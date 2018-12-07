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Поспорил, извинился, улыбнулся. Чем Лукашенко «провинился» перед Путиным

7 Декабря 2018 212 0 Политика
Поспорил, извинился, улыбнулся. Чем Лукашенко «провинился» перед Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес извинения Владимиру Путину за публичный спор о стоимости газа. Минск считает, что выставленная Москвой цена, слишком высокая. Запись, на которой запечатлены «раскаяния» Лукашенко, обнародована на YouTube. Сам спор произошел во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Публичный спор

Предметом спора, который произошел во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, стал российский газ, который поставляется в Белоруссию. Недовольный Александр Лукашенко на повышенных тонах заявил Владимиру Путину, что цены на газ для Белоруссии значительно выше, чем на внутрироссийском рынке.

«Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти 3 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф – порядка одного доллара, в три раза меньше», – отметил Лукашенко. При этом, по его словам, за газ на границе со Смоленской областью нужно платить около 130 долларов за тысячу кубов, а фиксированная стоимость для потребителей той же Смоленской области составляет 70 долларов. При таких условиях конкурировать невозможно, отметил президент Белоруссии.

Владимир Путин, отвечая на выпад Лукашенко, отметил, что важен не тариф, а конечная стоимость газа, в которую включается этот тариф. В пример российский лидер привел стоимость газа для Минска и Берлина: если в Белоруссии газ стоит 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем году будет 127, то в той же Германии голубое топливо обходится в 250 долларов. «И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами», – сказал Путин.

Неправильные у вас расчеты, Владимир

Однако это не успокоило Лукашенко, и он решил напомнить, что сегодня партнером страны является не Германия, а Россия. И тут же перешел к теме равных условий для братских стран. На что Путин снова заговорил о Германии. А Лукашенко решил вспомнить о Великой Отечественной войне.

«Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, а конкуренты и прочее – это россияне, – заявил Лукашенко. – И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, нашей братской России и Белоруссии. Вот в чем вопрос».

В конце концов Лукашенко сказал, что у Путина неправильные расчеты и Белоруссия имеет худшие условия, нежели Германия. «Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая. Вот почему», – заявил президент Белоруссии.

На это Путин ответил, что рыночная цена для Белоруссии была бы 200 долларов. И предложил «подискутировать» в закрытом режиме.

«Вам лучше не слышать»

Однако позднее белорусский лидер успокоился и, улыбаясь в разговоре с представителями СМИ, сообщил о том, что у него был закрытый разговор с главой России, и он принес свои извинения Владимиру Путину за то, что в «нехорошей форме» инициировал дискуссию по газовому вопросу. При этом, по его словам, объяснение было таким бурным, что «вам лучше не слышать».

Что касается сути спора, то, как напомнил российский лидер, к 2025 году должен быть сформирован единый энергетический рынок стран ЕАЭС. И вот в этом плане Александр Лукашенко уже всецело поддержал президента России, отметив, что для этого необходимо делать шаги. «И если мы будем идти, так и вопросов не будет», – заявил Лукашенко. Он добавил, что через неделю он планирует провести с Путиным встречу для обсуждения накопившихся вопросов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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