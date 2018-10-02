После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

Российский агропромышленный сектор c 2016 года демонстрирует рекордный рост сбора урожая и экспорта продукции за рубеж. Одновременно повышается удельный вес предложения продовольствия местного производства. Впечатляющим достижениям не смогли помешать объективные экономические трудности и неблагоприятные погодные факторы. На протяжении последних лет хозяйства всех категорий показывали стабильный рост индекса производства, составившего в среднем за 2015-2017 годы 3,3%.

Рекорды отечественного АПК

На протяжении 2016 и 2017 годов в России фиксировалось обновление рекордов по валовому сбору зерна – 120,7 и 135,4 млн тонн соответственно (прирост +12,2%). Неудивительно, что 2017 год ознаменовался обновлением наилучших показателей продажи зерна за границу. В июле по результатам завершившегося сельскохозяйственного 2016/17 года был зафиксирован рост экспорта зерновых на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период было вывезено 35,47 млн тонн, тогда как годом ранее 33,9 млн тонн. В результате РФ оказалась лидером глобального рынка по этому показателю. Кроме того, страна уверенно вышла на второе место по поставкам подсолнечного масла, существенно расширив рынки сбыта.

Опережающий рост сельскохозяйственного производства относительно других отраслей при значительном увеличении его объемов позволяет получить большие средства. В 2016 году стоимость реализованной продукции составила 5,6 трлн рублей, хотя 10 лет назад этот показатель был на 3,7 трлн руб. меньше. За период с 2007 по 2016 годы прирост отечественного сельского хозяйства оказался в 4 раза выше динамики изменения ВВП и в 7 раз превзошел темпы роста промышленности.

В объеме экспорта российской сельхозпродукции наибольшую динамику роста демонстрируют мясопродукты – в 2016 году продажа за рубеж говядины возросла на 771%, свинины на 352%, а баранины на 204%. Позитивную динамику показала группа товаров с высокой добавленной стоимостью. В течение указанного периода экспорт сахара возрос на 600%, рыбьего жира и мясных экстрактов на 500%, картофельной муки на 150%

Секреты успеха

Важной предпосылкой успеха аграрно-промышленного комплекса стало существенное падение нефтяного рынка, введение продовольственного эмбарго со стороны США и Евросоюза, а также объявление контрсанкций. Последний фактор активизировал процесс импортозамещения и повысил конкурентоспособность отрасли. На этом фоне девальвация национальной валюты способствовала увеличению импортных цен, что также позитивно отразилось на отечественных товаропроизводителях.

Кроме того, на небывалый рост отечественного агропрома повлияла конъюнктура мирового рынка – повышение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и увеличение спроса на продукты питания и биотопливо у азиатских потребителей. Свою роль сыграли меры государственной поддержки и улучшение качественных показателей производства. Например, в растениеводстве до 90% роста напрямую связано с повышением урожайности и только 10% определялось увеличением посевных площадей.

Выделение дополнительных средств на развитие отрасли обеспечил ускоренный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Сальдированный финансовый результат отрасли к 2016 году достиг 272 млрд руб. вместо 67 млрд в 2010 году. Это привело к значительному увеличению рентабельности с 7,3% в 2013 году до 17,3% три года спустя. Ранее рост АПК сдерживался большим удельным весом подсобных хозяйств граждан, которые производили свыше полвины продукции в масштабах страны. На протяжении 2013-2016 годов их доля постепенно уменьшалась и к концу указанного периода достигла менее 40%. Поэтому наметилась тенденция увеличения влияния на темпы роста российского агропрома со стороны фермерских хозяйств и различного типа сельскохозяйственных организаций. При этом их владельцы отдавали предпочтение менее затратной и капиталоемкой продукции.

Одной из причин успехов животноводства выступает рост внутреннего рынка, от которого напрямую зависит данная отрасль сельского хозяйства. При этом сдерживающим фактором выступает экспорт, так как из-за высокой цены российской продукции трудно выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами. Перспективным выглядит налаживание поставок мяса в Китай, где по достоинству оценивают его качество, однако пока властям не удается добиться снятия существующих ограничений. Поэтому пока реальным драйвером роста животноводства видится расширение переработки мясной продукции, что позволит наращивать объемы производства.

Согласно данным Росстата, в течение периода 2016-2017 годов в стране происходило увеличение посевных площадей в среднем на 0,8%. Однако по некоторым культурам он составил значительно большие цифры:

гречиха +40,5%;

зернобобовые +26,8%;

соя +18,3%;

кормовая кукуруза +9,9%;

пшеница +6,4%.

Все это также способствовало росту урожайности и как следствие повышению доходности хозяйств. В результате предприятия стали увеличивать количество работников, прибавлять зарплату и наращивать отчисления в бюджеты всех уровней.

Госполитика в области сельского хозяйства

В России действует госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, рассчитанная на период до 2020 года. Она определяет главные цели и ключевые направления развития отрасли, среди которых:

увеличение конкурентоспособности продукции отечественного аграрного сектора на внутреннем и внешнем рынке;

поддержание продовольственной независимости страны в соответствии с показателями, обозначенными в Доктрине продовольственной безопасности;

повышение темпов импортозамещения в отношении молока, мяса, овощной и плодово-ягодной продукции, а также семенного картофеля.

