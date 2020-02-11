Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?

Банк России седьмого февраля в шестой раз снизил ключевую ставку – теперь до 6 процентов. При этом одновременно рекордно низких значений достигли ставки по ипотечным кредитам и банковским вкладам физлиц. Получится ли у российских властей таким образом добиться инвестиционной активности граждан и стимулировать экономический рост в стране?

Финансовая политика

По мнению совета директоров Центробанка РФ снижение ключевой ставки на 0,25 процентов обусловлено целым рядом факторов.

Замедление инфляции в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, ценовые ожидания предприятий остаются стабильными, темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года, а прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год сохраняется на уровне 1,5-2%.

В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%.

Такая политика монетарных властей в перспективе должна привести к удешевлению всех кредитов. Но пока что в основном снижаются ставки по ипотеке. Но при этом – и проценты по вкладам бережливых россиян.

Похоже, власти делают все, что могут, чтобы граждане поменьше хранили свои деньги в банках и побольше вкладывали сбережения в свой бизнес, жилье, нужные и не очень нужные товары, по ходу набирая кредиты в банках.

Но в условиях постоянного снижения реальных доходов населения эти планы могут оказаться несбыточными.

Дешевые депозиты

В неоднозначной ситуации оказались россияне, которые озаботились созданием собственной «финансовой подушки безопасности».

Еще до того как «высохли чернила» на решении совета директоров ЦБ РФ о ставке в 6%, четыре из десяти крупнейших российских банков по величине портфеля привлеченных средств населения снизили ставки по рублевым вкладам.

Например, «Промсвязьбанк» уменьшил ставки сразу на полпроцента - до 5,25% в рознице. Прямо в пятницу «Альфа-банк» уже во второй раз с начала года снизил рублевые ставки до 5,15% с учетом капитализации процентов на крупные депозиты.

По небольшим вкладам ставки еще ниже. Например, в Сбербанке по депозиту объемом менее 300 тысяч рублей платят 4,39% годовых.

Уже к началу февраля в ТОП-10 российских банков максимальная ставка составила 5,76%.

Сегодня большинство банков «играют на понижение», устанавливая депозитные ставки ниже 6%.

Аналитики рейтинговых агентств отмечают, что тренд на снижение ставок по вкладам сохранится в течение всего этого года. Центробанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования. Коммерческие банки ориентируются не только на эту ставку, но и на собственные потребности в ликвидности.

По данным экспертов, сегодня после глобальной зачистки Центробанка, «переполовинившей» банковский сектор, у крупных банков нет проблем с рублевой ликвидностью. Количество мест, куда граждане могут положить свои деньги снизилось

На одного жителя в России приходятся порядка 200 тысяч рублей депозитов.

По данным Центробанка, к 1 октября 2019 года в банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения при том, что в 2015 году было меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году — менее 10 триллионов.

То есть за 9 лет объем вкладов населения утроился.

Проблема в том, что банкам, можно сказать, «деньги девать некуда». Для размещения привлеченных от населения средств все сложнее находить качественных заемщиков.

Просроченные кредиты

Власти уже умаялись «охлаждать» рынок потребительского кредитования. Но некоторых результатов добились.

За три квартала прошлого года количество таких займов сократилось на 12% (до 4,5 млн), просроченная задолженность по потребительским кредитам сократилась на 17,6%. Но все равно «просрочка» составляла почти полтриллиона - 498 млрд рублей.

Более того, к 1 января 2020 года на балансах банков находилось 72,6 млрд рублей просроченной ипотечной задолженности.

Проанализировав отчетность Банка России, аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» пришли к выводу, что в стране имеется более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, где по кредитам перестали платить заемщики в половине российских регионов.

Как сообщают Банки.ру, лидерами по росту просроченной задолженности стали Крым (в три раза), Карачаево-Черкесия (в 1,9 раза), Костромская область (на 30%), Брянская область (на 27%). Лидерами по снижению «ипотечной просрочки» стали Чукотский автономный округ (-33%), Карелия (-21%) и Хакасия (-18%).

Скорей всего, именно в этом году банки-кредиторы предпримут активные действия по изъятию ипотечных квартир у должников.

Из-за низкой ликвидности придется продавать жилье ниже среднерыночной цены - квартира на торгах может уйти со скидкой 40% от первоначальной оценочной стоимости.

Эксперты отмечают, что в «просрочку» выходят в основном «молодые» ипотечные кредиты.

Они были оформлены год-два назад, когда произошло заметное снижение процентных ставок. Россияне бросились покупать жилье не только для собственного проживания, но для сдачи объектов недвижимости в аренду. Но не все рассчитали свои финансовые возможности.

Ипотечные рекорды

Ипотечные кредиты начали дешеветь весной 2019 года - с мая по декабрь ставка снизилась с 10,56% до 9% годовых. По оценке специалистов ЦБ РФ, это самые низкие ставки всё время наблюдений.

Аналитики ДОМ.РФ полагают что, следуя нынешним курсом денежно-кредитной года политики, уже в первом полугодии 2020 российские власти добьются снижения ставок по ипотеке до 8,7%. И таким образом достигнут целевого уровня национального проекта "Жилье и городская среда".

А средняя ставка по ипотеке впервые истории уже весной этого года может составить 8,5% для клиентов «с улицы» и 8% для «зарплатных» клиентов.

В Альфа-банке уже действует минимальная ипотечная ставка в 8,09% и в ближайшее время ее планируется снизить. ВТБ на этой неделе планирует очередное снижение ставок по ипотеке.

Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе решений регулятора самостоятельно определяют уровень процентных ставок по кредитам, в том числе ипотечным.

Ожидается, что в 2020 году Центробанк может еще несколько раз поменять ключевую ставку и довести ее до 5,5%.

Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотеку в России. И поддерживать его будут не только низкие процентные ставки, которые в 2021 году могут составить 8,25% годовых, но и более длительные сроки кредитования.

В 2019 году этот показатель составил 18,2 года. И это был рекорд за всю историю ипотечного кредитования в России.

Российские заемщики предпочитают брать ипотеку на максимально длительный срок. Но погашать пораньше и побыстрее. Как отмечают аналитики, средний возраст заёмщика сегодня составляет 25—30 лет, а средний «срок жизни» ипотечного кредита - около семи лет.

Согласно подсчётам ЦБ, в 2019 году сумма выданных в России ипотечных займов составила 2,8 трлн рублей. Как полагают аналитики «ДОМ.РФ», в 2020-м этот объем может вырасти до 3,5 трлн рублей.

Это будет самым высоким показателем после 2006 года.

На фоне снижения ключевой ставки наибольшую долю в кредитовании будет занимать рефинансирование и у заемщиков появятся возможности для улучшения условий и по ранее взятым кредита.

Можно сказать, 2020-й будет годом рефинансирования.

Обманчивая доступность

Но, к сожалению, снижение ставок по ипотеке не сделает жилье более доступным. Его, что называется «скомпенсирует» рост цен на жилье, который по оценке специалистов может в этом году достичь 10 процентов.

Этот рост во многом обусловлен переходом на систему проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства на приобретение жилья граждане размещают в банках на специальных счетах. И эти деньги хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств – ввода жилья в эксплуатацию. Тем временем застройщик платит проценты по кредитам, который взял в этом же банке на ведение строительства. То есть его затраты и себестоимость жилья растут.

В прошлом году новое жилье подорожало на 8—10%, а в 2020 году рост цен может составить порядка 10%.

Скорее всего, этим все и ограничится – ведь если застройщики и дальше будут поднимать цены, то продажи жилья перестанут расти.

В этой ситуации снижение ипотечных ставок лишь отчасти компенсирует рост цен на жилье.

К тому же далеко не у всех желающих его приобрести граждан есть сбережения, необходимые на первоначальный взнос.

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