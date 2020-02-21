Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили 972 1 Экономика

«Кардинально повысить» ставку налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже собираются в Минпромторге уже с 1 января 2021 года. Об этом рассказал замминистра промышленности Александр Морозов. Увеличение транспортного налога оправдывается заботой об экологии. В действительности это еще один способ собрать больше денег с граждан.