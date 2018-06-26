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Пощечина от Уругвая и проблема для Испании. Что ждет сборную России на Чемпионате мира после крупного поражения?

26 Июня 2018 140 0 Тренды События и факты
Пощечина от Уругвая и проблема для Испании. Что ждет сборную России на Чемпионате мира после крупного поражения?

В понедельник российские футболисты в матче Чемпионата мира-2018 уступили команде Уругвая со счетом 0:3. Итог этой игры для сборной России, по сути, повлиял только на окончательную расстановку в группе. И на настроение болельщиков, многие из которых отшучивались фразами «вот теперь все встало на свои места». Но, так или иначе, а россиянам в ближайший понедельник предстоит сразиться на футбольном поле с одной из сильнейших команд – сборной Испании. Это будет матч, который действительно «все расставит по своим местам».

Новая страница в истории

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте. Автором первого мяча стал форвард испанской «Барселоны» уругваец Луис Суарес. Через 13 минут в воротах Игоря Акинфеева оказался еще один мяч: после дальнего удара Диего Лаксальта он рикошетом отлетел от Дениса Черышева. Игра у россиян не складывалась, казалось, что игроки все больше начинают нервничать. Масло в огонь подлила и красная карточка, которой главный судья наградил российского защитника Игоря Смольникова. Команда осталась в меньшинстве. «Добил» российскую сборную нападающий Эдинсон Кавани: на 90-й минуте он отправил третий гол в сетку ворот сборной России.

«Это то, чего мы хотели, мы хотели расти в своей игре. После того как мы выиграли со счетом 1:0, мы хотели выиграть крупнее, и сегодня нам это удалось. Мы выиграли с более крупным счетом и записали новую страницу в истории – заняли первое место», – отметил Луис Суарес.

Для сборной России групповой этап ЧМ тоже стал историческим: впервые наши футболисты вышли в финальную часть мундиаля. Многие болельщики этот факт уже воспринимают как «подарок судьбы», и не важно, как дальше сложится футбольная судьба. Никакой трагедии в этом матче не увидел и Олег Романцев, экс-тренер «Спартака» и сборной России.

«Никакого холодного душа от Уругвая сегодня не было, как не будет и от Черчесова. Ребята уже в 1/8 финала, и все их мысли были о следующем сопернике, а не об игре с Уругваем. Душу в этом матче вынимать игрокам не нужно было. Испания и Португалия – не самые приятные соперники для нас. Но все равно, все сложилось замечательно. Считаю, что в этой игре все решения были правильными. И играли ребята хорошо!» – прокомментировал Романцев поражение всухую.

Пощечина от Уругвая

Комментируя матч с Уругваем, главный тренер россиян Станислав Черчесов отметил, что у команды соперников игроки хорошего класса, и у России «есть не хуже игроки и не лучше». Что касается самого матча, то наставнику его подопечные понравились тем, как они отреагировали на результат, да и на саму ситуацию.

«Вдесятером мы показали агрессивный футбол, показали мужское сердце. Но у Уругвая есть стандарты, которыми он пользуется, так и был обыгран Египет. Для нас не было никаких сюрпризов, мы знали, как они играют и сами себе придумали трудности, а на таком уровне тяжело отыгрываться, особенно вдесятером», – сказал тренер.

Поражение прокомментировал и нападающий Артем Дзюба, которого по праву можно назвать одним из лучших игроков сборной России. «В этом решающем матче не получилось выиграть, и на то много причин. Не получилось обыграть такую команду: первый гол сами себе привезли, второй нелепый гол и удаление – и игра, можно сказать, для Уругвая сделана», – сказал футболист.

Проблемы для Испании

В следующий раз сборная России столкнется с командой Испании. Матч пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». В заключительном матче группового этапа испанцы в буквальном смысле слова на последних минутах вырвали ничью у марокканцев, заняв первое место в группе. Судя по всему, у будущих соперников россиян матч складывался так же не очень легко. «Злая и гордая» сборная Марокко, которая потеряла все шансы пробиться в финальную часть ЧМ, хотела порадовать своих болельщиков в последнем матче. Так и получилось. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать победу над испанцами.

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро. Как считает специалист, команда Черчесова «может создать много проблем». Наставник испанцев рассказал, что он наблюдал за всеми матчами россиян. «Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть. А соперником займемся чуть позже. Называть какие-то конкретные фамилии я не люблю. В Москве будет потрясающая атмосфера… Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а девяносто конкретных минут, за которые все решится», – подчеркнул Йерро. Добавив, что у сборной России будет мощная поддержка болельщиков на стадионе.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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