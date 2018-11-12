Показали друг другу большой палец. О чем договорились Путин и Трамп в Париже

Как заявили в Вашингтоне, в Париже у президента США Дональда Трампа состоялась «продуктивная дискуссия» с главой России Владимиром Путиным. На встрече также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других мировых лидеров. Встреча состоялась в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Громких политических заявлений не прозвучало, однако парижский съезд глав государств дал возможность договориться о встречах и планах на будущее.

Большой палец Путина

«Во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, и многими другими лидерами», – сообщила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, обсуждалось много разных вопросов, в том числе договор РСМД, Сирия, торговля, а также ситуация в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея. Сандерс подчеркнула, что это была «хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча».

Что касается именно Путина, то, по его словам, у него была возможность поговорить с Трампом во время мероприятий в Париже. «Да», – произнес президент России, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ. Говоря о том, как он оценивает беседу, Путин был так же лаконичен: «Хорошо».

Выходя из ворот Елисейского дворца, российский лидер снова поднял вверх большой палец. До этого, как напоминает РИА Новости, этот жест он демонстрировал, приветствуя Дональда Трампа во время встречи около Триумфальной арки сразу после обмена рукопожатием. Далее Путин и Трамп похлопали друг друга по плечу, а затем заняли свои места среди лидеров, которые прибыли в Париж на торжества.

Россия к диалогу готова

Через несколько часов после обеда в Елисейском дворце Владимир Путин заявил, что Россия «готова к диалогу с США» относительно вопроса ДРСМД. По словам главы РФ, он рассчитывает на восстановление полномасштабного переговорного процесса по соглашению, включая экспертный уровень. «Еще важнее не на таком высшем или высоком уровне диалог вести, на уровне экспертов», – отметил президент России.

Затем Путин провел обсуждение ситуации, связанной с ДРСМД с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как считает генсек, Москва «нарушила» условия договора. В этом плане, по его словам, весьма важно «полностью соблюдать ДРСМД». Напомним также, что Москва ранее неоднократно заявляла, что никаких нарушений с ее стороны не было, а Вашингтон только ищет повод, чтобы покинуть Договор.

Кроме этого, как считают эксперты, в Пентагоне уже был заложен бюджет для создания новой ракеты, попадающей под действие договора. То есть, ее создание – это нарушение Договора. Поэтому не исключено, что США соблюдать ДРСМД не будут, и могу покинуть Договор в течение полугода.

Встреча на саммите G20

Что касается возможности личной встречи Путина и Трампа, которая не состоялась в Париже по просьбе Макрона (он попросил ее не проводить, чтобы не «затмить» торжества), то не исключено, что она может состояться в Аргентине во время саммита «Большой двадцатки». Однако, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких «железобетонных договоренностей» по встрече двух лидеров на G20 пока нет.

«Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем», – сказал официальный представитель Кремля.

«Мы, к примеру, читали информацию в аргентинских источниках о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток, поэтому пока не знаем, как это коррелируется вот с такими прожектами», – добавил Песков.