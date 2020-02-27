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Повысить цены и не менять состав. Чего просят у власти российские пивовары

27 Февраля 2020 147 0 Экономика
Повысить цены и не менять состав. Чего просят у власти российские пивовары

Российские производители пива выступили против технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно документу, уже со следующего года пивовары могут на 50% заменять солод зерном. По мнению Союза российских пивоваров (СРП), доля зерна не должна быть выше 20%. Об этом представители СРП написали в Минфин. До этого они предупреждали финансовое ведомство, что из-за «критических цен» розничных сетей производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости продукта. Во избежание развития серого рынка пивной продукции производители попросили установить минимальную розничную цену.

Угроза здоровью

  • Производители пива просят Минфин установить допустимый объем замены солода в размере 20% для пива и в 30% для пива «специального». Все, что содержит более 30% зерна и несоложенного сырья, в СРП предлагают считать «пивным напитком». Для этого требуется внести поправки в технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» ЕАЭС, который определяет понятие «пиво».
  • Регламент должен вступить в силу 9 января 2021 года. Он разрешит заменять солод зерном до 50% от объема продукта. Это противоречит текущему российскому законодательству, которое ограничивает использование прочего зерна в составе пива 20%.
  • Пивовары убеждены, что если будет разрешено увеличить долю заменяемого солода, это снизит уровень безопасности и качество пива, которое производится в ЕАЭС. Следовательно, это может нанести вред здоровью потребителей, а также ущерб всей пивоваренной и солодовенной отрасли.
  • При этом производители признают, что сегодня солодовые экстракты используются в производстве вместо более дорогого зерна для снижения себестоимости. Это тоже порождает нездоровую конкуренцию.

Когда страдает качество

  • Из-за общего снижения качества честные производители, которые работают по традиционной технологии на 100% солоде, попадают в неблагоприятную ситуацию, отмечают пивовары.
  • До сегодняшнего дня так и не был утвержден метод, определяющий долю несоложеного сырья в готовом пиве. Благодаря чему недобросовестные производители спокойно используют несоложеные зернопродукты в объемах, превышающих 50%.
  • Опираясь на зарубежный опыт, в Союзе пивоваров напоминают о том, что в ряде стран, где присутствует классическое пивное и солодовое производство, в законодательном порядке закреплены меры частичного ограничения – например, во Франции и Бельгии, либо полный запрет несоложеного сырья в пиве – так, как в Германии. Представители союза убеждены: объем сахаросодержащих продуктов в пиве не должен быть больше 5%, а пиве специальном – 10%.

Тем временем

  • Тем временем пивовары столкнулись с еще одной сложностью: после выхода из СРП (соглашение о разделе продукции) крупнейшие в России пивоваренные компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, приступили к агрессивному демпингу.
  • Как пишет «Коммерсант», в Союзе утверждают, что это приводит к разрушению региональных каналов продаж локальных производителей, которые вынуждены продавать пиво по себестоимости. Там считают, что проблему можно решить через введение минимальных розничных цен на пиво – и эта просьба также была озвучена Минфину.
  • В Союзе отмечают, что рынок перенасыщен акционным пивом по «критически низким демпинговым ценам», который не отвечает производственным затратам и выплатам налогов.
  • Комментируя ситуацию, представители Минфина, что обращение Союза было рассмотрено. Как уточняется, установку МРЦ регламентируется договором ЕАЭС. То есть, вводить норму можно только после того, как будут созданы соответствующие правовые основания. Кроме этого, как проинформировали в министерстве, данные предложения были внесены в ЕЭК.

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Редакция "Капитала Страны"

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