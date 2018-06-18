«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

Правительство объявило о двух параллельных шагах: повышении пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 63 для женщин) и налога на добавленную стоимость (с 18 до 20%). Первая мера поможет сэкономить около 2,3 трлн руб. бюджетных расходов, а вторая должна ежегодно приносить дополнительные 600 млрд руб. в бюджет. Эти меры принимаются для обеспечения майского указа президента Владимира Путина, в частности за счет них правительство надеется найти не хватающие 8 трлн руб. Как эти меры скажутся на экономике в целом и можно ли было без них обойтись?





Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Изменения в пенсионной системе можно назвать неизбежными, так как в обществе происходят необратимые демографические изменения: общество стареет, сейчас на одного работающего взрослого приходится около 2 пенсионеров, а в дальнейшем, возможно, это соотношение будет 1:3. Поскольку пенсионная система устроена так, что нынешние занятые платят за нынешних пенсионеров, и очень распространены серые зарплаты и зарплаты в конвертах, то текущих социальных взносов просто не хватает на выплату пенсий. Тут можно было бы сказать, что страна, богатая природными ресурсами, могла бы обеспечить выплату недостающей части пенсий из других источников, но слабый экономический рост и расстановка политических сил не позволяют это сделать. Поэтому было принято непопулярное решение об увеличении пенсионного возраста. Оно тоже может привести к нежелательным социальным последствиям, но их правительство надеется решить по мере появления. Например, пока неясно, что делать с людьми, потерявшими работу в 50-55 лет, и которым нужно еще дожить до пенсии, но на работу их почему-то никто не берет. Наверное, государству нужно и это продумать, потому что такие люди будут составлять довольно многочисленный недовольный электорат.

В отличие от повышения пенсионного возраста, повышение НДС — мера необязательная и также неполезная для экономического роста, потому что вкупе с ростом цен на бензин создаст базу для роста инфляции, который потребует подъема ключевой ставки, что повлечет за собой рост ставок по кредитам для бизнеса и населения. Экономика только успела привыкнуть к низкой инфляции, как вновь могут вернуться уровни в 6-7% годовых, а может быть, даже двузначные.

Полагаю, что рост российской экономики вряд ли можно обеспечить государственными проектами, начинать нужно с малого и среднего бизнеса, с роста производительности труда, с роста уровня жизни домохозяйств.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Бухгалтерский подход немного «режет» глаза, поскольку экономия от повышения пенсионного возраста будет определяться только уменьшением дефицита бюджета ПФР, но при этом возрастет дефицит социальной и медицинской сфер, вырастет безработица среди молодежи и граждан предпенсионного возраста, а также возрастет объем обязательств перед дожившими пенсионерами. Повышение НДС на 2%, по оценкам самого ЦБ РФ, добавит к инфляции еще пару пунктов, что скажется на оборотах экономики и финансового сектора, поэтому и здесь 600 млрд руб. будут собраны не за один, а за два года.

В любом случае, вводимые изменения приведут к решению только краткосрочных проблем и добавят ощутимо больших затрат в будущем. Плана на следующие годы правительство пока не имеет, поэтому импровизация будет продолжаться и далее. Что касается положительных моментов в экономике, то появится дополнительная рабочая сила, как в старшем, так и младшем сегментах. Если государство сможет использовать кадровые ресурсы в ближайшее время, то потери будут меньше. Если же молодежь будет направлена на инновационную экономику, то развитие прогресса будет заметнее. Об этом сейчас сложно судить, результаты политики властей в этом поле можно будет подводить в 2023 году, когда пойдут массовые выплаты поколению 60-х и из накопительного компонента в частности.

К сожалению, правительство выбирает между плохим (платить всем поменьше или не всем, но обязательно) и очень плохим (дефолт пенсионной системы, назначение пенсий на уровне минимума), поэтому основной упор оно делает не на экономии, а на смягчении будущего кризиса в социальной сфере. Поиск денег в ужесточении социальной и пенсионной политики еще ни одно государство не привел к процветанию, поэтому единственный выход для него – это грамотное использование имеющихся средств и контроль по всем проектам с участием госденег.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Важно в первую очередь отметить, что эти меры носят вынужденный характер, они продиктованы сложившейся ситуацией в российской экономике, мировыми рамками, в частности санкциями, а также существенными изменения внутри российского общества. Однако далеко не все эти аргументы полностью оправдывают ту скорость, с какой были приняты решения.

