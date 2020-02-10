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Последняя надежда. Россия достроит «Северный поток-2» силами «Академика Черского»?
10 Февраля 2020 364 0 События и факты
«Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря будет достроен, несмотря на санкции США. На этот раз заявления российского МИДа получили подкрепление: трубоукладчик «Академик Черский», который Китай построил для Нигерии, продавшей его «Газпрому», покинул порт Находки на Дальнем Востоке и поплыл в сторону Сингапура, куда прибудет 22 февраля. О перемещении корабля стало известно из информации ресурса Vesselfinder. На Балтику судно прибудет не ранее чем через два месяца.
Большие надежды
- Больше двух месяцев потребуется «Академику Черскому», чтобы добраться до Балтийского моря, где ему предстоит уложить чуть более 60 км трубопровода «Северный поток-2». Только до Сингапура судно будет идти из порта приписки на Дальнем Востоке почти две недели.
- «Академик Черский» оказался самым подходящим судном для прокладки труб по дну Балтики. Об этом говорил министр энергетики России Александр Новак. Однако судно оказалось и единственным – баржа Fortuna не имеет разрешения на работу в Балтийском море. Более того, сам «Академик» был построен для мелководья и работы на Балтике для него будут «не по профилю».
- США ввели санкции в конце 2019 года, пригрозив компаниям, занимающимся строительством газопровода, ограничительными мерами. Швейцарская компания Allseas со штаб-квартирой в Хьюстоне, США, сразу отказалась от проекта, не воспользовавшись одним месяцем, который полагался на сворачивание работ. Интересно и то, что в случае завершения работ «Академиком» США должны будут ввести санкции против его обладателя – «Газпрома».
- По информации Vesselfinder, судно-трубоукладчик построили в 2015 году. Его длина составляет 150 метров, ширина – 37 метров. Дедвейт судна – 19 000 тонн. «Академик Черский» оснащен вертолетной площадкой, может прокладывать трубы и кабеля.
История вопроса
- «Северный поток» – самый протяженный подводный газопровод в мире: его длина составляет 1224 километра. В данный момент идет строительство еще двух ниток «Северного потока» – газопровода «Северный поток-2». Отношение ряда стран к газопроводу неоднозначное. В частности, так же как в строительстве с первой очередью, ему оказывают противодействие США, активно продвигающие свои интересы на рынок в продаже сжиженного природного газа (СПГ).
- Законодательно Вашингтон пытается противостоять и участникам проекта СП2 не только через свои инициативы, но и через структуры Евросоюза. В частности, активно продвигается утверждение, что ЕС имеет большую зависимость от российского газа, а сам газопровод экологически небезопасен.
- Еще один пример – введение США санкций против партнеров проекта, в результате чего швейцарская компания Allseas, специализирующаяся на укладке труб, остановила работы по проекту «Северного потока-2».
Комментарий эксперта
- О перспективах участия «Академик Черского» ранее высказывался эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В эфире радио Sputnik он отметил, что заканчивать строительство газопровода будет именно газпромовское судно.
- Вместе с этим, по его словам, еще одно российское судно такого профиля, которое находится на Балтике и принадлежит компании «Межрегионтрубопроводстрой» (баржа Fortuna) имеет весьма ограниченный функционал – у нее отсутствует «динамическая система позиционирования». При этом Митрахович не исключил, что Дания не разрешит ей работать в своих водах по формальным основаниям. «Значит, будет переведен «Академик Черский» с Дальнего Востока», ‒ заключил эксперт, отметив, что судно вполне может закончить укладку труб.
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