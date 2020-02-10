Последняя надежда. Россия достроит «Северный поток-2» силами «Академика Черского»? 364 0 События и факты

«Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря будет достроен, несмотря на санкции США. На этот раз заявления российского МИДа получили подкрепление: трубоукладчик «Академик Черский», который Китай построил для Нигерии, продавшей его «Газпрому», покинул порт Находки на Дальнем Востоке и поплыл в сторону Сингапура, куда прибудет 22 февраля. О перемещении корабля стало известно из информации ресурса Vesselfinder. На Балтику судно прибудет не ранее чем через два месяца.