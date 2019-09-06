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Последний элемент. Как в России будут передавать информацию о ДТП через мобильное приложение?

6 Сентября 2019 186 0 Общество

Российское правительство утвердило последний элемент, который в ближайшее время позволит запустить так называемый «суперсервис» по дистанционному оформлению ДТП. Утверждены все требования и правила электронных извещений, так что у страховщиков ОСАГО появится возможность собирать информацию о ДТП с помощью мобильных телефонов водителей. Экспериментальный запуск состоится в ноябре этого года в четырех регионах России.

Европротокол

Начиная с первого ноября,  в нескольких  российских регионах водители смогут оформить ДТП через так называемый европротокол, не обращаясь «за помощью» к инспекторам ГИБДД. То есть, речь идет о том, что не нужно будет заполнять документы, достаточно  отравить электронное извещение, используя интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

Как пишет РБК, саму концепцию сервиса, о котором идет речь, члены президиума правительственной комиссии по цифровому развитию одобрили еще в этом июле. Со своей стороны вице-премьер Максим Акимов объявил, что к 2021 году будет функционировать 25 «суперсервисов». Среди них – «Рождение ребенка», «Оформление ДТП по европротоколу», «Оформление в вуз» и ряд других услуг.

Мобильное приложение

Что касается электронного извещения, то  направлять его на адрес страховщика можно будет уже начиная с 1 сентября 2019 года. Но при условии, что информация о ДТП зафиксирована и передана в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и специальное приложение для мобильного телефона. К слову говоря, его разработчиками стали эксперты Банка России и Минкомсвязи. После этого сервис был передан Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

Из-за  отсутствия необходимых нормативных документов, включая правительственное постановление в  установленный  срок не было готово  приложение, которое называется «Помощник ОСАГО» и позволяет  оформить европротокол за 10–15 минут. Так что  Союз автостраховщиков начал готовить приложение к запуску без официальных документов, ориентируясь пока только на их проекты.

Первыми регионами, в которых начнет работать этот сервис, станут Москва, Санкт-Петербург, Московская  и Ленинградская области.

Что должен делать водитель

Что касается владельцев автомобилей, то водитель должен будет пройти процесс регистрации на сайте государственных услуг, а также установить приложение на свой смартфон. В случае, если произойдет авария, то инцидент можно будет оформить по европротоколу. В этом случае все извещения, которые необходимы для страховщика, будут поступать из его личного кабинета. Все, что останется сделать – это загрузить фотоснимки с места аварии. Никаких бумажных извещений для этого оформлять не понадобится.

Но система сработает только в тоим случае, если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места аварии и не имеют разногласий по поводу ее обстоятельств.  Как уточняет представитель РСА, при наличии разногласий все же придется оформить бумажное извещение. Далее, если все будет происходить согласно действующим нормативным актам, то у страховщика не будет права отказать в выплате. Что касается неправомерных отказов, то их можно будет обжаловать у финансового омбудсмена.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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