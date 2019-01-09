«Помоги мне, Господь!» Построит ли Трамп стену на границе с Мексикой?

Американский президент выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что заборы вокруг своих домов люди строят из-за любви к тем, кто находится внутри, а не из-за ненависти по отношению к тем, кто находится снаружи. Это заявление прозвучало на фоне разворачивающегося политического кризиса в США, связанного с вопросом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Против него выступают демократы, считающие проект аморальным. Ситуация накалилась до такой степени, что Трамп планировал объявлять чрезвычайное положение.

Нелегальная миграция как проблема

Видеозапись с обращением Трампа к нации была обнародована на официальном сайте Белого дома. Говоря о ситуации на границе, президент США назвал ее гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности страны.

В первых словах своего выступления Трамп решил использовать цифровые данные относительно нелегальной миграции, а также числа убийств, участниками которых стали нелегалы. Кроме этого, глава США рассказал о трафике наркотиков, переправляемых через открытую границу. В частности, за два года было арестовано 266 тыс. иностранцев, которые имеют уголовное прошлое. В их числе – 100 тыс. человек, которые совершили нападения, в том числе 30 тыс. преступлений сексуального характера и 4 тыс. убийств.

«На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас», – резюмировал Дональд Трамп.

Еще одна проблема нелегальной миграции, которую обозначил американский президент, связана с афроамериканцами и выходцами из Латинской Америки: у людей не только сокращаются заработные платы, но и происходит потеря рабочих мест.

«Выгодная» стена

Говоря о строительстве стены, Трамп заявил, что этот проект может быстро окупить себя.

«Стоимость нелегальных наркотиков превышает 500 млрд долларов в год – гораздо больше, чем 5,7 млрд долларов, которые мы запросили у конгресса», – сказал Трамп.

Он отметил, что стена также будет оплачена косвенно, за счет нового торгового соглашения, подписанного Мексикой.

Кроме этого, Трамп напомнил, что Чак Шумер (лидер демократического меньшинства в сенате) уже несколько раз голосовал за выделение средств на укрепление границы с Мексикой. Однако, вместе с этим, как считает президент США, демократы руководствуются вовсе не желанием заботиться о стране и ее жителях. На первом месте стоят намерения противодействовать ему лично.

Так или иначе, американский лидер убежден, что ситуацию может разрешить только один сценарий: согласие демократов выделить средства для строительства стены. «Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это», – подчеркнул Трамп. После этого он обратился с призывом к политикам страны быть выше партийных разногласий.

«Аморальные» политики

В своей речи Трамп припомнил высказывание, произнесенное лидером демократов в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, заявившей, что стена на границе с Мексикой является «аморальной». Глава США не назвал ее прямо по имени, но задался вопросом, почему же богатые политики строят стены и заборы вокруг своих домов. «Они строят стены не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому, что любят тех, кто внутри», – убежден Дональд Трамп.

А вот аморальными, как считает американский президент, являются те политики, которые ничего не делают для спасения жизни людей. Он снова вспомнил пример, когда за последние несколько дней произошли ужасные преступления с участием нелегальных мигрантов. В частности, был убит сотрудник полиции, а также изнасилована и затем убита женщина-ветеран. Произошло, как отметил Трамп, немало подобных случаев.

Режима ЧП не будет

Как отмечают СМИ, в этот раз выступление Дональда Трампа отличалось от остальных. Так, в своем обращении к гражданам страны он был весьма спокоен, а манера речи имела не агрессивный тон с выражением сочувствия и сожаления. Свою речь президент США закончил фразой: «Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда. Помоги мне, Господь! Спасибо и спокойной ночи!»​

Стоит отметить, что в речи Трампа не прозвучало заявления об объявлении режима ЧП на границе. Ожидалось также, что речь может пойти и о возможном финансировании стены в обход конгресса. Однако этим темы президент США решил не затрагивать.