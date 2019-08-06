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Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?

6 Августа 2019 246 0 Экономика
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?

Пять лет назад, в августе 2014 года Россия приняла решение о введении ответного пакета мер против ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позднее этот список был дополнен другими странами. Суть контрсанкционного эмбарго – в запрете импорта в Россию фруктов, овощей, а также молочной и мясной продукции. Сегодня Минсельхоз РФ сообщает что импорт продовольствия сократился на треть. А эксперты спорят об «эффекте санкций» – одни утверждают, что страна многое потеряла, а другие утверждают, что российский АПК получил серьезный стимул в развитии.

Экспорт и импорт

Согласно информации, предоставленной Минсельхозом, в течение последних пяти лет Россия сократила импорт продовольствия на 31,2%: с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году. Также, как сообщили в министерстве, на треть увеличился экспорт -  в прошлом году Россия поставила за рубеж продовольствия на сумму $25,8 млрд  против $16,8 млрд в 2013 году. В частности, произошел рост экспорта мясной, масложировой продукции, рыбы, морепродуктов, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Все это привело к тому, что Россия стала безоговорочным лидером в мире по поставкам пшеницы, да и в некоторых других товарных позициях также занимает лидирующие позиции. «Сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе наша страна войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции», - цитирует ТАСС представителей Минсельхоза РФ.

Эффект санкций

Комментируя ситуацию, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов подчеркнул, что ответные санкции послужили серьезным толчком для развития сельского хозяйства России. Но при этом важным является наличие своих ниш в международном разделении труда, а также сотрудничество с другими странами.

«В любом случае, открытость взаимоотношений намного важнее, мы должны конкурировать в открытой борьбе и находить свои ниши в международном разделении труда. Намного выгоднее сотрудничать, чем вводить друг против друга санкции», - отметил Титов.

Настоящие стимулы

Что касается мясной отрасли, то свое развитие она активизировала задолго до введения продовольственного эмбарго. Как  заявил Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, этому способствовал реализованный в 2006 – 2007 годах  национальный  проект, который  включал подпрограмму о развитии животноводства. Был еще ряд госпрограмм, где предусматривался целый комплекс мер, начиная от таможенно-тарифного регулирования и заканчивая льготным кредитованием. «Таким образом можно сказать, что основные стимулы для быстрого наращивания внутреннего производства и развития импортозамещения были заложены еще в нулевых годах», - отметил Юшин.

К тому же, как напомнил глава ассоциации, ограничения коснулись не всех стран. За пределами запретов оказались крупнейшие поставщики, такие как как Бразилия, Чили, Аргентина и Индия. Так  что преувеличивать роль продовольственного эмбарго, по его мнению, не стоит.

Продовольственная безопасность

Контрсанкционные меры и программы  импортозамещения  привели к тому, что начало расти производство российских продуктов. Сегодня ситуация следующая: общая доля российских продуктов питания на прилавках торговых сетей перешла отметку в 80%. При этом до эмбарго импортных продуктов было больше трети. Сегодня же доля некоторых продуктов российского производства достигла уровня 95-100%.  И хотя по ряду позиций выполнить все задачи импортозамещения не удалось, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, за последние годы Россия достигла и даже перевыполнила значения продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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