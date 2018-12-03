Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ДЕК, 15:55 МСК
USD (ЦБ)    66,2921
EUR (ЦБ)    75,3874

03 ДЕК, 15:55 МСК
USD (ЦБ)    66,2921
EUR (ЦБ)    75,3874

«Последствия будут долгими». Почему Керченский инцидент стал одной из ключевых тем на саммите G20

3 Декабря 2018 814 0 Политика
«Последствия будут долгими». Почему Керченский инцидент стал одной из ключевых тем на саммите G20

Саммит «Большой двадцатки», который закончился в минувшую субботу в Аргентине, стал весьма успешным для внешней политики России – так считают члены Федерального собрания РФ. По их словам, подтверждением этому служит количество встреч, которые провел президент России Владимир Путин в рамках саммита. Однако, как считает ряд аналитиков, G20 показала, что не все так радужно, как того хотелось бы российским властям. В этом плане, как они считают, Керченская провокация удалась: тема инцидента стала одной из ключевых, потеснив гораздо более важные вопросы международной политики.

Занятой Путин

На саммите Путин успел провести встречи с главами десяти стран. Это, как считают члены Федерального собрания, которых опросили «Известия», говорит о том, что Москва активно развивает свои международные контакты. Да и сам президент России после саммита заявил, что «Большая двадцатка» оказалась результативной.

Во время встреч стороны обсуждали кризис в Сирии, территориальный спор с Японией, и, конечно же, недавнюю ситуацию в Керченском проливе, которую в России считают провокацией со стороны Украины. Не обошлось и без экономической тематики, например, регулирование цен на углеводороды.

На саммите Путин встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым российский президент условился продлить договоренность об ограничении добычи нефти ОПЕК+. «Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», – сказал Путин.

По словам сенатора Владимира Джабарова, у Путина не было ни одной свободной минуты. Освободившееся после отмены переговоров с Трампом время «было незамедлительно занято». Однако ряд экспертов считает, что отмененная встреча глав России и США может привести к серьезным последствиям.

Чем грозит отмененная встреча

Несмотря на то, что Путин и Трамп не провели встречу в полном формате, как было запланировано ранее, лидеры все-таки успели пообщаться «на ногах». Как рассказал глава России, за это время он «в двух словах» объяснил президенту США причины, которые привели к инциденту в Черном море. «У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», – отметил Путин.

Вместе с этим российский лидер не скрывал своего сожаления по поводу несостоявшейся встречи. Напомним, что Путин и Трамп планировали встречу еще в Париже, однако тогда по просьбе президента Франции ее отменили, чтобы не «затмевать» торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. После этого встречу решено было перенести на саммит G20 в Буэнос-Айрес. Но и здесь нашлась причина для ее отмены: инцидент в Керченском проливе, который «не понравился» Трампу.

Как считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в том, что встреча Путина и Трампа отменилась, нет ничего хорошего. После выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности может начаться гонка вооружений, что окажет влияние на международную безопасность. А встреча Путина и Трампа как раз должна была быть посвящена теме стратегической стабильности.

Провокация Украины удалась

Одной из главных тем «Большой двадцатки» оказались события в Керченском проливе, когда украинские корабли попытались пересечь границу РФ, но, игнорируя все предупреждения и замечания, были атакованы российской стороной. По сути, все международные встречи с ведущими странами мира Путину пришлось посвятить разбору этого инцидента. Так, напрмиер, президенту Франции Макрону Путин нарисовал подробную карту инцидента и потратил на это десять из двадцати минут встречи. Той же темы была посвящена его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. О нем же он говорил с Трампом «на ногах».

Поэтому, как считает политолог Георгий Бовт, саммит «Большой двадцатки» показал: провокация Украины в Азовском море удалась, и последствия от этого случая еще долго будут влиять на международные процессы: «В этом смысле те, кто затевал эту провокацию, явно преуспели. Эта тема потеснила другие, куда более важные, во время встреч в Буэнос-Айресе Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. «Керченская проблема» теперь заживет своей собственной жизнью и будет портить кровь российским дипломатам еще долго», – считает эксперт.

Тем временем, пока Россия оправдывает свою «агрессию», США и Китай решили ряд торговых споров и, вполне вероятно, скоро завершат торговую войну.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Узнай, страна

Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины

Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота

В Иркутской области ввели в эксплуатацию шестикилометровый участок автодороги Р-255 «Сибирь»

В Иркутской области ввели в эксплуатацию шестикилометровый участок автодороги Р-255 «Сибирь»

В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер»

В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер»

Новости СМИ

Новости дня

15:50 Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2» Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2»
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
14:57 МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
14:45 Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
14:18 Жерара Депардье прописали в Новосибирске Жерара Депардье прописали в Новосибирске
14:00 Михаил Боярский хочет, чтобы в кино и театр вернулась цензура Михаил Боярский хочет, чтобы в кино и театр вернулась цензура
13:51 Москалькова призывает упростить процедуру получения российского гражданства Москалькова призывает упростить процедуру получения российского гражданства
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
13:26 Anonymous обнародовали новую порцию документов проекта Integrity Initiative Anonymous обнародовали новую порцию документов проекта Integrity Initiative

Узнай, страна!

15:27 Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
14:20 В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота
14:08 В Иркутской области ввели в эксплуатацию шестикилометровый участок автодороги Р-255 «Сибирь» В Иркутской области ввели в эксплуатацию шестикилометровый участок автодороги Р-255 «Сибирь»
13:46 В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер» В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер»
09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter