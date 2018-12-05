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«Последствия и боль». Чем для Москвы может обернуться арест украинских моряков

5 Декабря 2018 404 0 Политика
«Последствия и боль». Чем для Москвы может обернуться арест украинских моряков

США снова выступили с угрозами в адрес России в связи с инцидентом, который произошел в Керченском проливе. В этот раз высокопоставленный чиновник Госдепа заявил, что Москва должна отпустить задержанных украинских моряков и вернуть военные корабли. В противном случае, по его словам, Россию ожидают «последствия и боль».

Послание для русских

Представитель Госдепа озвучил угрозы во время брифинга 4 декабря. Чиновник обратился к властям России, призвав их освободить украинских моряков, которых задержали в Черном море вблизи Керченского пролива. «Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», – цитирует сайт ведомства заявление.

Ресурс приводит еще одно заявление представителя Госдепа: «Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить».

Киев собирается в международный суд

Что касается властей Украины, то, как ранее заявлял глава страны Петр Порошенко, власти готовят иск, который будет подан в Международный суд ООН. Сам инцидент в Киеве называют «актом агрессии».

Напомним, что сам инцидент произошел 25 ноября. Пограничники задержали украинских моряков и военные суда, на которых они, по версии Москвы, попытались в незаконном порядке пересечь границу Российской Федерации. О нарушении границы заявили в ФСБ. Однако международная общественность с этим не согласна – инцидент разворачивался в международных водах, а Керченский пролив находится в общем пользовании Украины и России, так же как Азовское море не является внутренним морем России.

Российские корабли протаранили украинские суда и открыли огонь на поражение по приказу из Москвы. Причем между появлением украинских судов, сигналами предупреждения с российской стороны, навалом и стрельбой проходили часы, в течение которых российские суда ждали принятия решения в Москве. В общей сложности события разворачивались целый день. Трое украинских моряков получили ранения. Впоследствии их по решению суда в Симферополе арестовали, а затем этапировали в Москву. В официальном порядке им были предъявлены обвинения в нарушении границы.

Украинские власти обвинили Россию в агрессии. Киев утверждает, что корабли передвигались без нарушений международного права, из Одессы в Бердянск. В этом плане Керченский пролив и Азовское море – это внутренние воды России и Украины согласно договору 2003 года, что не требует предварительного согласования на проход судов.

Привязка к «Северному потоку»

Еще один призыв был обращен к странам ЕС. В ведомстве считают, что они должны отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2». В этом плане, как заявил представитель Госдепа, инцидент в Керченском проливе демонстрирует Европе факт того, что этот газопровод – «плохая идея».

В Госдепе считают, что чем больше объемов газа будет поставляться в Европу в обход украинской территории, тем меньше возможностей будет для того, чтобы сдерживать «российскую военную агрессию».

Американский чиновник также отметил, что тема строительства газопровода обсуждалась с германскими политиками. По его словам, после инцидента у Керченского пролива европейцы стали более отзывчивы к призывам Вашингтона по «Северному потоку», поскольку случившееся, по его словам, «срезонировало с общественным мнением в Германии».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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