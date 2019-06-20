Повелители штрафов. За установку новых дорожных камер в регионах России будет отвечать «дочка» Ростеха

Выяснилось, что все работы, которые связаны с установкой новых дорожных камер, которые фиксируют нарушения ПДД, будут отданы дочерней компании «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — предприятию ГЛОНАСС БДД. Распоряжение соответствующего содержания уже готовят в российском правительстве. В Белом доме уже направили в регионы предложения с тарифами для работы с этой компанией 150–250 рублей за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение одного месяца.

Правительственная телеграмма

В распоряжении «Ъ» оказался текст правительственной телеграммы губернаторам за подписью главы Минкомсвязи Константина Носкова. В ней сообщается о том, что сотрудники министерства готовят проект распоряжения правительства, которое обозначает единственного «исполнителя закупок работ, услуг», имеющих отношение к комплексам фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием – ООО ГЛОНАСС БДД.

Согласно информации, полученной kartoteka.ru, 34% компании являются собственностью корпорации «Ростех», еще 30% принадлежит АО ГЛОНАСС, и 36% — ООО «Сотка высоток». О планах по созданию компании сообщалось еще в мае – тогда говорилось о том, что она будет заниматься созданием «автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах».

Фиксаторы с большой дороги

По данным СМИ, на сегодняшний день на российских дорогах работает 12 тыс. стационарных и еще 3,8 тыс. мобильных комплексов видеофиксации. В некоторых регионах (Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти и компании заключили концессионные соглашения и госконтракты сроком на 10-12 лет на установку и обслуживание камер. При такой схеме окупаемость инвестиций происходит за счет оплаченных штрафов. В числе инвесторов — «Ростелеком», Vessolink, а также «Ситроникс», «МВС Групп» и так далее.

К слову говоря, такой вариант, мягко говоря, не нравится водителям. Владельцы автомобилей убеждены, что таким образом на них зарабатывают деньги. Аналогичной точки зрения придерживается и вице-премьер Максим Акимов, который в феврале этого года заявил, что дорожные камеры являются «средством коммерциализации», в связи с чем есть необходимость пересмотреть так называемые «принципы государственно-частного партнерства» в данном направлении.

Что касается правительственной телеграммы, то она была подготовлена согласно поручениям президента России (от 16 и 31 мая 2019 года) и последовавшим за ним поручением Максима Акимова от 5 июня 2019 года. Как выяснил «Ъ», идею о единственном поставщике главе государства «подкинул» «Ростех», направив соответствующее обращение. Владимир Путин распорядился проработать данную инициативу, и в итоге Белый дом передал этот вопрос в Минкомсвязи.

Еще один штраф

Апока решается вопрос о том, кто будет устанавливать и контролировать камеры видеофиксации нарушений, российским автомобилистам придумывают новый штраф. Так, российское правительство предлагает штрафовать водителей на 2,5 тыс. рублей, если они не заплатили за проезд по платному участку дороги. Планируется перечислять штрафы в региональные бюджеты.

Сегодня общая протяженность платных дорог федерального и регионального значения составляет более 1,3 тыс. км. Такие участки автотрасс имеются в 13 субъектах федерации. В основном это Центральная и Северо-Западная часть России - Санкт-Петербург и Ленинградская, Псковская и Новгородская области, Московская, Тверская, Тульская, Рязанская,Липецкая, Калужская, Воронежская, Ростовская области, а также в Удмурти.

В правительстве собираются выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд по таким дорогам. В качестве примера, когда подобные меры могут оказаться «весьма действенными» приводят действующие сегодня в Москве штрафы, которые платятся за вовремя не оплаченную парковку, а также за безбилетный проезд в метро.

В ближайшее время должен состояться президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, на котором будут рассмотрены соответствующие поправки в законы.