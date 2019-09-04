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Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?

4 Сентября 2019 311 0 Экономика
Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?

За первое полугодие этого года объем российского рынка интернет-торговли показал рост на 26%, приблизившись к отметке в 725 млрд руб. Такие подсчеты, как пишут «Ведомости», произвели эксперты Data Insight. Они выяснили, что жители России сделали 191 миллион интернет- заказов за первую половину 2019 года. То есть практически столько же, сколько было заказано за весь 2016 год.

Wildberries

Как считают эксперты Data It, тенденции роста интернет-торговли присущи крупнейшим онлайн-магазинам. В качестве примера быстрорастущих крупнейших площадок называется магазин Wildberries. Еще один яркий представитель растущего рынка – площадка Ozon, где основными акционерами являются структуры АФК «Система» и инвестгруппы Baring Vostok.

За период с января по июнь этого года объем заказов на Wildberries, как выяснили в Data Insight, перешел за отметку 61 млн, что в два раза больше, чем за год до этого. Только за шесть месяцев Wildberries смог обработать 65 млн заказов. Это значит, что каждая третья онлайн-покупка, сделанная из России, осуществлялась на этом сайте. Такой серьезный рост, как отмечает представитель компании, связан с увеличением ассортимента продукции, предлагаемой на этой площадке. Свою позитивную роль сыграло и расширение сети пунктов выдачи заказов.

Как напоминает партнер Data Insight Федор Вирин, в компании в свое время приняли решение резко нарастить количество пунктов самовывоза. Если в конце 2018 года их было 1600, то уже сейчас их насчитывается около 5000. Отмечается, что оборот магазина за шесть месяцев 2019-го вырос на 79%, составив 85 млрд руб. Более того, ожидается что в течение года эта цифра станет еще больше, преодолев планку в 200 млрд руб. Добиться такого результата планируется в том числе и за счет увеличения ассортимента, а также роста сети пунктов выдачи – их планируется нарастить до 7000.

Ozon

Что касается Ozon, то за первое полугодие компания получила примерно 11,5 млн заказов, нарастив их объем, как выяснили эксперты Data Insight, на 85%. Оборот Оzon также вырос на 80%, поднявшись до уровня 31,9 млрд руб. Как пояснил представитель этой площадки, за одни сутки обрабатывалось до 62 тысяч заказов. В ближайшей перспективе ожидаются не менее высокие темпы роста. Это произойдет во многом за счет расширения логистической инфраструктуры, введения новых клиентских сервисов и увеличения продаж в российских регионах.

Увеличение числа заказов у лидеров не отнимает покупателей у других торговых площадок, поясняет партнер Data Insight Борис Овчинников. По его словам, еще 500 крупнейших российских интернет-площадок показали рост по объему заказов до 21%.

В общей сложности, как пишут «Ведомости», объем он-лайн покупок в России за период с января по июнь этого года вырос на 44%. И это оказалось рекордом за все время наблюдений экспертов Data Insight.

Действительно, как подтвердил представитель Ozon, за один год на четверть увеличилось количество клиентов, делающих заказы более пятнадцати раз в год. «Также все большее число клиентов покупает больше товаров, объединяя в каждом заказе товары трех-четырех категорий», - пояснил собеседник. На площадке Wildberries, как уверяет ее представитель, в среднем каждый клиент стал покупать больше на 8%.

Больше и дешевле

Про этом, если считать в абсолютных цифрах, то вместе с ростом объема онлайн-покупок стоимость каждой из них становится меньше. Только за первое полугодие 2019-го средний чек стал меньше на 14%, составив около 3790 руб.  У Wildberries, как оказалось, этот показатель зафиксирован на уровне около 1400 руб. (снизился на 10%). В интернет-компании цифры не стали раскрывать, однако заявили, что сумма покупки не падала. Сообщается, что стоимость одной покупки на площадке Ozon за период с января по июнь составила 2288 руб. (без НДС и доставки).

Комментируя эту тенденцию, Вирин поясняет, что произошла так называемая «рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей». То есть, ведущие магазины повысили качество сервиса, превратив его в стандарт. При этом лучше стал и клиентский опыт. Эксперты считают, что именно это дало ускорение роста онлайн-торговли в конце 2018-го в начале 2019 года. И этот тренд сохранится в ближайшие несколько лет.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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