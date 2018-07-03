«Потуги украинцев – детский сад». Украина угрожает арестовать акции «Северного потока-1»

Киев выступил с угрозами, заявив, что станет инициатором ареста 35% акций проекта «Северный поток-1». Таким образом, Украина планирует погасить долг российского «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом», размер которого составляет 2,56 млрд долларов. Более того, при поддержке со стороны Европы, Украина может пойти еще дальше, и продолжить взыскивать с России еще 8-10 млрд долларов.

Угроза

О том, что Киев может пойти на такой шаг, заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Именно от нее прозвучало предложение арестовать часть акций «Северного потока-1».

«Мы можем арестовать акции «Северного потока-1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», – заявила Яковлева.

Она также отметила, что на сегодняшний день есть и другие исковые заявления со стороны Украины, которые в общей сложности «тянут» на 8-10 млрд долларов. «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции «Северного потока-1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», – добавила она.

Реакция «Газпрома»

В «Газпроме» уже дали комментарий по поводу предполагаемого ареста 35% акций «Северного потока-1». Официальный представитель компании Сергей Куприянов в беседе с РБК заявил, что в подобных заявлениях нет ничего серьезного. «Мы считаем – это ни о чем», – сказал он. Добавив, что в ближайшее время появится решение суда по этому делу, и «тогда ситуация прояснится».

Аналогичного мнения по поводу так называемых страшилок со стороны Киева придерживается и член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Комментируя ситуацию РБК, он отметил, что эти заявления об аресте акций «Северного потока» являются «детским садом».

«Хорошо, что не предложили Луну арестовать. Потуги украинцев – детский сад. Однако если за этим стоят вашингтонские кукловоды, тогда позиция украинцев будет поддержана достаточно серьезно», – подчеркнул он.

«Газпром» vs «Нафтогаз»

Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитраже провели спор по поводу контрактов на поставку и транзит топлива. Согласно иску о поставках, украинская компания обязана выплатить российской порядка двух миллиардов долларов. Но было еще одно решение, по иску о транзите, теперь уже в пользу «Нафтогаза» присудили 4,673 млрд долларов.

В конечном итоге в суде был произведен так называемый «зачет встречных требований», по итогам которого «Газпром» остался должен украинской стороне 2,56 млрд долларов. Со своей стороны «Газпром» решил обжаловать данное решение, заявив при этом, что расторгает с «Нафтогазом» все контракты.

Кроме этого, напомним, что в мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств, а также о том, что в суде поддержали ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Затем, 13 июня, «Газпрому» в апелляционном суде шведского округа Свеа удалось добиться приостановки исполнения решения, вынесенного в Стокгольмском арбитраже. В украинском «Нафтогазе» это, конечно же, попытались отменить, однако суд счет приводимые аргументы неубедительными.

Поэтому не исключено, что заявление Яковлевой стало своеобразным ответным шагом на расторжение контракта с «Нафтогазом». 29 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер проинформировал о том, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража, который будет рассматривать иск «Газпрома» по поводу расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.