третьего раза, то следующую придется ждать минимум месяц, но и не больше трех.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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