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Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

14 Ноября 2019 108 0 Экономика
Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Вице-премьер Юрий Борисов выступил с предложением обязать госзаказчиков закупать у российских поставщиков минимум половину от общего объема закупок. Эффективность такой политики он подтвердил примером аналогичных действий США, которые введи такую систему господдержки в 80-е годы прошлого века и следуют ей по сей день.

По поручению президента

В минувший понедельник Владимир Путин во время совещания с членами правительства распорядился представить «четкие, понятные и внятные предложения», которые помогут расширить участие оборонных предприятий в реализации национальных проектов. Глава государства подчеркнул необходимость в принятии оперативных мер, благодаря которым можно будет «увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов».

Со своей стороны вице-премьер Юрий Борисов, который в правительстве курирует оборонную промышленность (ОПК), обратился к Президенту России с предложением  законодательными решениями  обязать госзаказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне закупать у российских поставщиков минимум половину объема продукции для нужд государства, включая ту, что приобретается в рамках выполнения работ.

Локализация технологий

Во время совещания вице-премьер представил доклад, тема которого обозначена следующим образом: «О локализации производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов».

В докладе, проект которого оказался в распоряжении РБК, Борисов вспоминает опыт американцев и их два действующих закона: «Покупай американское» (1933 года) и «Покупай, Америка» (1982 года). В них заложены меры жесткого протекционизма, которые отвечают интересам американского производителя.

«Например, при государственных закупках могут вводиться требования к поставке продукции исключительно американскими производителями с установлением 50-% доли по локализации ее производства. Если оплот демократии и либерализма делает все для поддержки своегоотечественного производителя, то чем Россия хуже?» — цитирует РБК выступление Борисова

Меры поддержки



В прошлом году, как говорится в докладе, темпы роста выручки ОПК сокращались, поскольку не было возможности компенсировать падение гособоронзаказа приростом выпуска гражданской продукции. Как пишет Борисов, чтобы перейти в тенденцию роста, оборонке необходимо предоставить доступ на рынок государственных закупок. В частности, в рамках нацпроектов и компаний с госучастием с конкурентоспособной продукцией̆, которая необходима заказчику.

Как самые яркие успешные проекты ОПК с продвижением российской продукции на рынок были названы заказ на 175 самолетов МС-21, контракт «Алмаз-Антея» с «Газпромом» на оборудование для систем подводной добычи углеводородов на сумму 6,33 млрд рублей и другие. Как отмечает вице-премьер, эти контракты пребывают «за чертой нацпроектов и продвигаются в ручном режиме».

В целом, как говорится в докладе, чтобы «продвинуть» российскую продукцию в национальные проекты, используются действующие механизмы запретов, а также ограничений и преференций по цене. «Зная, как заказчики умеют манипулировать характеристиками продукции на торгах, у нас большие сомнения по поводу ожидаемых результатов», — говорится в документе.

А вот закрепить систему квотирования российских товаров в рамках госзакупок Юрий Борисов предлагает через корректировки, которые нужно внести в 44-й и 223-й федеральные законы. Что касается доли 50% то они, как отмечает вице-премьер, обосновываются данными Минпромторга относительно оценки возможностей российской промышленности.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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