Портрет предпринимателя на фоне кризиса. Как дефицит денег и знаний ограничивает бизнес в России?

По итогам социологического исследования, охватившего 144 тысячи россиян во всех субъектах федерации, российские ученые Аналитического центра университета «Синергия» пришли к выводу, что сегодня ключевыми барьерами для развития малого и среднего бизнеса в нашей стране стали ограниченность финансовых ресурсов и низкая предпринимательская грамотность.

Малый бизнес крупным планом

Аналитики университета «Синергия» ставили перед собой задачу - выявить основные запросы российских предпринимателей к государству, а также главные препятствия для старта и развития бизнеса в нашей стране.

Опрос проводился в сентябре-декабре 2019 года на портале по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» и охватил 144,8 тысячи человек во всех регионах России – действующих предпринимателей, тех, кто планирует открыть свое дело и тех, кто собственному делу предпочитает работу по найму.

Выяснилось, что малый бизнес в России молод и небогат а среди малых предприятий очень мало «долгожителей».

Средний возраст действующих предпринимателей, принявших участие в опросе, составил 36 лет.

Большинство действующих в России компаний (84,7% опрошенных) функционирует менее 10 лет. При этом весьма велика (38,8%) доля компаний, которые были созданы в последние два года.

Аналитики считают, что этот факт подтверждает, что в России сегодня высока мотивация к предпринимательской деятельности и достаточно желающих рискнуть открыть свое дело.

Исследователи отмечают, что большинство (76,9%) хозяйствующих субъектов, участвовавших в опросе, можно отнести к микропредприятиям, 21,4% – к малым и лишь 1,7% – к средним предприятиям. При этом значительная часть опрошенных (41,3%) не имеет наёмных сотрудников и осуществляет предпринимательскую деятельность единолично или вдвоем с бизнес-партнёром.

Предпринимателям было предложено оценить личный доход от ведения бизнеса.

Выяснилось, что больше чем у половины опрошенных он не превышает 100 тыс. рублей (55,2%), а каждый десятый предприниматель признался, что вообще ничего не зарабатывает (10,2%).

Тех, кто заявил, что ничего не зарабатывает, больше всего в Республике Коми, Ярославской, Сахалинской, Кировской, Саратовской, Пензенской, Белгородской областях.

Что касается объёма среднемесячной выручки, то у большинства участвовавших в опросе предприятий она находится в диапазоне от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Выручку более 10 млн рублей в месяц имеют лишь 4,6% предприятий, а выручку более 100 млн рублей - только 0,9%.

Скромнее всего свою выручку (до 50 тысяч рублей) оценили предприниматели из Республик Калмыкия, Коми, Кабардино-Балкария, Ингушетия, а также Ленинградской, Костромской, Псковской и Вологодской областей.

Предпринимателей с выручкой от 500 тыс. до 3 млн рублей больше всего в Республиках Кабардино-Балкария, Адыгея, Удмуртия, Карелия, Алтай, а также в Ульяновской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областях.

Исследователи пришли к выводу, что объёмы среднемесячной выручки и личного дохода зависят в основном от пола и уровня образования предпринимателей.

Мужчины зарабатывают больше женщин, особенно в тех случаях, когда объём среднемесячной выручки превышает 500 тыс. рублей (63,7% против 36,3%), а ежемесячный личный доход достигает 100 тыс. рублей (64,2% против 35,8%).

Чем выше уровень образования, тем больше личный доход.

Каждый десятый предприниматель, личный доход которого превышает 10 млн рублей в месяц, – это выпускник аспирантуры, который в половине случаев еще и обладает научной степенью. А почти четверть предпринимателей со средним специальным и средним общим образованием имеют личный доход до 100 тысяч рублей.

Стимулы и барьеры

Как растущий и развивающийся характеризуют свой бизнес 41,6% опрошенных, но о том, какие меры нужно в дальнейшем предпринять для его развития знают лишь 8,1%.

При этом 12% предпринимателей признались, что их бизнес уменьшается в объёмах и только 0,9% из них знают, как изменить эту ситуацию.

Больше всего респондентов, ответивших, что бизнес уменьшается в объёмах, оказалось в таких регионах как Омская, Ульяновская, Белгородская, Калужская Оренбургская, Курганская области, Чеченская Республика, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.

Главными факторами, сдерживающим развитие бизнеса, 42,6% действующих предпринимателей назвали ограниченность финансов и 40,5% - отсутствие знаний и стратегии масштабирования бизнеса.

Проблема финансов в меньшей степени волнует предпринимателей из Забайкальского края и Калининградской области (по 35%), в большей степени – предпринимателей Республики Северная Осетия – Алания (67,3%), Амурской (63,6%) и Псковской (62,5%) областей.

Согласно полученным данным, более половины респондентов (54,5%) своей главной задачей на ближайший год считают увеличение прибыли компании, а 46,4% – поиск постоянных клиентов.

Значительная часть опрошенных имеет более амбициозные планы: 47,4% желают пассивного ведения бизнеса, 39,8% – его расширения.

На заданный исследователями вопрос «Какие трудности Вы видите со стартом своего дела?» большинство респондентов дали ответ «отсутствие стартового капитала» - 39,6% среди начинающих и 47,6% среди потенциальных предпринимателей.

