Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ИЮЛ, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    63,2194
EUR (ЦБ)    73,7012
ЧМ 218
ИЗМИР

«Потуги украинцев – детский сад». Украина угрожает арестовать акции «Северного потока-1»

3 Июля 2018 227 0 Тренды Политика
«Потуги украинцев – детский сад». Украина угрожает арестовать акции «Северного потока-1»

Киев выступил с угрозами, заявив, что станет инициатором ареста 35% акций проекта «Северный поток-1». Таким образом, Украина планирует погасить долг российского «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом», размер которого составляет 2,56 млрд долларов. Более того, при поддержке со стороны Европы, Украина может пойти еще дальше, и продолжить взыскивать с России еще 8-10 млрд долларов.

Угроза

О том, что Киев может пойти на такой шаг, заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Именно от нее прозвучало предложение арестовать часть акций «Северного потока-1».

«Мы можем арестовать акции «Северного потока-1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», – заявила Яковлева.

Она также отметила, что на сегодняшний день есть и другие исковые заявления со стороны Украины, которые в общей сложности «тянут» на 8-10 млрд долларов. «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции «Северного потока-1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», – добавила она.

Реакция «Газпрома»

В «Газпроме» уже дали комментарий по поводу предполагаемого ареста 35% акций «Северного потока-1». Официальный представитель компании Сергей Куприянов в беседе с РБК заявил, что в подобных заявлениях нет ничего серьезного. «Мы считаем – это ни о чем», – сказал он. Добавив, что в ближайшее время появится решение суда по этому делу, и «тогда ситуация прояснится».

Аналогичного мнения по поводу так называемых страшилок со стороны Киева придерживается и член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Комментируя ситуацию РБК, он отметил, что эти заявления об аресте акций «Северного потока» являются «детским садом».

«Хорошо, что не предложили Луну арестовать. Потуги украинцев – детский сад. Однако если за этим стоят вашингтонские кукловоды, тогда позиция украинцев будет поддержана достаточно серьезно», – подчеркнул он.

«Газпром» vs «Нафтогаз»

Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитраже провели спор по поводу контрактов на поставку и транзит топлива. Согласно иску о поставках, украинская компания обязана выплатить российской порядка двух миллиардов долларов. Но было еще одно решение, по иску о транзите, теперь уже в пользу «Нафтогаза» присудили 4,673 млрд долларов.

В конечном итоге в суде был произведен так называемый «зачет встречных требований», по итогам которого «Газпром» остался должен украинской стороне 2,56 млрд долларов. Со своей стороны «Газпром» решил обжаловать данное решение, заявив при этом, что расторгает с «Нафтогазом» все контракты.

Кроме этого, напомним, что в мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств, а также о том, что в суде поддержали ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Затем, 13 июня, «Газпрому» в апелляционном суде шведского округа Свеа удалось добиться приостановки исполнения решения, вынесенного в Стокгольмском арбитраже. В украинском «Нафтогазе» это, конечно же, попытались отменить, однако суд счет приводимые аргументы неубедительными.

Поэтому не исключено, что заявление Яковлевой стало своеобразным ответным шагом на расторжение контракта с «Нафтогазом». 29 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер проинформировал о том, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража, который будет рассматривать иск «Газпрома» по поводу расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Снижение зарплат, инфляция и падение инвестиций. Что ждет россиян после повышения НДС

Снижение зарплат, инфляция и падение инвестиций. Что ждет россиян после повышения НДС
Экономика

«Говорить об окупаемости не приходится». Что даст ЧМ-2018 экономике России

«Говорить об окупаемости не приходится». Что даст ЧМ-2018 экономике России
Интервью и комментарии

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

Узнай, страна

Участников регионального конкурса "Лидеры Тамбовщины" ждут новые задания

Участников регионального конкурса

На Курской АЭС-2 завершается бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1

На Курской АЭС-2 завершается бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

16:14 В ГИБДД объяснили новые поправки в закон о нетрезвом вождении В ГИБДД объяснили новые поправки в закон о нетрезвом вождении
Никаких лазеек. В России пьяных водителей будут вычислять по крови
Никаких лазеек. В России пьяных водителей будут вычислять по крови
15:59 Перебои с поставками лекарств в регионах связаны с недостатками в организации закупок Перебои с поставками лекарств в регионах связаны с недостатками в организации закупок
15:48 На Украине отреагировали на переименование воинских частей РФ На Украине отреагировали на переименование воинских частей РФ
14:01 За неделю безработных россиян стало меньше на 1,7% За неделю безработных россиян стало меньше на 1,7%
14:00 Железнодорожную часть Крымского моста будут строить студенты Железнодорожную часть Крымского моста будут строить студенты

Узнай, страна!

13:04 Участников регионального конкурса "Лидеры Тамбовщины" ждут новые задания Участников регионального конкурса "Лидеры Тамбовщины" ждут новые задания
Китайцы разработали лазерный АК-47, в Британии вспомнили о деле Скрипалей и другие новости вторника
Китайцы разработали лазерный АК-47, в Британии вспомнили о деле Скрипалей и другие новости вторника
13:00 На Курской АЭС-2 завершается бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1 На Курской АЭС-2 завершается бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1
02 ИЮЛ, 22:13 Впервые в России методом 3D-печати изготовлен опытный образец рабочего колеса для электронасоса Впервые в России методом 3D-печати изготовлен опытный образец рабочего колеса для электронасоса
02 ИЮЛ, 22:09 В музее под Ростовом провели бега борзых В музее под Ростовом провели бега борзых
02 ИЮЛ, 21:27 Два истребителя с Иркутского авиазавода прилетели на службу в Калининградскую область Два истребителя с Иркутского авиазавода прилетели на службу в Калининградскую область
02 ИЮЛ, 15:21 Приглашаем принять участие в Форуме социальных предпринимателей Приглашаем принять участие в Форуме социальных предпринимателей
Ничего личного, только история. Путин присвоил частям российской армии имена украинских и белорусских городов
Ничего личного, только история. Путин присвоил частям российской армии имена украинских и белорусских городов
29 ИЮН, 20:56 В Орле реконструируют городской парк культуры В Орле реконструируют городской парк культуры
29 ИЮН, 12:50 Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter