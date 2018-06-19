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Посылки под угрозой. В правительстве придумали новый способ пополнения бюджета

19 Июня 2018 95 0 Тренды Экономика
Посылки под угрозой. В правительстве придумали новый способ пополнения бюджета

Минфин и Минкомсвязь обсуждают новый вариант поэтапного снижения беспошлинного порога для товаров, которые приобретаются в зарубежных интернет-магазинах. Согласно новой схеме, снижение с 1 тыс. евро до 500 евро в месяц откладывается до 1 января 2019 года. И уже, начиная с 1 июля 2019 года, беспошлинный порог может составить сто евро за одну посылку.

Противоречие?

О снижении порога сначала до 500 евро в месяц, а потом до 100 евро, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, знающего о данной дискуссии в российском правительстве. Эту же информацию подтвердил и один из федеральных чиновников, который отметил, что обсуждение такого варианта идет, однако к окончательному решению еще не пришли.

Как напоминает издание, сегодня в России не облагаются пошлинами зарубежные посылки, стоимость которых находится в пределах 1 тыс. евро и 31 кг. Если порог превышен, то взимается фиксированная ставка – 30%.

Что касается нового предложения, озвученного Минфином и Минкомсвязи, то оно вступает в противоречие с сегодняшним постановлением правительства, подразумевающим снижение беспошлинного порога до 500 евро в месяц уже с 1 июля 2018 года и до 200 евро, начиная с 1 января 2019-го. Вместе с этим, как заявляют в Минфине, переносить понижение порога до 500 евро с 1 июля 2018 года на другую дату не предлагается.

В данный момент происходит обсуждение наиболее оптимальных вариантов снижения порога. Как подчеркнули в Минфине, соответствующих решений пока никто не принимал. По словам собеседника «Коммерсанта», уменьшать порог беспошлинной торговли надо поэтапно – это позволит избежать резких изменений для самих потребителей и большой нагрузки на «Почту России», ФТС, а также экспресс-перевозчиков. Представители Минкомсвязи комментировать ситуацию отказались.

Как пополнить бюджет на 25 миллиардов

Как ранее писал «Коммерсант», «Почта России» ранее обращалась в правительство с просьбой отложить снижение беспошлинного порога до 2021 года. Во ФГУПе выразили опасения по поводу того, что это нововведение окажет негативное влияние на бизнес, из-за того, что на данный момент не существует технологии автоматического взимания пошлин. Кроме этого, под угрозой может оказаться совместный проект с ВТБ о создании сети логистических центров, стоимость которого оценивается в 35 млрд руб.

Со своей стороны ФТС натаивает на противоположном, и предлагает чуть ли не в скоростном режиме «ужесточить взимание пошлин». Ранее СМИ сообщали, что 18 июня служба решила направить в Минфин обращение, в котором предлагается ввести пошлину на покупки любой стоимости, которые были приобретены в зарубежных интернет-магазинах. Таким образом, в ФТС считают, что бюджет может получить примерно 1,5 евро (приблизительно 110 руб.) с каждой посылки. Итого, казна будет пополняться на 25 млрд руб. ежегодно.

Что изменится на рынке

«Коммерсант» пишет, что по итогам прошлого года объем рынка онлайн-ритейла в России преодолел порог в 1 трлн руб. Из них около 374,3 млрд руб. относятся к покупкам на зарубежных площадках. Соответствующие данные были предоставлены Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

Больше всего приходится на Китай: примерно 90%. Вместе с этим, по словам сооснователя Data Insight Бориса Овчинникова, подавляющее большинство заказов (порядка 90%), стоимость которых меньше 100 евро, относится к AliExpress. Согласно оценке АКИТ, средняя покупка на этой площадке в прошлом году оценивается в 980 руб.

«Если снижение порога до 100 евро и может повлиять на китайское направление, то только из-за возможных бюрократических проблем на таможне: миллионы посылок могут застревать в ожидании доказательств, что они дешевле 100 евро», – отмечает эксперт. А вот что касается направлений из США и Европы, то, по его словам, в этом случае беспошлинный порог в сто евро может оказаться более чувствительным: «Там немало заказов дороже, и появление пошлины может сдвинуть баланс в пользу российских интернет-магазинов или офлайнового шопинга в Европе».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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