«Последствия будут долгими». Почему Керченский инцидент стал одной из ключевых тем на саммите G20

Саммит «Большой двадцатки», который закончился в минувшую субботу в Аргентине, стал весьма успешным для внешней политики России – так считают члены Федерального собрания РФ. По их словам, подтверждением этому служит количество встреч, которые провел президент России Владимир Путин в рамках саммита. Однако, как считает ряд аналитиков, G20 показала, что не все так радужно, как того хотелось бы российским властям. В этом плане, как они считают, Керченская провокация удалась: тема инцидента стала одной из ключевых, потеснив гораздо более важные вопросы международной политики.

Занятой Путин

На саммите Путин успел провести встречи с главами десяти стран. Это, как считают члены Федерального собрания, которых опросили «Известия», говорит о том, что Москва активно развивает свои международные контакты. Да и сам президент России после саммита заявил, что «Большая двадцатка» оказалась результативной.

Во время встреч стороны обсуждали кризис в Сирии, территориальный спор с Японией, и, конечно же, недавнюю ситуацию в Керченском проливе, которую в России считают провокацией со стороны Украины. Не обошлось и без экономической тематики, например, регулирование цен на углеводороды.

На саммите Путин встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым российский президент условился продлить договоренность об ограничении добычи нефти ОПЕК+. «Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», – сказал Путин.

По словам сенатора Владимира Джабарова, у Путина не было ни одной свободной минуты. Освободившееся после отмены переговоров с Трампом время «было незамедлительно занято». Однако ряд экспертов считает, что отмененная встреча глав России и США может привести к серьезным последствиям.

Чем грозит отмененная встреча

Несмотря на то, что Путин и Трамп не провели встречу в полном формате, как было запланировано ранее, лидеры все-таки успели пообщаться «на ногах». Как рассказал глава России, за это время он «в двух словах» объяснил президенту США причины, которые привели к инциденту в Черном море. «У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», – отметил Путин.

Вместе с этим российский лидер не скрывал своего сожаления по поводу несостоявшейся встречи. Напомним, что Путин и Трамп планировали встречу еще в Париже, однако тогда по просьбе президента Франции ее отменили, чтобы не «затмевать» торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. После этого встречу решено было перенести на саммит G20 в Буэнос-Айрес. Но и здесь нашлась причина для ее отмены: инцидент в Керченском проливе, который «не понравился» Трампу.

Как считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в том, что встреча Путина и Трампа отменилась, нет ничего хорошего. После выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности может начаться гонка вооружений, что окажет влияние на международную безопасность. А встреча Путина и Трампа как раз должна была быть посвящена теме стратегической стабильности.

Провокация Украины удалась

Одной из главных тем «Большой двадцатки» оказались события в Керченском проливе, когда украинские корабли попытались пересечь границу РФ, но, игнорируя все предупреждения и замечания, были атакованы российской стороной. По сути, все международные встречи с ведущими странами мира Путину пришлось посвятить разбору этого инцидента. Так, напрмиер, президенту Франции Макрону Путин нарисовал подробную карту инцидента и потратил на это десять из двадцати минут встречи. Той же темы была посвящена его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. О нем же он говорил с Трампом «на ногах».

Поэтому, как считает политолог Георгий Бовт, саммит «Большой двадцатки» показал: провокация Украины в Азовском море удалась, и последствия от этого случая еще долго будут влиять на международные процессы: «В этом смысле те, кто затевал эту провокацию, явно преуспели. Эта тема потеснила другие, куда более важные, во время встреч в Буэнос-Айресе Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. «Керченская проблема» теперь заживет своей собственной жизнью и будет портить кровь российским дипломатам еще долго», – считает эксперт.

Тем временем, пока Россия оправдывает свою «агрессию», США и Китай решили ряд торговых споров и, вполне вероятно, скоро завершат торговую войну.