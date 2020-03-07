Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 МАР, 19:21 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424

07 МАР, 19:21 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424
Дорогие женщины, поздравляем с весенним праздником 8 Марта!
﻿

После капитализма. Ученые обсудили перспективы России в новой системе мирового хозяйства

7 Марта 2020 52 0 События и факты
После капитализма. Ученые обсудили перспективы России в новой системе мирового хозяйства

В Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла VII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие в эпоху трансформации глобального капитализма: природа, противоречия, перспективы».

Участниками конференции стали представители крупнейших университетов и научно-исследовательских центров России, ведущих региональных вузов, а также ученые из университетов Беларуси, Латвии, Казахстана, Кыргызской республики, ДНР.

Они собрались в Финуниверситете при Правительстве РФ для того, что провести реактуализацию фундаментальных политико-экономических исследований в условиях системного кризиса  мировой экономики.

Такие исследования особенно важны сегодня, когда определяется конфигурация новой мировой хозяйственной системы, осмысливаются новые идеи социально-экономического развития.

В выступлениях на конференции было отмечено, что «фукуямовские» ожидания и надежды на социально-философскую догму о капитализме как о наивысшем достижении человечества не оправдали себя.

Ученые полагают, что человечество в начале XXI века вступило в эпоху величайших потрясений, которые и определят его будущее.

 Мир переживает глобальный системный кризис, идеи экономического и политического либерализма утратили свою целостность и гегемонию, а жизнеспособные альтернативы современному «хайековскому» либерализму набирают силу. Пока неизвестно как  пройдет трансформация современной социально-экономической системы – эволюционно или революционно.

Но Россия в XXI веке должна быть готова к любому сценарию развития событий, заранее определить новые  ориентиры своего развития.

На пленарном заседании, круглых столах и секциях международной конференции ученые обсудили ключевые проблемы и задачи России в современном мире, который переживает закат либерализма и трансформацию капитализма.

На одной из секций обсудили социально-экономические уроки трансформации нашей страны в советский и постсоветский периоды, сделав проекцию на современную реструктуризацию мирового хозяйства.

Дискуссии были направлены на выявление идей, моделей и механизмов переориентации национальной экономической политики на основе развития в России высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

 

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?

HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?
Бизнес и психология

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?
Исследования

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?
Экономика 1

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

Новости дня

18:38 Власти Крыма отказались от украинской воды Власти Крыма отказались от украинской воды
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
16:10 Президент поздравил россиянок с наступающим 8 марта Президент поздравил россиянок с наступающим 8 марта
15:40 В РФ зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19 В РФ зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19
15:16 Альфа-банк прокомментировал блокировку дебетовых карт Альфа-банк прокомментировал блокировку дебетовых карт
14:04 В СФ отреагировали на заявление Зеленского по Донбассу В СФ отреагировали на заявление Зеленского по Донбассу
12:57 Оценены потери России из-за расторжения сделки с ОПЕК Оценены потери России из-за расторжения сделки с ОПЕК
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 МАР, 22:41 Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

Узнай, страна!

06 МАР, 14:05 ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы? ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
06 МАР, 13:01 В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей
06 МАР, 12:21 В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей
06 МАР, 11:49 В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
06 МАР, 11:31 В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов
06 МАР, 08:57 В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
06 МАР, 08:13 В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ
05 МАР, 16:26 В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов
05 МАР, 15:49 В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей
05 МАР, 15:32 В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter