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Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста

27 Июня 2018 196 0 Тренды Экономика
Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста

Институт демографии ВШЭ провел исследование, которое показало, что среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, до пенсии могут не дожить 17,4% мужчин и 6,5% женщин. Как пояснил РБК замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, расчеты были сделаны на основе данных базы Human Mortality Database, а также сценария изменений в смертности, который заложен в наиболее вероятный вариант прогноза Росстата.

Пенсионеры

Как пишет РБК, процесс повышения пенсионного возраста для мужчин будет продолжаться 10 лет: в период с 2019 по 2028 год. Эти изменения коснуться мужчин 1959 года рождения и младше. Что касается ныне живущих потенциальных пенсионеров, то, как подсчитали эксперты ВШЭ, их шансы дожить до пенсии будут сокращаться из года в год. Эксперты приводят конкретные цифры: из числа мужчин, кто был рожден в 1959 году, дожить до нового пенсионного возраста сможет 95,8% (61 год), из тех, кто родился в 1960 году, этот показатель составит 91,7% (62 года), в 1961 году – 88,9% (63 года), а в 1962 году – 85,6% (64 года).

Первое поколение «новых пенсионеров», кто отправится на пенсию в 65 лет (при учете поэтапного повышения пенсионного возраста), станут мужчины, родившиеся в 1963 году. Как считают аналитики, из них до пенсии доживут 82,6%. Получается, что до пенсии «не дотянут» 17,4% мужчин.

Согласно действующему законодательству, как напоминает РБК, при нынешнем пенсионном возрасте в 60 лет у мужчин больше шансов дожить до пенсии. Как подсчитали в Институте демографии, для тех, кто родился в период с 1959 по 1963 года, эта вероятность составляет 92–98%.

Пенсионерки

Что кается россиянок, то пенсионный возраст женщин был увеличен на восемь лет. Переходный период будет продолжаться до 2034 года. Нововведение затронет тех, кто родился в период с 1964 по 1971 года. Вероятность того, что женщины доживут до нового пенсионного возраста, выше, чем у мужчин. Эксперты подсчитали: вероятность этого составляет для рожденных в 1964 году 98,9%. Для тех, кто родился в 1965 году – 97,8%, в 1966 – 97%.

Тем не менее, как и в случае с мужчинами, данный уровень ниже вероятности «дожития» до нынешнего пенсионного возраста. Плюс к этому, он падает каждый год. В итоге, вероятность того, что женщины, рожденные в 1971 году, выйдут на пенсию в 63 года, составляет уже 93,5%.

Как отмечают специалисты, продолжительность жизни россиянок больше, чем у мужчин. Однако на пенсию они уходят раньше. Этот же подход будет сохранен и при увеличении пенсионного возраста. Как поясняла РБК директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, чтобы сохранить разницу в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами, «нет демографических и экономических причин, но это социокультурная норма и своего рода послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми».

С другой стороны, женский пенсионный возраст будет поднят заметно выше, чем мужской (восемь против пяти). Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, «необходимость сближения возраста выхода на пенсию мужчин и женщин обусловлена «изменением статуса женщины в обществе». То есть, по сути, сокращение разницы в возрасте стало шагом к обеспечению так называемого гендерного равенства. С другой стороны, как напоминает РБК, ранее поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет предлагали даже профсоюзы.

Зачем вообще повышать пенсионный возраст

О том, что российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст россиян, 14 июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Уточнялось, что пенсионный возраст также будет увеличиваться для педагогов, медицинских и творческих работников, которые имеют право на досрочную пенсию. Это же касается и россиян, которые работают в районах Крайнего Севера.

По словам премьера, власти решились на такой шаг по причине демографической ситуации. Как пояснял Медведев, «доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше». Более того, по его словам, этот дисбаланс с каждым годом будет только увеличиваться, поэтому, если не принимать решений, то может произойти «разбалансировка пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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