В 2016 году совокупный объем помощи государства аграрному сектору составил 237 млрд руб., что можно считать беспрецедентными цифрами. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей предлагается свыше 30 видов господдержки, в числе которых наибольшее значение имеют:

компенсация части стоимости долгосрочных займов;

гранты до 1,5 млн руб. на поддержку недавно созданных фермерских хозяйств, а также единовременная выплата на социальное обустройство в размере до 300 тыс. руб.;

погектарный расчет субсидий;

субсидирование части первоначального взноса для фермеров по лизингу техники сельскохозяйственного назначения.

Инвестиции в сельское хозяйство

Еще одно направление деятельности государства – создание условий для инвестирования в аграрный сектор, который традиционно считается очень рискованным. В 2015 году объем капиталовложений в сельское хозяйство зафиксирован на уровне 530 млрд руб., что на 60 млрд меньше ожидаемого. Для повышения инвестиционной привлекательности АПК применяются новые подходы, например, компенсация доли прямых издержек инвестора на капстроительство позволяет вернуть порядка 20% средств. Для решения этой задачи в 2017 году было выделено 16 млрд руб.

Ведущий отечественный специалист в сфере экономики аграрного сектора академик РАН Г. Ушачев в одном из своих выступлений обозначил несколько условий привлечения дополнительных средств финансирования сельхозпроизводителей:

государственная поддержка агропромышленного комплекса;

повышение доли товаропроизводителей в конечной стоимости продовольствия;

стабилизация цен на материальные ресурсы для АПК;

устойчивые цены на продукцию сельскохозяйственной отрасли.

В течение последних нескольких лет наблюдается изменение основных инвестиционных потоков. Ранее капиталы направлялись, прежде всего, в свиноводство, птицеводство и на развитие тепличного хозяйства. Теперь считается, что они уже достаточно насыщены и в дальнейшем возможно более активное включение в схему инвестирования производства молока, плодово-ягодной продукции, растительного масла и семян подсолнечника.

Модернизация сельского хозяйства

Одной из ключевых точек роста аграрного сектора может стать его техническое перевооружение, включая массовое внедрение электроники как средства развития умного сельского хозяйства. Идет разработка оптического оборудования, способного определять с высоты полета беспилотников количество вредителей культур на заданную единицу площади. Серьезные перспективы видятся в чипировании крупного рогатого скота с целью контроля за его передвижением.

Благодаря внедрению инфракрасных устройств можно будет определять заболевания растений на ранних стадиях. Ученые работают над созданием мобильных приложений, позволяющих удаленно управлять оборудованием на ферме и облегчающих организацию производственных процессов. Государство субсидирует перспективные направления, связанные с селекцией и генной инженерией, а также выведением высокопродуктивных видов животных и растений, устойчивых к неблагоприятным факторам.

Перспективы развития отрасли

На протяжении 2016 и 2017 годов сельское хозяйство выступало драйвером роста национальной экономики, позволив относительно благополучно пережить новые санкции и обвал нефтяного рынка. По итогам каждого из указанных периодов отмечался рост на 4,8% и 2,8% соответственно. Однако в 2018 году ситуация начинает меняться в неблагоприятную сторону. Так, по итогам августа производство сельхозпродукции сократилось почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам 2018 года совокупный сбор зерна составит 110 млн тонн, хотя годом ранее было собрано 135,4 млн тонн. Отчасти это объясняется неблагоприятными погодными условиями – запоздалым севом из-за затянувшейся весны и летней засухой. При этом провал в растениеводстве не смогло компенсировать животноводство, в котором наблюдается довольно незначительный рост:

молоко +0,8%;

скот +3,7%;

куриное яйцо +0,7%.

Одна из причин замедления темпов развития животноводства связана с затовариванием рынка на фоне сокращения экспортных поставок. В какой-то степени на этом сказалось уменьшение государственной поддержки отрасли в 2018 году на 12 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важнейшей составляющей прогресса в отрасли можно назвать создание условий для повышения урожайности зерновых, так как в сравнении с конкурентами эти показатели в России довольно скромные.

Таблица: Средний урожай зерновых культур в отдельных странах

Страна Средний урожай зерновых (центнеров с гектара) Россия 24 Бразилия 43,5 Италия 48,7 Польша 37,7 Франция 70 США 72,4 Канада 39,5

Для решения этой задачи потребуется расширить использование современной техники, увеличить объем вносимых минеральных и органических удобрений, а также повысить квалификацию агрономов и улучшить семенной материал. Важной целью в плане повышения производительности труда выглядит увеличение заработной платы в отрасли, размер которой составляет всего 60% от среднего уровня в российской экономике.

Чтобы сельское хозяйство и дальше оставалось точкой роста для всего народного хозяйства необходимо содействовать развитию экспортной составляющей для сельскохозяйственной продукции. В майском указе В. Путин обозначил приоритетную цель – увеличить объемы экспорта продукции агропрома к 2024 году до уровня 45 млрд долларов. Для реализации этой задачи государство намерено предоставить 500 млрд руб. В Минсельхозе уверены, что для выполнения президентского указа нужно организовать масштабное производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди них напитки, продукты глубокой переработки зерна, колбасы и кондитерские изделия.

Еще одним драйвером роста отечественного АПК может выступить повышение реальных доходов населения и увеличение потребительского спроса, в том числе на дорогостоящие сегменты продукции. Впрочем, эти факторы напрямую связаны с экономической конъюнктурой.