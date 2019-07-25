Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя

После моих тренингов по преодолению возрастных стереотипов ко мне приходят женщины предпенсионного возраста. Их основная боль, парадокс их запроса – страх «жить вот так», когда жизнь не удовлетворяет, и в то же время страх что-либо менять в своей жизни. И это неудивительно: привычное тянет назад, даже если оно давно перестало удовлетворять.

Поколение нынешних 50-летних было воспитано в системе одних реалий и ценностей, а жить им приходится в других. Гуманистические идеалы и реальность рыночной экономики оказались теми двумя полюсами, между которыми нынешний зрелый человек пытается найти себя. А кто еще и с какими запросами чаще всего обращается к психологу?

Страх старости, непонимание, как принять возрастные изменения – очень частый запрос аудитории в возрасте 40+. Ей трудно даются изменения: очень сильна анти-мотивация «быть как все» - наследие советского воспитания. В нашей стране люди пенсионного возраста долгое время оказывались за бортом социальной жизни, оказывались выключенными. И, несмотря на происходящие в обществе изменения, такая боязнь по-прежнему очень велика. Таким образом, в ходе консультаций такие клиенты прежде всего начинают учиться отделять себя от не-себя, от образов, навязанных извне, принимать себя – и дальше уже идти вглубь и изучать аутентичные запросы личности, искать персональные смыслы и ресурсы.

Еще одна частая клиентская боль не зависит от возраста: она связана с трудоустройством и профессиональной состоятельностью. Согласно опросу, проведенному мной в facebook-группе для аудитории старше сорока лет СЕДЫЕ ЛИСИДЗЫ, чаще всего люди, в том числе молодые, боятся оказаться без работы, устареть как специалист и не найти себе нового применения. Это связано с ускорившимся техническим прогрессом, который меняет структуру рынка труда.

О других наиболее частых клиентских запросах рассказывают мои коллеги.

Марина Богатырева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук

-За последние три года большинство людей обращаются ко мне со следующими темами:

1) кризис отношений м/у супругами (конфликты по разным причинам, потеря интереса к друг другу)

2) развод, утрата отношений с бывшим партнёром

3) насилие (сексуальное, физическое, психологическое унижение) - пережитое в детстве, юности и мешающее строить отношения в настоящем

4) трудности в отношениях между взрослыми детьми и родителями, чаще всего – между мамой и взрослой дочерью

5) панические атаки

6) ОКР – обсцессивно-компульсивное расстройство, которое сопровождается навязчивыми мыслями и действиями: например, человек вышел из дома закрыл дверь, а потом по пять-семь раз возвращается, чтобы проверить.

7) депрессии или депрессивные состояния, которые сопровождаются упадком сил, подавленностью настроения.

Чаще всего за консультациями обращаются женщины в возрасте от 25 до 40 лет, с высшим образованием, имеющие постоянное место работы и стабильный доход выше среднего. При этом наиболее популярные запросы связаны с личными отношениями – это либо ситуация болезненного разрыва с партнером, либо длительные деструктивные отношения, которые нет сил (а часто и желания) прекратить самостоятельно. Могут также приходить и просто при осознании неких повторяющихся «сценариев» в жизни, которые не дают возможности создания полноценных отношений, собственной семьи. «Детский вопрос» - один из наиболее частых, особенно когда он связан с глобальным выбором женщины – рожать детей или нет, хочет ли она и готова ли к такому новому периоду своей жизни.

Следующим по популярности запросом является смена вида деятельности – в узком смысле это поиск новой профессии, в широком – того, что можно назвать «предназначением». Так или иначе, мы постоянно приходим к такой более глубокой личностной работе, как «самопознание». Иногда оно звучит отдельным запросом (как правило, после разрешения первоначальной проблемы), иногда сразу же идет в связке с, казалось бы, более приземленными, бытовыми ситуациями.

Мария Осетянская, психотерапевт, арт-терапевт, подтверждает эти наблюдения о наиболее распространенных типах клиентов и самых частых запросах.

- Чаще всего ко мне обращаются женщины 25 – 40 лет, творческих профессий или работающие с людьми. Запросы на первый взгляд выглядят очень разными:

- неудовлетворённость социальными связями и желание обрести новый круг общения;

- стремление найти и удержать стратегию действия в конфликте; осмыслить и завершить болезненные отношения;

- намерение оставить всё «скучное и надоевшее» и позволить себе делать то, что действительно хочется;

-желание проститься с прежним занятием, профессией и утвердиться на каком-то новом пути.

Однако очень часто исследование и уточнение первоначального запроса приводит к двум общим темам – взросление и поиск своего места в жизни. Первая проявляется в осознании инфантильных аспектов своего поведения, отношений с другими (например, со старшими родственниками, мужчиной, руководителем), в стремлении стать более независимой, обрести свой голос. Это открытие может сильно удивить клиентку, у которой подростковый возраст давно прошёл, но даёт много энергии и вдохновения для активного действия. Вторая тема часто отражает те сомнения, что поджидают многих взрослых за порогом тридцати, сорока или пятидесяти лет – а ту ли профессию я выбрал? Кто я сейчас, и кем я на самом деле хочу быть? Ради чего стоит прожить те годы, что ещё впереди?

Светлана Кудрявцева, психотерапевт

- В моей консультационной практике – и не только в России, но и за рубежом – над всеми запросами превалирует проблема одиночества. С проблемой одиночества приходят не только женщины, но и мужчины. Но вот что примечательно: по итогам терапии решить проблему, создать пару удалось 75% обратившихся женщин и лишь 25% обратившихся мужчин.

Как показали мои дальнейшие наблюдения и опросы, причина такой диспропорции – в различии приоритетов в зависимости от гендера клиента: даже придя с личным запросом, мужчины прежде всего в результате терапии налаживали свою социальную и профессиональную жизнь – меняли профессию или сферу бизнеса, получали дополнительное образование, выходили на новый уровень дохода. Этот, по всей видимости, необходимый путь обретения смысла, стержня и статуса, позволял мужчине наконец сделать следующий шаг – создать пару, семью.

Консультации психолога становятся всё более распространенным способом разрешения личных и рабочих проблем. Возможно, готовность людей признать наличие внутренних проблем и обратиться за помощью к специалисту говорит о том, что уровень осознанности и зрелости в российском обществе растет.

Лара Боруздина, консультант, ведущая сессий осознанности