После капитализма. Ученые обсудили перспективы России в новой системе мирового хозяйства

В Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла VII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие в эпоху трансформации глобального капитализма: природа, противоречия, перспективы».

Участниками конференции стали представители крупнейших университетов и научно-исследовательских центров России, ведущих региональных вузов, а также ученые из университетов Беларуси, Латвии, Казахстана, Кыргызской республики, ДНР.

Они собрались в Финуниверситете при Правительстве РФ для того, что провести реактуализацию фундаментальных политико-экономических исследований в условиях системного кризиса мировой экономики.

Такие исследования особенно важны сегодня, когда определяется конфигурация новой мировой хозяйственной системы, осмысливаются новые идеи социально-экономического развития.

В выступлениях на конференции было отмечено, что «фукуямовские» ожидания и надежды на социально-философскую догму о капитализме как о наивысшем достижении человечества не оправдали себя.

Ученые полагают, что человечество в начале XXI века вступило в эпоху величайших потрясений, которые и определят его будущее.

Мир переживает глобальный системный кризис, идеи экономического и политического либерализма утратили свою целостность и гегемонию, а жизнеспособные альтернативы современному «хайековскому» либерализму набирают силу. Пока неизвестно как пройдет трансформация современной социально-экономической системы – эволюционно или революционно.

Но Россия в XXI веке должна быть готова к любому сценарию развития событий, заранее определить новые ориентиры своего развития.

На пленарном заседании, круглых столах и секциях международной конференции ученые обсудили ключевые проблемы и задачи России в современном мире, который переживает закат либерализма и трансформацию капитализма.

На одной из секций обсудили социально-экономические уроки трансформации нашей страны в советский и постсоветский периоды, сделав проекцию на современную реструктуризацию мирового хозяйства.

Дискуссии были направлены на выявление идей, моделей и механизмов переориентации национальной экономической политики на основе развития в России высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram