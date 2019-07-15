Полмиллиарда в Крым. Бизнесмены Ближнего Востока готовы вложиться в крымскую инфраструктуру

Инвесторы из Бахрейна планируют инвестировать в развитие инфраструктурных проектов Крымского полуострова около 500 миллионов евро. В частности, имеется в виду строительство дорог и железнодорожных сооружений. Как пишут «Известия», ближневосточные бизнесмены уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной. К реализации проектов они готовы приступить до конца этого года. Эксперты отмечают, что предпринимателей привлекают нынешние темпы развития полуострова.

Большой потенциал

Представители крупнейшей компании Ближнего Востока попросили пока не называть компанию – из-за угрозы санкций. Тем не менее, бизнесмены уже несколько раз бывали на полуострове, чтобы пообщаться с местными чиновниками и представителями бизнеса. В рамках двусторонних встреч Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве, о чем в разговоре с «Известиями» рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

«До конца этого года мы готовы приступить к финансированию конкретного инфраструктурного проекта. В ближайшее время планируется встреча в Москве для обсуждения всех деталей. С нашей стороны существует несколько приоритетных направлений, в которых мы заинтересованы. Но, конечно, последнее слово за крымской стороной, которая должна указать, где они больше нуждаются в финансировании», - заявил собеседник издания. Он отметил, что компания готова вкладывать в развитие Крыма серьезные суммы, так как Бахрейн видит большой инвестиционный потенциал региона.

Речь идет о сотнях миллионов евро и о реализации проектов по многим направлениям. В том числе, как рассказал Довина, возможно строительство цементного завода, либо завода, который будет специализироваться на переработке сточных вод, а также проектов в сфере энергетики, жилищного строительства.

Что привлекает

Крым действительно имеет большой потенциал и целый ряд отраслей, которые интересуют зарубежных инвесторов. Об этом «Известиям» рассказал сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

По словам сенатора, наибольший интерес представляет сфера туризма, а также портовая инфраструктура или легкая промышленность. Цеков отметил, что зарубежные инвесторы видят, какими темпами развивается полуостров, замечают, на котором «до воссоединения с Россией было всё практически разрушено», после 2014 года.

По словам Цекова, на сегодняшний день уже идет реализация крупных инфраструктурных проектов. Например, Крымский мост, аэропорт в Симферополе, впереди сдача проекта по строительству трассы «Таврида». Плюс к этому в эксплуатацию ввели новые электростанции. Подобные изменения способствуют привлечению зарубежных инвестиций.

Когда санкции не пугают

Вкладываться в Крым готовы представители многих стран. Об этом свидетельствует и итоги прошедшего Ялтинского международного экономического форума, который состоялся весной этого года. В ходе мероприятия стороны заключили порядка ста инвестиционных соглашений и меморандумов, общая сумма которых составила 215 миллиардов рублей.

Примечательно, что несмотря на санкции, предприниматели из Сирии, Италии, Бельгии и других стран, уже реализуют свои проекты в Крыму. Заинтересованы в инвестиционном вложении и французы. В частности, речь может идти о портовой инфраструктуре, медицинских технологиях, пищевой продукции, а также гостиничного бизнеса, строительства и так далее.

То есть, по факту, бизнесменов не пугает некая «изоляция полуострова», инвесторы готовы развивать регион вопреки попыткам оказывать политическое давление со стороны некоторых стран. Все чаще предприниматели приезжают в Крым, не боясь санкций и давления со стороны Запада и киевских властей.