Для экономических процессов внутри России повышение НДС скажется снижением покупательской способности россиян, а также разгоном инфляции выше пороговых 4%, что не позволит Центробанку дальше понижать процентную ставку, а, возможно, вынудит даже повысить ее, чтобы избежать рисков.

Повышение пенсионного возраста для самих россиян вряд ли даст большие надежды на то, что в этом случае пенсионные накопления и государственные фиксированные выплаты станут существенно больше. Новая пенсионная реформа необходима исключительно для того, чтобы найти дополнительные гарантированные источники дохода для осуществления иных социальных обязательств, анонсированных президентом, а также для поддержания стабильного баланса пенсионного фонда. Однако вряд ли решение по повышению пенсионного возраста даст долгоиграющий эффект, в радиусе 5 лет будет видно, что даже этих дополнительных доходов будет не хватить для того, чтобы сделать пенсию действительно достойной для жизни. На деле мы получим достаточно большое количество людей, у которых будет мало гарантий для получения или сохранения за ними достойного рабочего места, их будут вытеснять более молодые и здоровые сограждане и государство может столкнуться с необходимостью ужесточать законодательство, регулирующее преждевременный выход на пенсию в связи с потерей трудоспособности, а также понижать размер необходимых выплат для таких граждан.

Сложно сказать приведут ли такие реформы к прорыву России в перспективное будущее, скорее мы видим очередную попытку наладить стабильный поток дохода госказны не только за счет нефтедолларов, но и за счет собственного населения. Если поразбираться подробнее в «майских» указах то можно найти очень много пунктов, обязывающих чиновников внутри регионов разгонять промышленность и наращивать потенциал высокотехнологичных производств. Очень много поставлено на кон в плане привлечения внешних инвесторов, для того чтобы общими усилиями довести ВВП до более лучших показателей, которые выведут Россию в пятерку сильнейших экономик мира. Но решение о повышении НДС и повышении пенсионного возраста говорят о том, что уверенности в российском экономическом чуде очень мало и такие реформы это как страховка от невыполнения поставленных планов.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Эти меры дадут кратковременный выигрыш для бюджета за счет повышения налогов и сокращения дефицита пенсионного фонда, что позволит сократить дотации пенсионному фонду из бюджета. Похоже, единственной целью правительства является увеличение доходных статей бюджета, и с этой задачей правительство блестяще справляется.

Но в среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе, эти меры создадут большие проблемы. Деньги будут изъяты из карманов людей, а это снизит платежеспособный спрос, без которого никакой экономический скачек не возможен. Наше правительство снова подрывает дуб, чтобы наестся желудями.

Но есть не только экономические, но и социальные последствия. Действия правительства дискредитируют саму идею белой зарплаты: зачем платить налоги и отчисления в фонды, если твоя пенсия будет целиком зависеть от воли правительства?

Положительных сторон я не вижу, а вот неизбежные, к сожалению, есть. В нашей солидарной пенсионной системе нет другого способа найти деньги на пенсии как поднимать пенсионный возраст. Можно было изменить систему, на это не пошли, значит, повышение пенсионного возраста стало неизбежным.

Для реализации нового майского указа полученных с помощью этих мер средств все равно не хватит. Во-вторых, если реализовывать указ с помощью подобных мер, выигрыш от реализации этих мер будет только тактическим, стратегическим будет проигрыш. Деньги будут изыматься из карманов людей, а значит, платежеспособный спрос населения будет сокращаться. В рыночной экономике прорыв не возможен без роста спроса. Зачем будут грандиозные инфраструктурные проекты, если этой инфраструктурой некому будет пользоваться?

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»: Альтернативы увеличению пенсионного возраста, пожалуй, не было. В условиях растущего дефицита пенсионного фонда на фоне негативной демографической динамики, нужно было или повышать пенсионный возраст, или увеличивать отчисления, или снижать пенсии. Очевидно, что увеличение возраста выхода на пенсию – мера непопулярная, но второй и третий вариант были бы еще более болезненными.

Пенсионный маневр – мера хоть и непопулярная, но необходимая для снижения дефицита пенсионного фонда. Хотя в долгосрочной перспективе надо развивать систему добровольных пенсионных отчислений. Что касается роста НДС, то, с одной стороны, эта мера пополнит бюджет, а с другой – замедлит экономический рост через снижение конечного спроса и внесет свой вклад в рост инфляции.

