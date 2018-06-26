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Помощь дольщикам, бюджетникам и мигрантам. Что Путин поручил правительству по итогам «Прямой линии»?

26 Июня 2018 136 0 Тренды Политика
Помощь дольщикам, бюджетникам и мигрантам. Что Путин поручил правительству по итогам «Прямой линии»?

Президент России Владимир Путин утверди список поручений для правительства и региональных властей, который был подготовлен по итогам «Прямой линии», прошедшей 7 июня. Речь идет в том числе о ситуации с ценами на авиабилеты и упрощении процедуры предоставления российского гражданства мигрантам.

Наследие Чемпионата мира

Правительству, регионам и РФС глава России поручил заняться обеспечением дальнейшего эффективного использования инфраструктуры футбольного Чемпионата мира-2018, который проходит в 11 российских городах. В числе прочего на базе спортивных объектов поручено сформировать инфраструктуру, которая будет обеспечивать занятия спортом для молодежи и позволит проводить спортивные соревнования. Как вариант – создание детских футбольных центров. Ряд объектов может быть передан для обустройства тренировочных баз для команд. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 августа.

Зарплаты бюджетникам

В списке поручений оказался и следующий пункт: правительство и органы исполнительной власти регионов России должны будут представить предложения, связанные с обеспечением дальнейшего роста заработных плат бюджетников. Кроме этого, поручено «принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда данных категорий работников». Документ на эту тему нужно представить до 15 августа 2018 года. Отвечает за это исполнение поручения премьер-министр Дмитрий Медведев, а также высшие должностные лица регионов.

Авиабилеты

ФАС поручено провести мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты. Как сообщает официальный сайт Кремля, где опубликован перечень, это нужно для того, чтобы не допустить роста стоимости. «Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста», – гласит комментарий. Доклад на соответствующую тематику поручено представить в срок до 1 августа текущего года. Отвечает за этот пункт глава ФАС Игорь Артемьев.

Обманутые дольщики

Еще одним из пунктов Путин поручил разобраться и составить список мер по окончанию строительства так называемых «проблемных домов», возведение которых происходит по схеме долевого строительства и которые до сих пор не были введены в эксплуатацию. Доклад на эту тему должен быть представлен в срок до 1 сентября этого года. После этого аналогичные документы должны будут представляться раз в полгода.

Напомним, что в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что РФ должна выйти «на цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств граждан». Сегодня по всей стране действует порядка одного миллиона договоров о долевом строительстве – на сумму около 3,4 трлн руб. Эти деньги, как известно, не всегда используются эффективно.

Вид на жительство для мигрантов

Другой пункт из президентского перечня затрагивает тему упрощения порядка предоставления разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранцам, которые знают русский язык и хотят работать на территории России. Напомним, что во время «Прямой лини» Путин заявил, что надо придерживаться пути либерализации приобретения российского гражданства.

Все необходимые изменения, которые могут быть внесены в законодательство РФ, правительство должно представить до 31 августа этого года. В числе ответственных за это поручение – глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минтруда Максим Топилин, а также глава российского МИДа Сергей Лавров и другие.

Беженцам из Донбасса

Отдельное поручение президента было направлено в правительство Ростовской области. Региональным властям поручено помочь людям, которые решили переселиться в область из-за конфликта, который происходит на юго-востоке Украины. Вероятно, этому распоряжению поспособствовало общение президента во время «Прямой линии» с переселенцами из Луганска и Донецка. Люди сообщили главе государства о проблемах, которые у них возникли при получении гражданства Российской Федерации. Срок поручения данного исполнения – 1 сентября 2018 года, ответственным назначен глава Ростовской области Василий Голубев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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