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Поколение Y: как современная молодежь может подорвать пенсионную систему России

8 Июня 2018 1106 1 Тренды Экономика
Поколение Y: как современная молодежь может подорвать пенсионную систему России

То, как сегодня себя ведут молодые россияне, может привести к подрыву пенсионной системы – такого мнения придерживается Центробанк. В обнародованном докладе регулятора говорится о том, что те, кто родился с 1980 по 2000 год, чаще всего предпочитают копить средства и тратить их на качественные впечатления, не всегда ориентированные на перспективу. В итоге подобная «нерациональная» тактика может показать прямое влияние на так называемый баланс сбережений, что, без сомнения, повлияет на действующую модель пенсионной системы.

Качественные впечатления

В докладе регулятора «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов» говорится о том, что представители так называемого «поколения Y» (те, кто родился в период с 1980 по 2000 года) в активном темпе занимаются активным накоплением средств, которые используются для того, чтобы получить «качественные впечатления». А они, как считают в ЦБ РФ, не всегда «направлены на перспективу». Авторы доклада убеждены, что эта «нерациональная тактика» негативно может отразиться на балансе сбережений, что приведет к подрыву действующей сегодня в России модели пенсионной системы.

Специалисты Центробанка также отмечают, что сегодня, в эпоху развитых IT-технологий, современная молодежь все чаще предпочитает удовлетворять свои потребности через блага общего пользования. Подобное поведение может стать причиной того, что «поколение Y» откажется от «активного обладания» собственностью – а это, в свою очередь, приведет к негативным тенденциям в экономике страны.

Плюс к этому, в ЦБ РФ делают акцент на том, что необдуманное поведение могут использовать финансовые компании в мошеннических целях. Представители Центробанка выражают свою обеспокоенность тем, что среди граждан «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения». Доверять мошенникам склонны 11,5% россиян.

Вместе с этим, как считают в Центробанке, с негативными тенденциями можно бороться. Авторы доклада убеждены, что это можно сделать, если создать «дружественную среду» для контактов с миллениалами, а также создать направление, которое будет специализироваться на «поведенческой иррациональности» людей «поколения Y».

Молодежь не хочет понимать?

Как считает главный эксперт агентства «ФинЭк» Михаил Беляев, не все представители молодежи готовы принимать на себя ответственность или вырабатывать привычку заботиться о своем будущем. Тем не менее, в эфире радио Sputnik аналитик поделился мнением, что поможет изменить ситуацию.

«Мы понимаем, что привычка к тому, что государство должно помогать и в тяжелых ситуациях, и в смысле пенсионного обеспечения полностью брать на себя все обязанности – это не изжито даже в поколении молодежи, которая росла при рынке. Психологически молодой человек не очень готов к пониманию, что он должен заботиться о пенсионном обеспечении, которое наступит через несколько десятков лет», – считает эксперт.

По словам Беляева, эта тема связана, прежде всего, с вопросом финансовой грамотности, просвещения о том, что задача пенсионного обеспечения лежит не только на государстве. За это отвечает и сам человек, которому через определенное время предстоит выйти на пенсию. «Поэтому надо заниматься не только финансовым просвещением, но и создавать специальные продукты для населения, приобщать их к работе с финансовыми инструментами, которые позволят заниматься не только простым накопительством пенсионных ресурсов, но и приумножать их и выходить на солидные суммы», – резюмирует эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:04, 08.06 4 0
Алга:

Современная молодежь гораздо умнее, чем их родители! Они видят, что пропахав всю жизнь на государство, родители получают крохи на пенсии, прожить за которые почти невозможно. Какой смысл вкладываться в пенсионные фонды, если ты получишь в виде пенсии от силы 20% вложенных средств, а остальные деньги уйдут на содержание чиновников и военные авантюры Путина? В этом плане как раз главный мошенник - это государство со своим Центробанком!

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