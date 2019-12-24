Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права? 227 0 События и факты

В январе 2020 года частично поменяются правила подготовки водителей, а с октября – изменятся полностью. Реформа правительства, которую поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, затронет несколько миллионов россиян. Нововведения разрешат учебную езду на магистралях, а вместо «площадки» и «города» появится общий экзамен для оценки навыков вождения.