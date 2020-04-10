Последствия карантина для экономики России – что даст антикризисный план?

Пандемия – серьезнейший вызов для всех государств, тест на эффективность современных систем управления. И мы видим, что гибридная, полурыночная, полудирективная система управления КНР позволила им успешно справиться с инфекцией, тогда как в ЕС и США ситуация сложная.

Если сравнивать дефляционный механизм во время кризиса Великой Депрессии, то там процессы сжатия денежной массы и падения совокупного спроса были растянуты на несколько месяцев. Сейчас этот процесс носит шоковый характер, при котором попавшие под карантин отрасли сразу лишаются основной части выручки (кроме тех, кто может работать дистанционно). Такого не было никогда.

Понимает ли министерство экономического развития РФ (МЭР) истинный масштаб проблемы? «У нас более 3 млн человек работает в тех секторах, которые относятся к числу пострадавших». При этом по оценке «Деловой России», потери рабочих мест только в Москве в самое ближайшее время могут составить около 1 млн человек (!), 50% компаний могут «погибнуть полностью». Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за карантина может привести к потере около 10 млн (!) рабочих мест к концу апреля в масштабах всей страны. Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования. Не слишком ли мала эта сумма?

Как считает руководство РСТЦ «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято, при этом объем задолженности ТЦ перед банками оценивается в 2 трлн руб. (!). По оценкам Сбербанка за 2019 год, 18,3 млн рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес. При этом введение ограничительных мер бьет именно по этому сектору. Согласно прогнозу аналитиков ЦМАКПа режим самоизоляции затронет не менее 15 млн работников, т.е. в зоне риска в целом по России может оказаться около 20% рабочих мест!

Антикризисная программа включает:

кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении;

финансовая помощь пострадавшим отраслям;

предоставление льготных кредитов, в том числе для выплаты зарплат;

снижение социальных взносов работодателей;

отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС;

введен мораторий на банкротство.

По словам Премьера Мишустина объем антикризисных мер составит около 1,4 трлн руб., при этом прорабатывается «второй пакет мер».

Слабость правительственной программы в том, что в ней недостаточно проработаны вопросы прямой помощи населению, они не направлены на стимулирование спроса (сравните с программой США), большая часть мер сводится к возможности перенести срок своих обязательств (кредиты, аренда, налоги), либо к принуждению – выплатить заработную плату. В качестве поддержки государство дает налоговые послабления, однако они не сопоставимы с обязательствами бизнеса.

20 марта ЦБ рекомендовал банкам провести реструктуризацию кредитов заболевших заемщиков, без начисления штрафов и пеней, разрешив банкам не формировать по таким кредитам повышенные резервы. ЦБ также запустил программу выдачи кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса – льготное рефинансирование ссуд МСБ под 4%, а также выдачу кредитов под 0% на зарплату сотрудников. Но карантин привел в зону риска значительно больший объем активов – не «отдельных пострадавших заемщиков», а все кредиты множества пострадавших отраслей!

По данным ЦБ на 01.01.2019 объем кредитов компаний малого и среднего бизнеса – 6,8 трлн руб. Согласно (оптимистичной) оценке «Эксперт РА», просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу может вырасти до 17-18%. ЦБ также разрешил кредитным организациям до 2021 года не переоценивать ценные бумаги из-за обвала на фондовом рынке. Меры ЦБ позволят украсить «бумажные» показатели банков – ликвидность и капитал.

Совершенно очевидно, что срок карантина до 30 апреля с медицинской точки зрения является оптимальным (так как скрытый период короновируса составляет не менее 24 дней). Карантин в КНР в провинции Хубэй действовал около 2 месяцев с 23 января по 25 марта. Но нельзя сравнивать возможности сильнейшей в мире экономики КНР и экономики РФ. Поэтому продление карантина на больший срок может иметь для нас невосполнимые потери.

В число пострадавших попадают такие отрасли, как розничная торговля (кроме продуктов питания), транспорт (авиа и ж/д), туризм, гостиничный бизнес, развлечения, спорт, цветочный бизнес, общепит (может частично реализовывать свою продукцию) и т.д. При этом российские курорты будут закрыты до 1 июня, но их максимальная деятельность обычно начинается после этого срока.

Основной удар придется на малый бизнес, который, как правило, не имеет никаких денежных подушек и осуществляет все свои расходы, включая выплату зарплаты и аренды, из текущей выручки. Сейчас очень многие представители бизнеса критикуют правительственные меры, указывая, что они не способны предотвратить ущерб пострадавшим отраслям. Действительно, с одной стороны, меры как бы призваны купировать последствия кризиса, но на системном уровне его не предотвращают.

Одна из мер предусматривает обязательство выплаты заработной платы на время карантина. Компании, работающие по серым схемам, вряд ли будут что-то выплачивать сотрудникам. «Белым» компаниям проще отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск или просто уволить. У всех пострадавших компаний образуется финансовая дырка в размере месячной выручки. Далее – они не смогут выплатить аренду, а в свою очередь, владельцы помещений не смогут погасить кредиты, на которые эти помещения часто куплены. Далее механизм неплатежей ударит по банкам (несмотря на меры ЦБ, которые украсят их показатели на «бумаге»), снижая их ликвидность и капитал, а, следовательно, и способность к кредитованию, поскольку им надо выплачивать депозиты и проценты по ним.

Таким образом, весь удар от кризиса на себя принимает бизнес (выплата зарплаты и аренды), арендаторы (неполучение аренды) и банки (дефолты по кредитам). А в итоге пострадают миллионы людей, которые не смогут получить свою заработную плату во время карантина, либо вообще лишатся своих рабочих мест. Как считает руководитель компании «Медовый дом» Антон Георгиев происходящее есть «геноцид предпринимателей».

