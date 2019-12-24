Капитал страны
ENGLISH
24 ДЕК, 16:37 МСК
USD (ЦБ) 62,1673
EUR (ЦБ) 68,9062
Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?
24 Декабря 2019 227 0 События и факты
В январе 2020 года частично поменяются правила подготовки водителей, а с октября – изменятся полностью. Реформа правительства, которую поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, затронет несколько миллионов россиян. Нововведения разрешат учебную езду на магистралях, а вместо «площадки» и «города» появится общий экзамен для оценки навыков вождения.
Повышается возрастной ценз
- Постановление об изменении правил допуска россиян к управлению транспортными средствами Медведев подписал 20 декабря, пишет «Коммерсант».
- Изменения затрагивают возрастной ценз для учащихся – на категории D, Tb, Tm, то есть для вождения автобуса, троллейбуса и трамвая, теперь можно будет учиться не с 16, а только с 20 лет. Вместе с тем снимается запрет на обучение вождению на магистралях.
- ГИБДД получает дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Водительское удостоверение после изъятия не будет возвращаться, пока у нарушителя будут неоплаченные штрафы.
- Кандидата в водители также не допустят до экзаменов в автоинспекции, если автошкола к моменту обучения не имела лицензии на образовательную деятельность.
Экзамен станет другим
- С 1 октября 2020 года изменится подход к экзамену. Практический экзамен будет выглядеть следующим образом: первые 30 минут водитель покажет базовые навыки вождения – старт, движение на подъеме, параллельная парковка – не на площадке автошколы, а на тупиковой улице за приделом жилой застройки. Только после этого он поедет в город.
- Еще одно новшество: у будущих водителей не будет возможности заранее обкатать учебный маршрут. С 1 октября 2020 года будет публиковаться только список возможных маршрутных улиц. Однако для тех, кто планирует получить мотокатегорию, правила останутся прежними.
Как пересдавать
- Постановление имеет рамочный характер, а с подробностями можно будет ознакомиться в регламенте приема экзаменов, который будет утвержден приказом МВД, а также в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет 10 месяцев.
- Имеется в виду и механизм, который будет введен впервые: итоги экзамена можно будет аннулировать, если будет получена отрицательная оценка экзаменатора. С другой стороны, и представители ГИБДД смогут отменить положительный итог экзамена. Это может произойти, если будут предоставлены поддельные документы, например, медицинская справка.
- Также обозначаются конкретные сроки для повторных экзаменов. Так, проверку теории будут назначать не раньше, чем через неделю, но не позднее 30 дней после неудачной попытки. Навыки вождения — тоже не раньше семи дней и не позднее 60 дней. При этом в случае если кандидат не сдал и с третьего раза, то следующую придется ждать минимум месяц, но и не больше трех.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
15:28 В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд
13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий