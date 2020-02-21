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Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили
21 Февраля 2020 972 1 Экономика
«Кардинально повысить» ставку налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже собираются в Минпромторге уже с 1 января 2021 года. Об этом рассказал замминистра промышленности Александр Морозов. Увеличение транспортного налога оправдывается заботой об экологии. В действительности это еще один способ собрать больше денег с граждан.
Сдать в историю
- На совещании в Энгельсе заместитель министра промышленности Александр Морозов пообещал в ближайшее время представить предложение о повышении с 1 января 2021 года ставки транспортного налога на автомобили класса Евро-3 и ниже, сообщает РИА Новости.
- Евро это экологический стандарт допустимой концентрации вредных веществ в выхлопах газа, который вводит Евросоюз.
- По информации агентства «Автостат», к январю 2018 года подобных машин в России было порядка 58%, в той же Москве их доля была на уровне сорока процентов. До этого, в 2019 году, власти Москвы собирались ограничить некоторые районы для въезда автомобилей низких экологических классов.
- Сказать «нет» через два года автомобилям класса Евро-0 и Евро-1, которые работают на коммерческой основе, призвал руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. «Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», – заявил он.
Что думают автовладельцы
- Комментируя инициативу в разговоре с «РГ», представители министерства заявили, что транспорт, о котором идет речь, представляет опасность – она «ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан». Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств».
- При этом в Минпромторге замалчивают ситуацию с режимом «черного неба» в Красноярске, которая этой зимой стала критической. В ведомстве считают, что не заводы, которые не заботятся об экологии, виноваты в смоге, висящем над городом, а автомобилисты.
- По мнению вице-президента Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрия Клевцова, жители России не оценят инициативу Минпромторга об увеличении транспортного налога для машин Евро-3 и ниже. По его словам, в стране очень много автомобилей, которые вообще не имеют пометки Евро. При этом, «средний возраст» автомобилей – около 13,5 лет. Клевцов также считает, что предложение Минпромторга, по сути, окажется «введением экологического налога».
- Как напоминает РИА Новости со ссылкой на данные ГИБДД, к концу 2018 года в России официально зарегистрировано 4,8 млн легковых автомобилей класса Евро-3, 2,6 млн – класса Евро-2 и 651,5 тыс. – Евро-1. Еще 2,1 млн машин – это класс Евро-0. Плюс к этому у 14,3 млн машин класс вообще не установлен.
Нет смысла?
- Аналогичного мнения придерживается и председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, в увеличении налога на старые машины нет смысла. «Средний возраст автомобилей класса Евро-3 и ниже – 15-20 лет. Зачем повышать налог, если эти машины доживают свои последние годы и их скоро не станет на российских дорогах», – заявил эксперт в разговоре с URA.RU.
- При этом, как отметил Форманчук, один старый грузовик или автобус наносит вреда больше, чем десять машин класса Евро-3. Учитывая и тот факт, что увеличение налога вряд ли станет лучшим решением в сегодняшней ситуации, при которой у людей нет денег. То есть, автовладельцы негативно отнесутся к повышению транспортного налога.
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Очередной маразм,народ еле выживает даже велосипед не сможет купить если останется без машины, налог на транспорт обещали еще давно отменить если поднимут цены на бензин и что? Кругом один обман и очередная "доиловка"снятие еще одной части одежды!