Ни одна из этих мер не нацелена ни на прорыв, ни на ускорение роста. Речь идет о перераспределении имеющихся средств и затыкании дыр бюджета и пенсионного фонда. Влияние этих мер на темпы экономического роста мы оцениваем между «нейтральным» и «негативным».

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Указанные меры не направлены на кардинальное изменение структуры экономики, исправление перекосов, увеличение производительности труда, роста конкурентоспособности отечественной продукции, реформирование рынка труда и т.д. Так что никакой фактической пользы экономике страны, а тем более – создания стимулов для «рывка вперед», ни повышение НДС, ни увеличение пенсионного возраста не принесут. Реализация майских указов президента, где весьма существенная часть приходится на социально значимые программы, требующие дополнительного финансирования, предполагает заметное (по оценкам, озвученным Дмитрием Медведевым – около 8 трлн руб.) увеличение доходной части бюджета. Именно на эти цели направлено увеличение ставки НДС, так как, по уверениям Антона Силуанова, данная мера позволит получать по 600 млрд руб. ежегодно.

Основная цель пенсионной реформы, если не касаться самих пенсионеров, а смотреть именно на экономические стимулы, – это снижение трансферта из бюджета в Пенсионный Фонд, что так же должно ослабить нагрузку на бюджет. Что касается целей и того, является ли эффект от реформ краткосрочным или долгосрочным, то мы бы рассматривали вопрос в несколько иной плоскости – способны ли вообще эти изменения позитивно повлиять на динамику расширения экономики страны (мы сейчас именно об экономике говорим, а не о жизни пенсионеров), или они могут нанести ей определенный вред. Особенно увеличение ставки НДС.

Еще полтора десятилетия назад перед руководством страны стояла дилемма, по какому варианту развития экономических реформ идти: 1) Начать радикальные реформы, которые существенно изменят структуру экономики, сместив акценты с экспорта ископаемых на развитие высокотехнологичных и наукоемких производств. Что дало бы стране шансы (повторимся – шансы, но не гарантии) в обозримом будущем совершить определенный технологический рывок, позволив удержаться в когорте высокоразвитых государств с перспективами дальнейшего ускоренного роста. Но этот сценарий не предполагал высокой социальной стабильности, так как мог сопровождаться возникновением существенных очагов напряжения на рынке труда, ростом безработицы и на каких-то этапах снижением показателей социальной защищенности населения. 2) Направить усилия на социальный блок, создав гражданам определенные гарантии социальной защищенности, обеспеченности занятостью, пусть и при сохранении низких зарплат, и социальных выплат. Очевидно, что второй сценарий категорически исключает любые, даже теоретические возможности для существенного роста экономики и реформирования ее в соответствии с реалиями современного мира, так как основные ресурсы расходуются на поддержание стабильности на рынке труда даже в условиях никого уровня конкуренции и неэффективности значительного количества производств. При этом в обществе практически столько же гарантированно сохраняется социальная стабильность, обеспеченная относительно низкой безработицей и наличием некоторой поддержки со стороны социального блока. Поскольку власть в большей степени заинтересована именно в сохранении статус-кво, то был выбран второй вариант развития.

Теперь возвращается в сегодняшний день. Майские указы президента от 2012 года были благополучно «забыты» на шесть лет (разовые выплаты бюджетникам в январе-феврале сего года перед выборами – не в счет). Ясно, что следующее «неисполнение» очередных майских указов уже от 2018-го года вполне могло вылиться в рост социальной напряженности, недовольства руководством страны, возникновением протестных акций и т.д. Стоящим у штурвала неизбежно припомни ли бы и предыдущие «указы». Именно поэтому столь важное значение придается исполнению майских указов президента, озвученных в этом году – для сохранения своего положения властям жизненно необходимо обеспечить успешную реализацию хотя бы видимой части хотя бы наиболее важных с социальной точки зрения пунктов этих указов. При этом денежных ресурсов на их выполнение совершенно очевидно не хватает. По этой причине властями стал предприниматься ряд мер, направленных на изыскание дополнительных средств, которые могли бы быть направлены в бюджет с тем, чтобы позднее быть перераспределенными в соответствующие социально-ориентированные статьи, и возвращены в экономику уже целевым образом.

Надо понимать, что в отсутствие значимых внешних инвестиций экономика страны представляет собой замкнутую систему, имеющую определенный «объем и массу». С хорошо отлаженными внутренними взаимосвязями внутри нее, позволяющими денежным потокам оперативно перетекать из одного сегмента в другой. В результате повышения НДС с 18 до 20% около 600 млрд руб. будут ежегодно изыматься у конечного потребителя (а, надеюсь, нет сомнений, что рост налога вызовет рост стоимости товаров, подъем оптовых, а затем и розничных цен – т.е. эти средства в любом случае изымаются из кошельков населения), затем, попав в бюджет «нарезаться» по соответствующим расходным статьям, в наибольшей степени влияющим на социально-значимые направления, озвученные в «майских указах», и возвращены обратно в экономику уже целевым образом по указанным направлениям. Это действительно поможет увеличить финансирование соответствующих расходных статьей бюджета, но это никоим образом не скажется на экономике страны в целом, так как все перераспределения происходят внутри системы, не оказывая влияния на ее объем и вес. В этом плане заявление ответственных лиц, что повышение НДС и увеличение притока средств в бюджет на 600 млрд руб., вызовет рост ВВП на 0,1% в год, несколько лукавое. Так как в данном случае речь идет лишь о первой части программы – трансферте денежных средств из кошельков потребителей в бюджет государства. При обратном трансферте – из бюджета в соответствующие социально значимые направления, мы увидим те же 0,1%, только со знаком минус. В итоге прямое влияние на валовый продукт будет абсолютно нейтральным. А вот увеличение налоговой нагрузки на бизнес может сказаться весьма негативно – никогда еще дополнительные налоги не способствовали улучшению бизнес-климата. Мы не беремся сейчас оценить, какая часть предпринимателей попытается избегать или занижать НДС, тем более что это именно тот вид налогов, где спрятать предмет налогообложения труднее всего. Но в целом влияние будет негативным и может привести к потере от 0,1% до 0,2% ВВП ежегодно.

Теперь о пенсионной реформе. Она непопулярна, и это совершенно очевидно. Она назрела и это тоже совершенно очевидно. На настоящий момент нам предлагается только одно из целой совокупности остро необходимых действий, которые должны были бы быть неотъемлемой частью полноценных пенсионных реформ – повышение пенсионного возраста. Обо всем остальном мы пока слышим лишь декларативные заявления или общие рассуждения. Не будем возвращаться к обсуждению цифр и выкладок, описывающих необходимость изменений с точки зрения демографических проблем и перекосов на рынке труда. Сейчас только ленивый не подсчитал, сколько трудоспособных граждан кормят скольких пенсионеров и как это сказывается на величине пенсий. Само по себе увеличение пенсионного возраста несет в себе не только позитивные для экономики моменты, но и негативные, которые необходимо учитывать и нивелировать не потом, когда они выльются в серьезные проблемы, а еще до того, как пенсионный возраст начнет повышаться. Это, в первую очередь, реформа рынка труда и сферы медицинского обслуживания. Особенно – «медицины пожилых». В высокоразвитых странах, на которые власти активно ссылаются, агитируя за пенсионные реформы, повышение пенсионного возраста сопровождалось масштабными реформами на рынке труда с тем, чтобы люди предпенсионного возраста были гарантировано обеспечены хорошо оплачиваемой и удобной для их лет работой. Соответственным образом модернизировался и социально-медицинский блок, позволяющий продлевать пенсионный возраст без нанесения значимого вреда здоровью пожилых тружеников. Без этих преобразований мы получим армию пожилых и социально незащищенных безработных с совершенно непредсказуемыми последствиями. Тему оптимизации расходов самого Пенсионного Фонда, занятого, похоже, обеспечением самого себя, даже обсуждать неинтересно – это то, что должно быть сделано «по умолчанию». Вернемся к экономической части реформ. Они весьма растянуты по времени и ожидать быстрых результатов, в том числе и в части увеличения притока денежных средств в бюджет и, соответственно, ощутимого снижения трансферта в Пенсионный Фонд, вряд ли приходится. Тем более, что если реформы проводить «по уму», с формированием соответствующей системы поддержания рынка труда для пожилых, переквалификации или повышения квалификации, обеспечения большей мобильности трудовых ресурсов, реформированием медицины и т.д., то затраты на реализацию указанных мер способны потребовать денежных и иных ресурсов куда большего объема, нежели финансовый выигрыш от постепенного увеличения пенсионного возраста. Таким образом, совокупный экономический эффект может оказаться крайне отсроченным по времени и ожидать быстрого улучшения показателей в экономике страны без риска роста социальной напряженности, было бы недальновидным. Учли ли этот момент в правительстве – сие нам неизвестно.