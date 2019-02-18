Посадили «очень крупного инвестора». За что арестовали основателя Baring Vostok Майкла Калви

В субботу решением Басманного суда Москвы на два месяца был арестован основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok и совладелец банка «Восточный» американец Майкл Калви. Арест состоялся в рамках дела о хищении 2,5 млрд руб. Адвокаты Калви уже заявили, что планируют обжаловать арест. Самого американца, который удостоился «добрых слов» от Кремля, в России считают надежным инвестором. В общей сложности по делу было задержано шесть человек.

До весны

В Москве 16 февраля суд арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о хищении на сумму 2,5 млрд руб. Таким образом столичный Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу подозреваемого Калви. Уточняется, что пробудет он в заключении до 13 апреля 2019 года.

Baring Vostok является старейшей инвестиционной компаний, которая работает в России. Статья, по которой обвиняется Калви, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Задержан он был 15 февраля, во время проведения инвестиционного форума в Сочи, и уже на следующий день американца арестовали на два месяца.

Согласно версии следствия, в начале 2017 года Майкл Калви похитил у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.. Поэтому уголовное дело завели по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (4,8%).

Кто еще задержан

Кроме Калви задержали еще трех сотрудников Baring Vostok: партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также директор по инвестициям Иван Зюзин (все они являлись членами совета директоров «Восточного» в начале 2017 года). Также были задержаны советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Как отмечается, арест Калви и его партнеров произошел на фоне корпоративного конфликта, который разгорелся между двумя группами акционеров банка «Восточный». Пик пришелся на период, когда истек трехдневный срок установленный ЦБ РФ для составления списка акционеров, выкупающих допэмиссию банка по преимущественному праву. Стоит отметить, что если допэмиссия выкупается полностью, то это приводит к увеличению капитала банка в 1,6 раза. Кроме этого, от того, кем и в каких пропорциях она будет выкуплена, будет зависеть, кто именно будет контролировать банк.

Реакция Кремля

Об уголовном деле против основателя компании Baring Vostok и совладельца банка «Восточный» Калви знает и Владимир Путин. Тем не менее, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот вопрос не является частью президентской повестки дня.

«Это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь, ну может быть, отчасти касается наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор в нашу экономику», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, глава России не знал о том, когда принималось решение о задержании американца, и о случившемся его проинформировали уже после. «Мы не можем знать, когда принималось решение о задержании, потому что это решение принимается не в администрации, а в специализированных ведомствах. Президент был проинформирован уже после того, как пошли сообщения в СМИ в установленном порядке», – сообщил пресс-секретарь Путина.