Ответ «не могу выбрать нишу» выбрали 36,5% начинающих и 43,6% потенциальных предпринимателей), ответ «не знаю, с чего начать» - 19,8% и 29,8% начинающих и потенциальных предпринимателей. Соответственно 33,1% и 21,4% сказали, что не знают, как привлечь первых клиентов и 19,6% и 17,5% - как сформировать команду для работы.

Эти данные позволили аналитикам прийти к выводу, что низкая предпринимательская грамотность стала барьером как для старта бизнеса, так и для развития действующих компаний.

Учиться, учиться и учиться

В исследовании отмечается, что на решение проблемы ограниченности финансов направлена поддержка со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Применяются самые разные формы господдержки.

Это льготные кредиты малому и среднему бизнесу, микрофинансирование предпринимателей, которые по тем или иным причинам не воспользовались традиционными банковскими продуктами, грантовая поддержка малого инновационного предпринимательства, субсидирование при размещении ценных бумаг на бирже, льготный лизинг, государственные субсидии для резидентов технопарков и другие.

Решить проблемы, связанные с низким уровнем предпринимательской грамотности, сложнее.

Ведь в России несколько десятилетий - с революции 1917 года и вплоть до перестройки 80-х - предпринимательства как такового не существовало, была утрачена преемственность знаний и опыта поколений российских промышленников и предпринимателей.

Исследование показало, что в целом сегодняшние российские предприниматели – образованные люди.

В категории «действующие предприниматели» люди с высшим образованием составляют 76% и 1,7% из них имеют научную степень.

Но им не хватает именно профильного образования, знаний в сфере предпринимательства.

«Сегодня мы наблюдаем отсутствие целенаправленного обучения предпринимательской грамотности, которое необходимо начинать еще в школе, продолжать в вузах и среди взрослого населения. Мы уверены, что различные форматы программ обучения – уроки предпринимательской грамотности в школах, университетское предпринимательское образование, курсы повышения предпринимательской грамотности по различным направлениям, образовательные форумы, программы МВА – будут способствовать активному масштабированию малого и среднего бизнеса, а также развитию экспортного потенциала России», - отметили эксперты Университета «Синергия».

В ходе социологического исследования были выявлены потребности предпринимателей в получении дополнительного образования в сфере бизнеса и управления.

Наиболее востребованными модулями в сфере бизнеса у действующих предпринимателей оказались маркетинг и привлечение клиентов (69,1%), увеличение дохода (61,9%) и масштабирование компании (56,8%).

Тем, кто только задумывается о создании бизнеса, не хватает знаний в области маркетинга и продаж, управления персоналом и финансовыми потоками. Более половины (54,8%) опрошенных потенциальных бизнесменов отмечают, что им хотелось бы узнать в целом, как открыть собственное дело.

В бизнесмены я б пошел…

Среди тех, кто открывает бизнес сегодня, 31,3% – это действующие предприниматели, которые осваивают новые или смежные направления.

Больше половины (60,8%) начинающих предпринимателей уже имеют опыт предпринимательской деятельности, причём каждый восьмой (12,9%) начинающий – это действующий предприниматель, регистрирующий дополнительный бизнес.

Что касается «новичков», то чаще всего стать предпринимателями решаются люди с высшим образованием в возрасте от 26 до 40 лет (57%), самозанятые (20,5%) и фрилансеры (20,9%).

Реже всего к этому стремятся люди моложе 20 и старше 50 лет, не имеющие высшего образования, государственные служащие и топ-менеджеры как частных, так и государственных компаний.

Значительную часть потенциальных предпринимателей составляют наёмные сотрудники, работающие в офисах частных и государственных компаний (41%). Остальные 42,3% граждан этой социальной категории предпочитают стабильность заработной платы предпринимательскому риску.

И это вполне закономерно.

Почти треть (30,6) потенциальных предпринимателей имеет негативный опыт ведения или регистрации предпринимательской деятельности.

Каждый четвёртый (25,4%) из числа тех, кто сегодня не желает открывать бизнес, имеет негативный опыт.

Для действующих, начинающих и потенциальных предпринимателей стремление начать собственное дело чаще всего вызвано желанием работать на себя (в среднем 63,6%) и зарабатывать больше денег (в среднем 53,8%). Ещё одним популярным драйвером к открытию бизнеса служит желание воплотить свои мечты и идеи (в среднем 50%).

Для женщин в большей степени важна самостоятельность (56%) и творческая составляющая (52,7%) своего дела, а для мужчин – независимость и стремление к реализации более высоких потребностей.

Вынужденных предпринимателей среди женщин оказалось больше (54%), а для мужчин чаще драйвером к открытию выступает партнёрство с кем-либо (58,9%).

Около трети начинающих и потенциальных предпринимателей, так же как и действующих, рассчитывают на личный доход от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц и объём среднемесячной выручки от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Каждый четвёртый (23,5%) начинающий предприниматель создаёт бизнес в партнёрстве со своим знакомым, каждый шестой (15,5%) находит стороннего партнёра, ещё 14,9% начинают семейный бизнес.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram