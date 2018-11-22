Повысить цены или уйти с рынка? Независимые АЗС под угрозой закрытия

Автозаправочные станции в России нуждаются в наценке на бензин минимум три рубля на литр. В противном случае они будут работать в убыток и, как следствие, – рискуют вообще закрыться. Об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, стоимость топлива формируют на сами владельцы АЗС, а ситуация, которая сложилась на рынке.

«Автозаправочные пляски»

Григорий Баженов утверждает, что независимые АЗС не влияют на цену бензина, а «пляшут» от цен, которые уже установлены. В этом плане их бы устроила и цена в 30 руб. за литр. «Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие», – цитирует РИА Новости главу аналитического центра Независимого топливного союза.

Соглашение, которое ранее было достигнуто между правительством и нефтяными компаниями во время встречи у вице-премьера Дмитрия Козака, говорит об убыточности независимых АЗС на ближайшие пять месяцев. Баженов убежден, что подобный «договор» не даст компаниям работать в «нормальных» условиях. Более того, это приведет к печальным последствиям, когда многие АЗС могут закрыться.

По его данным, средняя маржинальность независимых АЗС до 31 марта 2019 года составит 1,7 руб. за литр. При этом затраты на реализацию 10 тыс. литров обходятся в 3 руб. за литр. Баженов настаивает – ни о какой прибыли речь не идет: «это минимальные операционные затраты».

Бензин плохого качества

В минувший понедельник глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что возможно возникновение ситуации, при которой качество топлива на АЗС станет хуже. И причиной этого могут быть высокие цены. С другой стороны, плохого топлива быть не должно, поскольку закупка происходит у крупных нефтяников.

Признав проблему независимых АЗС, министр отметил, что «у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть». Мантуров объясняет это тем, что они «получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний».

Говоря о плохом бензине, Мантуров сообщил, что такие проблемы были и раньше. И чтобы их решить, было решено ввести с 1 января этого года оборотные штрафы. Таким образом, под контролем находятся химический состав топлива, а также вопрос, связанный с недоливом. По его словам, оборотный штраф составит 0,5 млн руб.

Договоренности не действуют?

Во время встречи, которая 31 октября состоялась у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями Минэнерго, ФАС, нефтяных компаний и независимых НПЗ, были достигнуты договоренности и согласован ряд мер, чтобы стабилизировать цены на топливо. В частности, правительство и нефтяники обозначили уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

В итоге уровень цен на рынке топлива до конца текущего года будет находиться на уровне конца мая – начала июня. После этого стоимость топлива будет плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Каждый месяц производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Как сообщалось, эта договоренность действует до 31 марта.

Позднее, как заявил Козак, до конца года ФАС и Минэнерго займутся проверкой независимых АЗС на региональных рынках. И, если в их случае будет зафиксировано монопольное положение, то с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.