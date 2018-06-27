«Пособник» Олега Сенцова на Украине рассказал, почему его удерживают в России

Во время конференции ОБСЕ по свободе слова, которая прошла на Украине, неизвестный мужчина, облаченный в украинскую военную форму, вышел на сцену, откуда выступил с заявлением о том, что он лично в 2014 году перевез на территорию Крымского полуострова некие предметы, из-за которых позднее был задержан обвиняемый в терроризме Олег Сенцов.

Перевозчик взрывчатки

Выступающий уверенно заявил, что лично он в 2014 году привез на полуостров предмет, из-за которого впоследствии был задержан Сенцов. «Один из тех предметов перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных», – заявил он. Как позднее дополнили местные СМИ, контекст речи мужчины позволяет сделать вывод о том, что обозначенные предметы – это взрывчатка.

По словам мужчины, он предал огласке эту историю, чтобы спецслужбы Украины выявили тех, кто «слил» эту сведения и «сдал» Сенцова. Также выступающий сделал предположение, что Сенцов «не выгоден как Киеву, так и другим товарищам», поскольку у него есть информация, обнародование которой чревато последствиями.

Комментируя собственно заключение Сенцова в России, «военный» заявил: «Понимаете, двадцатку, которую он получил, – это практически смертный приговор. Тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали».

Как позднее выяснили местные СМИ, мужчиной, сделавшим это заявление, оказался Сергей Стериков. У него есть страницы в социальных сетях, на которых он часто позирует в военной форме. Также выяснилось, что он имеет несколько наград, которые могут свидетельствовать об участии в антитеррористической операции в Донбассе.

Коротко о ситуации

Напомним, что украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии за подготовку терактов на территории Крымского полуострова в 2015 году. Он был задержан в Крыму в мае 2014 года. Следствие обвинило его в подготовке к взрыву памятника Ленину в Симферополе и организации теракта около Вечного огня 9 мая.

В этом году, 16 мая, режиссер объявил о бессрочной голодовке и потребовал, чтобы Россия освободила всех украинских политзаключенных, которые находятся на ее территории. Его голодовку контролируют медики ямальской колонии, где он отбывает наказание. При этом информация об искусственном кормлении не подтвердилась.

Позднее в МИД Украины заявили, что они рассматривают возможность обмена Сенцова на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по обвинениям в государственной измене. Комментируя возможный обмен, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: сложность состоит в том, что Сенцов не признает себя гражданином России, и он осужден по тяжкой статье.

Посещений не будет?

Президенты Владимир Путин и Петр Порошенко пришли к договоренности, что омбудсмены двух стран смогут посетить заключенных на территории России и Украины. Однако впоследствии уполномоченные по правам человека только обменялись списками из 34 человек для посещений. Тем не менее, о том, как себя чувствует Сенцов, на Украине знают. По словам главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, информацию о состоянии Сенцова, которая приходит из ФСИН, он передает уполномоченному украинской Рады по правам человека Людмиле Денисовой, которая ранее выражала сомнение в том, что заключенный чувствует себя удовлетворительно.

Также, как ранее объяснял Дмитрий Песков, посещения заключенных украинцев в России затягиваются, поскольку уполномоченные по правам человека на Украине и в РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова верифицируют списки осужденных, посещение которых планируется. Представитель Кремля отметил, что составление подобных графиков – процесс весьма трудоемкий.