Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ИЮЛ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    63,1572
EUR (ЦБ)    70,3241

25 ИЮЛ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    63,1572
EUR (ЦБ)    70,3241
﻿

Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя

25 Июля 2019 47 0 Бизнес и психология
Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя

После моих тренингов по преодолению возрастных стереотипов ко мне приходят женщины предпенсионного возраста. Их основная боль, парадокс их запроса – страх «жить вот так», когда жизнь не удовлетворяет, и в то же время страх что-либо менять в своей жизни. И это неудивительно: привычное тянет назад, даже если оно давно перестало удовлетворять.

Поколение нынешних 50-летних было воспитано в системе одних реалий и ценностей, а жить им приходится в других. Гуманистические идеалы и реальность рыночной экономики оказались теми двумя полюсами, между которыми нынешний зрелый человек пытается найти себя. А кто еще и с какими запросами чаще всего обращается к психологу?

Страх старости, непонимание, как принять возрастные изменения – очень частый запрос аудитории в возрасте 40+. Ей трудно даются изменения: очень сильна анти-мотивация «быть как все» - наследие советского воспитания. В нашей стране люди пенсионного возраста долгое время оказывались за бортом социальной жизни, оказывались выключенными. И, несмотря на происходящие в обществе изменения, такая боязнь по-прежнему очень велика. Таким образом, в ходе консультаций такие клиенты прежде всего начинают учиться отделять себя от не-себя, от образов, навязанных извне, принимать себя – и дальше уже идти вглубь и изучать аутентичные запросы личности, искать персональные смыслы и ресурсы.

Еще одна частая клиентская боль не зависит от возраста: она связана с трудоустройством и профессиональной состоятельностью. Согласно опросу, проведенному мной в facebook-группе для аудитории старше сорока лет СЕДЫЕ ЛИСИДЗЫ, чаще всего люди, в том числе молодые, боятся оказаться без работы, устареть как специалист и не найти себе нового применения. Это связано с ускорившимся техническим прогрессом, который меняет структуру рынка труда.

О других наиболее частых клиентских запросах рассказывают мои коллеги.

Марина Богатырева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук

-За последние три года большинство людей обращаются ко мне со следующими темами:

1) кризис отношений м/у супругами (конфликты по разным причинам, потеря интереса к друг другу)

2) развод, утрата отношений с бывшим партнёром

3) насилие (сексуальное, физическое, психологическое унижение) - пережитое в детстве, юности и мешающее строить отношения в настоящем

4) трудности в отношениях между взрослыми детьми и родителями, чаще всего – между мамой и взрослой дочерью

5) панические атаки

6) ОКР – обсцессивно-компульсивное расстройство, которое сопровождается навязчивыми мыслями и действиями: например, человек вышел из дома закрыл дверь, а потом по пять-семь раз возвращается, чтобы проверить.

7) депрессии или депрессивные состояния, которые сопровождаются упадком сил, подавленностью настроения.

Чаще всего за консультациями обращаются женщины в возрасте от 25 до 40 лет, с высшим образованием, имеющие постоянное место работы и стабильный доход выше среднего. При этом наиболее популярные запросы связаны с личными отношениями – это либо ситуация болезненного разрыва с партнером, либо длительные деструктивные отношения, которые нет сил (а часто и желания) прекратить самостоятельно. Могут также приходить и просто при осознании неких повторяющихся «сценариев» в жизни, которые не дают возможности создания полноценных отношений, собственной семьи. «Детский вопрос» - один из наиболее частых, особенно когда он связан с глобальным выбором женщины – рожать детей или нет, хочет ли она и готова ли к такому новому периоду своей жизни.

Следующим по популярности запросом является смена вида деятельности – в узком смысле это поиск новой профессии, в широком – того, что можно назвать «предназначением». Так или иначе, мы постоянно приходим к такой более глубокой личностной работе, как «самопознание». Иногда оно звучит отдельным запросом (как правило, после разрешения первоначальной проблемы), иногда сразу же идет в связке с, казалось бы, более приземленными, бытовыми ситуациями.