В теории денег есть понятие – денежного мультипликатора, который характеризует процесс создания денег посредством денежно-кредитной мультипликации. Есть кредитование – есть рост, объем денежной массы растет, в кризисный период инвестиции и кредитование сокращаются, денежный мультипликатор работает в обратную сторону – предложение денег сокращается. В кризис основная задача любого Центрального Банка – не допустить сокращение денежной массы.

Сейчас остатки на счетах предприятий пострадавших отраслей в РФ должны сокращаться, следовательно, мультипликатор будет работать в сторону сжатия денежной массы. По данным ЦБ на 1.03.2020, сжатия пока нет, но нас будут интересовать данные на 1.04.2020.

Падение доходов вызовет развитие дефляционной спирали и цепочки дефолтов по обязательствам субъектов рынка, сокращение денежного предложения. В этом варианте правительственные меры приведут к массированному банкротству малого бизнеса, пострадавших отраслей, т.е. запустят масштабный, возможно сравнимый с 90-ми, механизм перераспределения собственности в пользу крупных компаний и наиболее состоятельных лиц. При этом так называемый средний и так немногочисленный средний класс может вообще кануть в небытие. Далее это вызовет значительные потери бюджета за счет сокращения налоговой базы.

Китайский вирус, американский пузырь и безмерные амбиции саудитов запустили колоссальный процесс перераспределения собственности за счет глобального падения стоимости активов и девальвации национальных валют, в первую очередь, в сырьевых экономиках. Нетрудно догадаться, кто будет в выигрыше. В масштабах всего мира – эмитент доллара – США и транснациональные корпорации, которые будут потом скупать активы в наиболее пострадавших странах. А внутри этих стран – крупный компрадорский капитал, что вызовет дальнейшую монополизацию экономики.

Нынешняя система мирового капитализма, которая в очередной раз вошла в штопор кризиса, не может предложить ничего, кроме новых QE, очень удачно использовала пандемию для маскировки кризиса, сдутия фондовых и долговых пузырей.

Вернемся к антикризисным мерам. Более эффективными будут меры не по введению моратория на исполнение обязательств, а по предотвращению кризиса неплатежей. Пандемия – это, как и война, беда общая, вопрос, на чью сторону станет государство. И, как и во время Великой Депрессии, здесь следует использовать нестандартные, кейнсианские подходы.

В основе предложения лежит идея страхования выручки компаний. С этой целью предлагается прокредитовать (с компенсацией процентов из бюджета) весь бизнес из пострадавших отраслей в размере 90% двухмесячной выручки (для компенсации провала за апрель и май) на срок до двух лет при условии сохранения рабочих мест в течение указанного срока. По оценкам БКС Премьер, сумма «потерянной» выручки составляет 3-5 трлн руб. или 3-5% ВВП. Так как совокупные чистые активы банковской системы на 01.01.2020 составили 92,6 трлн руб., на это нужно не так много – около 5% активов банков. Это позволит компаниям выполнить обязательства по зарплате и аренде, а арендаторам – перед банками и не допустить значительного падения объема денег в экономике.

Конечно, здесь есть риски, что кто-то из этих компаний обанкротиться или «кинет» кредитующие банки, но в целом это даст выигрыш бюджету за счет сохранения налоговой базы. Риск потерь по этим кредитам может составить около 10%, или 0,3-0,5 трлн руб.

И так как многие граждане работают по серым схемам, часть будет просто уволена, имеет смысл для сохранения социальной стабильности оказать всем реально нуждающимся людям безвозмездную (по их заявлению в органы социальной зашиты через порталы госуслуг при наличии таких оснований – потере дохода, что можно проверить) материальную помощь в размере 15 тыс. руб. на одного взрослого человека в месяц течение двух-трех месяцев. Конечно, если риск, что ее получат и «неблагополучные» граждане, но это неизбежные издержки крайне важной оперативности такой помощи.

Если исходить, что в максимально возможной зоне риска согласно оценке ЦМАКПа может быть 15 млн рабочих мест (20% рабочих мест страны), то на это может уйти не так много – не более 0,7 трлн руб., т.е. не более 5% от Фонда национального благосостояния (ФНБ) (на 1.04.2020 – 12,855 трлн руб).

Но если допустить развитие в экономике кризиса, потери ФНБ могут быть намного выше. Напомним, что в варианте плана Константина Сонина, профессора Высшей школы экономики предлагается ежемесячные выплаты всем гражданам РФ по 10 тыс.руб. в течение апреля-мая из фонда ФНБ в общем объеме примерно 1-1,5 трлн руб. и при необходимости повторить. Сумма 10 тыс. руб. слишком мала. Такие меры достаточно затратны, не адресны и не предотвращают банкротства компаний пострадавших отраслей. Аналогичные меры хотят использовать и США, где из антикризисного пакета в 1 трлн долларов четверть пойдет на прямые выплаты населению, а также в Гонконге и Сингапуре, в Австралии такая мера будет адресной в пользу бедных и пенсионеров.

В связи с карантином многие бизнес-объединения просят у правительства дополнительных выплат пенсионерам, многодетным семья с низким уровнем доходов, безработным и трудящимся, которые были сокращены.

Если карантин продлиться только до 30 апреля, то в мае ситуация может быть еще сложная, предлагаемые меры позволят сохранить значительную часть российской экономики. Но самый главный и катастрофический риск – дальнейшее продление карантина.

Кризис затрагивает интересы десятков миллионов людей (!) и может вызвать кардинальные обострения противоречий элит и самой системы, сходные с концом 80-х. Напрашивается аналогия с другим событием планетарного масштаба – аварией на ЧАЭС, вызвавшей распад такого колосса, как СССР.

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