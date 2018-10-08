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Полки магазинов опустеют. Из-за депутатов в эти выходные россияне столкнутся с дефицитом продуктов

8 Октября 2018 1206 0 Экономика
Полки магазинов опустеют. Из-за депутатов в эти выходные россияне столкнутся с дефицитом продуктов

Запрет, который предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов, может привести к дефициту продуктов уже в эти выходные. Речь идет о законопроекте, который запрещает торговым сетям возвращать товары поставщикам. В итоге, это может привести к тому, что ритейлеры будут вынуждены сократить объемы заказанной продукции, и уже в этом воскресенье некоторые полки могут опустеть.

Пустые полки по выходным

Как пишут «Известия», в августе и сентябре представители торговых сетей направили в Государственную думу и правительство свои отзывы, где отметили вероятные последствия, к которым могут привести нормы, предложенные депутатами по поводу введения запрета на возврат продуктов поставщикам. Об этом в разговоре с изданием рассказал председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Сергей Беляков.

По его словам, такой шаг приведет к возникновению риска «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Из-за того, что ритейлеры будут лишены права возвращать товары, они, как следствие, будут вынуждены сокращать объемы заказа. В ассоциации подчеркивают: вероятно, самым сложным днем будет воскресенье, поскольку поставщики, как правило, завозят продукты сразу на три дня в пятницу.

Из-за скачка спроса большую часть партии могут распродать в пятницу-субботу. В таких условиях ограниченные логистические возможности небольших поставщиков свежей и ультрасвежей продукции не позволят им часто возить свой товар в торговые точки. В частности, два-три раза в день. В АКОРТе также напоминают, что продукция, срок годности которой ограничен десятью днями, занимает примерно половину торговой площади в сетях.

Возврат просрочки

Речь идет о поправках, которые были внесены в конце февраля прошлого года. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой и группе из тридцати парламентариев. Поправки были внесены в два закона: «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и «О развитии сельского хозяйства». Согласно их содержанию, вводится запрет на заключение договоров о возврате поставщику товара, который не был продан в установленный срок годности.

Суть в том, что в последние несколько лет появилась тенденция: ритейлеры увеличили объем возвратов качественных продуктов отечественным производителям и поставщики вынуждены выкупать ее обратно.

В пояснительной записке законодателей также отмечается, что больше всего эта тенденция проявляет себя в сегменте хлебных изделий. Известны случаи, когда по ряду предприятий в регионах возврат составлял до 50% от общего объема поставки, и до 30% – в случае с мясной продукцией. Примечательно, что, если говорить о зарубежных поставщиках, то в отношении них случаев возврата продукции практически не случается.

Излишнее регулирование

В АКОРТ напоминают, что около двух лет назад сетевые ритейлеры и хлебные производители уже вели переговоры о так называемой «новой тактике» при работе с возвратами. В тот раз за полгода 2017 года случаи возвратов снизились в два и более раз, причем, не только в натуральном, но и в стоимостном выражении. Это привело к тому, что более чем в 50 регионах России вопрос с возвратом хлеба был решен.

Комментируя ситуацию, представители Минпромторга в беседе с «Известиями» напомнили, что ведомство уже несколько раз отмечало, что «излишнее регулирование торговой отрасли» может иметь негативное отражение на всех участниках рынка: собственно торговые сети, производители и, в конечном итоге, потребители. Поэтому принятие законопроекта, который представила Яровая и депутаты, требует анализа ситуации и последствий.

«Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему. Это позволит оценить предлагаемое регулирование со всех сторон и принять взвешенное решение», – заключили в министерстве.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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