Мария Осетянская, психотерапевт, арт-терапевт, подтверждает эти наблюдения о наиболее распространенных типах клиентов и самых частых запросах.

- Чаще всего ко мне обращаются женщины 25 – 40 лет, творческих профессий или работающие с людьми. Запросы на первый взгляд выглядят очень разными:

 - неудовлетворённость социальными связями и желание обрести новый круг общения;

- стремление найти и удержать стратегию действия в конфликте; осмыслить и завершить болезненные отношения;

- намерение оставить всё «скучное и надоевшее» и позволить себе делать то, что действительно хочется;

-желание проститься с прежним занятием, профессией и утвердиться на каком-то новом пути.

Однако очень часто исследование и уточнение первоначального запроса приводит к двум общим темам – взросление и поиск своего места в жизни. Первая проявляется в осознании инфантильных аспектов своего поведения, отношений с другими (например, со старшими родственниками, мужчиной, руководителем), в стремлении стать более независимой, обрести свой голос. Это открытие может сильно удивить клиентку, у которой подростковый возраст давно прошёл, но даёт много энергии и вдохновения для активного действия. Вторая тема часто отражает те сомнения, что поджидают многих взрослых за порогом тридцати, сорока или пятидесяти лет – а ту ли профессию я выбрал? Кто я сейчас, и кем я на самом деле хочу быть? Ради чего стоит прожить те годы, что ещё впереди?

Светлана Кудрявцева, психотерапевт

- В моей консультационной практике – и не только в России, но и за рубежом – над всеми запросами превалирует проблема одиночества. С проблемой одиночества приходят не только женщины, но и мужчины. Но вот что примечательно: по итогам терапии решить проблему, создать пару удалось 75% обратившихся женщин и лишь 25% обратившихся мужчин.

Как показали мои дальнейшие наблюдения и опросы, причина такой диспропорции – в различии приоритетов в зависимости от гендера клиента: даже придя с личным запросом, мужчины прежде всего в результате терапии налаживали свою социальную и профессиональную жизнь – меняли профессию или сферу бизнеса, получали дополнительное образование, выходили на новый уровень дохода. Этот, по всей видимости, необходимый путь обретения смысла, стержня и статуса, позволял мужчине наконец сделать следующий шаг – создать пару, семью.

Консультации психолога становятся всё более распространенным способом разрешения личных и рабочих проблем. Возможно, готовность людей признать наличие внутренних проблем и обратиться за помощью к специалисту говорит о том, что уровень осознанности и зрелости в российском обществе растет.

Лара Боруздина, консультант, ведущая сессий осознанности

Лара Боруздина
Лара Боруздина

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости
События и факты

«Винный гид России». Как власти будут повышать доверие россиян к отечественным винам?

«Винный гид России». Как власти будут повышать доверие россиян к отечественным винам?
Исследования

Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?

Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?
Экономика

Почти минус 50 кг! Журналистское исследование Дмитрия Хаустова «испытано на себе»

Почти минус 50 кг! Журналистское исследование Дмитрия Хаустова «испытано на себе»
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования

В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования

Духовно-патриотический праздник «Ильин День»

Духовно-патриотический праздник «Ильин День»

Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом

Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом

В России создали первый лазерный биопринтер, который произведет переворот в регенеративной медицине

В России создали первый лазерный биопринтер, который произведет переворот в регенеративной медицине

Новости дня

11:50 Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за пожаров в Красноярском крае Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за пожаров в Красноярском крае
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
11:15 Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
10:33 Китай стал ввозить в Россию поддержанные авто Китай стал ввозить в Россию поддержанные авто
09:43 Легендарный Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары Легендарный Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары
09:01 Снега в Москве на предстоящие выходные не будет Снега в Москве на предстоящие выходные не будет
08:21 КНДР запустила два снаряда неопределенной модели КНДР запустила два снаряда неопределенной модели
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
07:31 Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Узнай, страна!

11:55 В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
24 ИЮЛ, 08:43 В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter