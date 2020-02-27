Повысить цены и не менять состав. Чего просят у власти российские пивовары 147 0 Экономика

Российские производители пива выступили против технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно документу, уже со следующего года пивовары могут на 50% заменять солод зерном. По мнению Союза российских пивоваров (СРП), доля зерна не должна быть выше 20%. Об этом представители СРП написали в Минфин. До этого они предупреждали финансовое ведомство, что из-за «критических цен» розничных сетей производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости продукта. Во избежание развития серого рынка пивной продукции производители попросили установить минимальную розничную цену.