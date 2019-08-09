Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»

Уже этой осенью новая Верховная Рада планирует принять закон о концессии государственного имущества и о земельной реформе. Эти намерения подтвердил президент Украины Владимир Зеленский восьмого августа во время своего выступления перед турецкими бизнесменами. Однако планы о земельной реформе на Украине не все воспринимают с энтузиазмом.

Заходите с капиталом

Обращаясь к бизнесменам Турции, Зеленский отметил, что принимаемый закон о концессии позволит стране в безопасном режиме работать с частным сектором и с частными компаниями. «Будем рады видеть турецкие компании в качестве действительно надежных партнеров во всех этих наших проектах. Заходите со своим капиталом, со своим опытом, со своими технологиями», — заявил президент Украины.

Зеленский дал обещание – открыть земельный рынок с 2020 года. Он также сделал предложение турецким компаниям «расширять аграрный бизнес на Украине». Президент Украины подчеркнул, что в этом году земельная реформа будет «обязательно проведена», и уже в следующем году благодаря этому в стране будет создан рынок на 40 млн гектар земли, являющейся «лучшей в мире по своему качеству».

При этом Зеленский рассказал, что сегодня уже есть компании из Турции, которые являются собственниками украинской земли и выразил надежду, что «таких компаний станет намного больше». Однако по какой схеме была продана эта земля, он не сообщил. К слову говоря, пока что продажа земли на Украине законодательно запрещена.

О планах запустить рынок земли сообщил и замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук. В разговоре с изданием «Фокус» он отметил, что это планируется сделать примерно с середины 2020 года. Чиновник подчеркнул, что земельной реформе необходима подготовка, и здесь недолжно быть никаких ошибок. Гончарук также заявил, что нужно создать все условия и принять все меры, чтобы «не дать мошенникам и рейдерам шансов нарушать права честного владельца земли».

Игра в рулетку

Против планов по реализации земельной реформы выступила «Оппозиционная платформа - За жизнь». В заявлении партии говорится, что планы Зеленского в этом направлении – самое настоящее преступление, особенно в условиях, когда экономика Украины находится «на дне», а люди доведены до нищеты. Украинская оппозиция считает, что открывать рынок земли можно только после общенационального референдума, и никто не имеет права «самостоятельно принимать такие решения».

В партии Медведчука напомнили, что ранее президент Украины выступил с еще одним неоднозначным заявлением о легализации казино в стране. «Подобные «планы развития экономики» вызывают недоумение, и они не имеют ничего общего с планами о «повышении благосостояния граждан». Распродажа земли под аккомпанемент игорных развлечений в дорогих гостиницах - явно не этого хотели украинцы, когда отправляли на свалку истории предыдущий режим», - говорится в заявлении «Оппозиционной платформы».

Что думают эксперты

Комментируя ситуацию, экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с ФАН отметил, что Зеленский таким образом ищет способ избавиться от долгов Украины. Однако последствия могут оказаться не самыми приятными. «Из 40 млн га земли две трети находятся у фермеров, а одна треть — у государства. Все идет к тому, что это — последний актив, который можно распродать для погашения долгов», — подчеркнул эксперт. Добавив, что у земельного рынка нет шансов сформироваться, так как, по сути, это будет краткосрочный период по продаже земли.

Дудчак считает, что на Украину придут крупные корпорации, представители которых скупят всю землю. «На самом деле цена на украинскую землю за последние годы упала на четверть. В случае появления большого объема предложения по земле цена на нее опустится еще ниже. Люди предпочтут продать то, что сейчас у них есть, и уехать», — прогнозирует политолог. Он полагает, что с транснациональными корпорациями даже крупный украинский бизнес не сможет выдержать конкуренции.