Порошенко сколачивает группу. Как Киев намерен остановить строительство «Северного потока-2»

Украинские власти, противодействующие строительству газового трубопровода «Северный поток-2», планируют создать в ЕС группу, представители которой должны будут остановить реализацию проекта. По словам Петра Порошенко, газопровод является «абсолютно политиканским проектом», направленным против Киева, который заберет из украинского бюджета около 3 млрд долларов.

Украина «приглашает» Германию

Украинская сторона предлагает Германии стать участником международного консорциума по управлению своей газотранспортной системой (ГТС). Но для этого Берлин должен выполнить условие: отказаться от проекта «Северный проект-2». Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, разместив в своем Twitter’е видеообращение:

«Мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия – остановка «Северного потока-2».

Кроме этого, по словам украинского президента, американская сторона тоже настроена решительно. Вместе с этим Порошенко не стал сообщать, как он будет останавливать проект, но заявил о своей надежде на то, что сделать это все-таки он сможет.

​«Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Но хочу отдельно подчеркнуть: для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», – отметил он.

Суть консорциума

Для того чтобы украинская ГТС смогла сохранить работоспособность, Киев заявил о создании так называемого газотранспортного консорциума, для управления которым необходимо будет привлечь крупного международного партнера.

Вместе с этим, как считает лидер объединения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, создание данного консорциума возможно только с участием России. Все дело в том, что у Украины нет никаких альтернатив российскому газу. Плюс к этому, компании, которые будут управлять украинской ГТС, все равно будут вынуждены вести с Россией переговоры о транзите газа по территории Украины.

О проекте

Строительство «Северного потока-2», общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, подразумевает создание двух ниток газопровода, мощность которых в совокупности будет составлять 55 млрд кубометров в год. Газопровод будет проложен от российского побережья через акваторию Балтийского моря до Германии, и пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран Прибалтики и Восточной Европы. Проект будет иметь отношение к исключительным экономическим зонам и территориальным водам пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Планируется, что новый газопровод будет построен около действующего «Северного потока». Ввести в строй газопровод планируется в конце 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Европейскими партнерами российской компании по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, а также французская Engie и англо-голландская Shell.

Как сообщалось ранее, разрешение на строительство «потока» выдали Германия, Финляндия и Швеция. Плюс к этому, компании Nord Stream 2 AG надо будет заручиться поддержкой со стороны Дании.

Проект «Северный поток-2» имеет ряд противников, в числе первых – это Украина, которая боится потерять часть доходов от транзита российского газа. Кроме этого, есть США, которые усиленно продвигают свои планы по экспорту своего СПГ на территорию Европы. О своем протесте также ранее заявляли Латвия, Литва и Польша, лидеры которых считают, что газопровод «политическим проектом».