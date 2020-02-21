Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ФЕВ, 13:59 МСК
USD (ЦБ)    64,3008
EUR (ЦБ)    69,4191

22 ФЕВ, 13:59 МСК
USD (ЦБ)    64,3008
EUR (ЦБ)    69,4191
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили

21 Февраля 2020 972 1 Экономика
Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили

«Кардинально повысить» ставку налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже собираются в Минпромторге уже с 1 января 2021 года. Об этом рассказал замминистра промышленности Александр Морозов. Увеличение транспортного налога оправдывается заботой об экологии. В действительности это еще один способ собрать больше денег с граждан.

Сдать в историю

  • На совещании в Энгельсе заместитель министра промышленности Александр Морозов пообещал в ближайшее время представить предложение о повышении с 1 января 2021 года ставки транспортного налога на автомобили класса Евро-3 и ниже, сообщает РИА Новости.
  • Евро это экологический стандарт допустимой концентрации вредных веществ в выхлопах газа, который вводит Евросоюз.
  • По информации агентства «Автостат», к январю 2018 года подобных машин в России было порядка 58%, в той же Москве их доля была на уровне сорока процентов. До этого, в 2019 году, власти Москвы собирались ограничить некоторые районы для въезда автомобилей низких экологических классов.
  • Сказать «нет» через два года автомобилям класса Евро-0 и Евро-1, которые работают на коммерческой основе, призвал руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. «Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», – заявил он.

Что думают автовладельцы

  • Комментируя инициативу в разговоре с «РГ», представители министерства заявили, что транспорт, о котором идет речь, представляет опасность – она «ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан». Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств».
  • При этом в Минпромторге замалчивают ситуацию с режимом «черного неба» в Красноярске, которая этой зимой стала критической. В ведомстве считают, что не заводы, которые не заботятся об экологии, виноваты в смоге, висящем над городом, а автомобилисты.
  • По мнению вице-президента Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрия Клевцова, жители России не оценят инициативу Минпромторга об увеличении транспортного налога для машин Евро-3 и ниже. По его словам, в стране очень много автомобилей, которые вообще не имеют пометки Евро. При этом, «средний возраст» автомобилей – около 13,5 лет. Клевцов также считает, что предложение Минпромторга, по сути, окажется «введением экологического налога».
  • Как напоминает РИА Новости со ссылкой на данные ГИБДД, к концу 2018 года в России официально зарегистрировано 4,8 млн легковых автомобилей класса Евро-3, 2,6 млн – класса Евро-2 и 651,5 тыс. – Евро-1. Еще 2,1 млн машин – это класс Евро-0. Плюс к этому у 14,3 млн машин класс вообще не установлен.

Нет смысла?

  • Аналогичного мнения придерживается и председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, в увеличении налога на старые машины нет смысла. «Средний возраст автомобилей класса Евро-3 и ниже – 15-20 лет. Зачем повышать налог, если эти машины доживают свои последние годы и их скоро не станет на российских дорогах», – заявил эксперт в разговоре с URA.RU.
  • При этом, как отметил Форманчук, один старый грузовик или автобус наносит вреда больше, чем десять машин класса Евро-3. Учитывая и тот факт, что увеличение налога вряд ли станет лучшим решением в сегодняшней ситуации, при которой у людей нет денег. То есть, автовладельцы негативно отнесутся к повышению транспортного налога.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
06:48 0 0
Валериан:

Очередной маразм,народ еле выживает даже велосипед не сможет купить если останется без машины, налог на транспорт обещали еще давно отменить если поднимут цены на бензин и что? Кругом один обман и очередная "доиловка"снятие еще одной части одежды!

Статьи

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы
Наука и технологии

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?
Экономика

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин
Наука и технологии

Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина

Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина
Политика 9

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

Во Владивостоке ученые разработали прочный нано-бетон для заливки при отрицательных температурах

Во Владивостоке ученые разработали прочный нано-бетон для заливки при отрицательных температурах

В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей

В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей

В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей

В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей

Новости дня

13:40 Секретарь СНБО Украины лично проверит ситуацию в Новых Санжарах Секретарь СНБО Украины лично проверит ситуацию в Новых Санжарах
Пенсионерка из Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Пенсионерка из Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
13:28 В номерах сборной России по биатлону прошли обыски В номерах сборной России по биатлону прошли обыски
21 ФЕВ, 21:43 Синоптики обещают москвичам похолодание и снег Синоптики обещают москвичам похолодание и снег
21 ФЕВ, 21:22 В России отменили норму выдачи молока "за вредность" В России отменили норму выдачи молока "за вредность"
21 ФЕВ, 20:47 Украинка рассказала об условиях содержания на карантине в Новых Санжарах Украинка рассказала об условиях содержания на карантине в Новых Санжарах
21 ФЕВ, 20:28 Состоялись телефонные переговоры Путина и Эрдогана по Сирии Состоялись телефонные переговоры Путина и Эрдогана по Сирии
Белоруссия купила российскую нефть у трейдеров
Белоруссия купила российскую нефть у трейдеров
21 ФЕВ, 19:54 Ученые предложили план спасения океанов Земли Ученые предложили план спасения океанов Земли

Узнай, страна!

21 ФЕВ, 14:12 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения? ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter