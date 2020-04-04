Пожертвовать миллионами. Смогут ли российские власти вывести бизнес из искусственной комы карантина?

Для того чтобы спасти некоторых «тяжелых» пациентов, врачи на некоторое время замораживают их жизненные процессы - искусственно вводят их в состояние комы. Объявив выходные длиной в месяц, власти ввели в такое состояние всю российскую экономику. Парализована жизнь миллионов граждан и предпринимателей. Поможет ли это спасти тысячи потенциальных жертв коронавируса? Удастся ли России выйти из экономической комы?

Объявленная эпидемия

С сегодняшнего дня действует Указ Президента России «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Положениями этого указа с 4 по 30 апреля 2020 года главой государства включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Все остальные ограничительные меры Президент России делегировал устанавливать главам субъектов федерации «в различные периоды времени в пределах общего срока».

Никто из высших представителей российской власти так и не объяснил четко и ясно, со ссылкой на конкретные законы и нормативные акты, на каком основании «эпидемией» называют ситуацию, когда в стране площадью 17 млн кв километров и с населением 146,7 млн человек, одним вирусом заражено 4731 человек (по данным на 4 апреля, опубликованным РБК). По этим же данным, из числа зараженных умерло 43 человека. Получается, что смертность от осложнений от коронавируса в России составляет менее 1 процента.

Данные о превышении эпидемических порогов, как например, при гриппе, от которого по данным Росстата, в нашей стране в 2016 году умерло более тысячи человек, в этот раз не приводятся.

В стране не объявили не то что ЧП (чрезвычайное положение), но даже ЧС (чрезвычайную ситуацию). Но в регионах уже жестко ограничены права граждан на свободу передвижения.

Беспрецедентные меры

Первую в XXI веке пандемию Всемирная организация здравоохранения объявила в июне 2009 года, когда подтвердилось 30 тысяч случаев заражения свиным гриппом в 74 странах.

По данным ВОЗ, по данным, которые приводит РИА Новости, в разгар пандемии в октябре 2009 года, количество заразившихся свиным гриппом в мире достигло 415 тысяч человек, умерло 4 999 человек. То есть смертность составила чуть более одного процента.

В России к этому времени было зарегистрировано 1349 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусом А /Н1N1, погибло 5 человек.

Эта объявленная ВОЗ пандемия происходила в разгар мирового экономического кризиса, в ситуации очень схожей с той, что сложилась сегодня после обвала мировых цен на нефть.

Свиной грипп, который тоже пришел из Китая, по симптомам и последствиям во многом был схож с нынешним коронавирусом. С тем лишь различием, что погибали от него в основном молодые люди без хронических заболеваний.

Вакцину от свиного гриппа, который теперь официально называют гриппом A/H1N1, создали только через 8 месяцев после начала распространения заболевания.

Вирусом, распространение которого закончилось в 2010 году, по некоторым данным было инфицировано более 220 тысяч человек по всему миру, погибли 18 449 человек.

Но в 2009 году, ни в одной стране мира не вводили режим добровольно-принудительной изоляции для всех граждан.

Карантинный режим, как обычно, действовал в отношении заболевших и контактировавших с ними лиц.

Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта, практически одновременно с обвалом на мировых нефтяных биржах.

На этот момент было заражено коронавирусом 118 тысяч человек в 114 странах мира, умер 4291 заболевший. В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции – у находящихся в нашей стране граждан Китая и Италии и у россиян, вернувшихся из Италии.

Дальше вирус распространялся по миру высокими темпами – на сегодняшний день в мире заражено 1,1 млн. человек, умерло 59 тысяч.

Однако авиасообщение для вывоза своих граждан из других стран Россия прекратила только сегодня, 4 апреля.

До этого, только с 16 по 22 марта, по данным Росавиации, было вывезено около 20 тысяч россиян из 9 стран мира. Всем им было, РЕКОМЕНДОВАНО соблюдать режим самоизоляции.

То есть вместо того, чтобы немедленно изолировать прибывших из очагов заражения хотя бы по получения результатов тестов на коронавирус, привезенных людей из Москвы отправили по домам.

Все ли они соблюдали карантин, трудно сказать. Но, как минимум, по дороге домой контактировали с множеством людей.

Результат этих действий можно увидеть, например, в Краснодарском крае.

По данным оперативного штаба на 3 апреля в регионе подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. При этом 8 человек вернулись на Кубань из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, а 9 человек заразились после непосредственного контакта с ними.

Все они сейчас находятся в изолированных боксах, один человек в тяжелом состоянии, остальные – в удовлетворительном.

Среди заболевших жители только четырех городов региона - Краснодара, Лабинска, Новороссийска, Славянска-на-Кубани. Но режим ограничений региональными властями установлен на всей территории Краснодарского края с населением 5,5 млн человек.

Впрочем, с 28 марта на самоизоляцию обязали отправиться всех россиян, большинство их которых вообще никогда не были за границей.

При этом не было представлено ни научно обоснованного прогноза результатов таких мер, ни математической модели развития ситуации после введения ограничений.

Всю первую выходную неделю число заражений коронавирусом в России быстро и неуклонно росло. Только за сутки 3 апреля прибавилось 600 заболевших.

Сложно сказать, насколько действия государства сегодня адекватны сложившейся ситуации.

Очевидны лишь два факта.

Чрезвычайные меры принимаются без официального объявления режима чрезвычайной ситуации, который дает право гражданам и бизнесу право потребовать компенсации за полученные убытки.

За решения власти расплачивается бизнес. Прежде всего, малый бизнес.

Мертвому припарки

Многие малые предприятия не относятся к структурам жизнеобеспечения (аптеки, продуктовые магазины, учреждения, обеспечивающие медицинские, банковские, финансовые услуги), которые сегодня остаются открытыми.

В основном они работают в самых пострадавших от ограничений отраслях – торговля непродовольственными товарами, транспорт, туризм, сфера общепита и досуга. Перейти на «удаленку» и онлайн-заказы в большинстве случаев попросту невозможно.

И если неделя выходных с сохранением заработной платы за счет работодателя могла серьезно «подкосить» такой малый бизнес, то месяц без работы его попросту уничтожит.

Да, правительство озвучило пакет антикризисных мер.

На полгода введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Для малых и средних предприятий в два раза (с 30 до 15 процентов) снижается ставка страховых взносов на зарплаты сотрудников выше МРОТ.

Все платежи по уже взятым малым бизнесом кредитам будут перенесены на полгода. При этом, как обещает премьер-министр, на оплату одной трети этих платежей будут предоставлены государственные субсидии, а расходы на оплату еще одной трети возьмут банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей).

Было заявлено, что на полгода малый и средний бизнес получит отсрочку по всем налогам, кроме НДС.

Правда, непонятно, как именно это сделают, если по закону изменения в Налоговый Кодекс не имеют обратной силы и начнут действовать только с января 2021 года. А срок уплаты налога на прибыль за 2019 год наступает уже с 30 марта. За 2020 год этот налог просто не с чего будет уплачивать – немногие выжившие малые предприятия получат не прибыль, а убытки.

И в качестве шанса на выживание им нужна как раз-таки отсрочка, а лучше – льгота по НДС.

Все эти меры были озвучены после объявления недельных выходных с 28 марта по 5 апреля.

Теперь же, если выходные продлятся до 30 апреля, такое «лечение от кризиса» можно охарактеризовать старой русской поговоркой «мертвому припарка».

Если целый месяц, не оказывая услуги и не имея доходов, бизнес будет еще и платить зарплату своим вынужденно отдыхающим сотрудникам - он прекратит свое существование.

Предложения бизнеса

О том, что их может спасти на самом деле, предприниматели заявляют на встречах с Президентом и членами Правительства России, в многочисленных петициях.

Так, в он-лайн петиции Конфедерации труда России (объединение независимых профсоюзов) отмечается:

«Одну неделю еще можно было предлагать оплатить вынужденные нерабочие дни работодателям, но дальнейшее применение такого способа неизбежно приведет к разорению предприятий и к массовым увольнениям».

Говорится и о том, что карантин, закрытие точек торговли, общественного питания и мест проведения досуга, замораживание строительства означает, что миллионы людей остаются без заработка и финансовой возможности купить даже еду. И это крайне негативно отразится на их здоровье.

Конфедерация труда России внесла в парламент и правительство предложения оплачивать период вынужденных нерабочих дней работников предприятий, попавших под ограничения карантина и самоизоляции, из Фонда социального страхования РФ. Раз уж работать не разрешают из-за распространения болезни, то нужно выдавать листки нетрудоспособности.

Кроме того, в конфедерации считают, что законодательно нужно обеспечить возможность работнику по собственному заявлению перейти на «удаленку» и на условия неполного рабочего времени везде, где это возможно.

В другой петиции представителей малого бизнеса правительству предлагают не отсрочить на полгода, а отменить на этот период выплату налогов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, а также «обнулить» для них страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС, имущественные налоги. Тем самым можно снизить затраты на сохранение рабочих мест и на аренду коммерческих помещений.

По мнению авторов петиции, выпадающие доходы бюджета и страховых фондов в объеме 1,5 триллиона рублей можно компенсировать из Фонда национального благосостояния России.

Они полагают, что 17,5% от специально созданной на случай кризиса «кубышки» — это справедливая цена за сохранение миллионов рабочих мест.

«По всей стране введенный из-за коронавируса карантин останавливает работу предпринимателей, полностью парализована сфера туризма, гостиничное обслуживание, ивент-бизнес. Может сработать принцип домино, по которому обвалятся более крупные предприятия. Последствия могут быть хуже, чем от болезни - миллионы людей останутся без работы, им попросту не на что будет жить», - говорится в петиции, инициированной Денисом Махницким.

Еще более эмоционально высказалась в прямом диалоге с главой государства, а также в колонке для Forbes Анастасия Татулова, которая за несколько лет создала сеть семейных кафе «АндерСон» и вынуждена закрывать ее сегодня.

«Каждый день умирают бизнесы, которые много лет создавали комфортную среду в российских городах. Обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники больше не смогут тратить деньги на покупку товаров и услуг, на оплату кредитов, на обучение детей, на развлечения и путешествия. И бизнесы начнут складываться дальше как карточные домики, - пишет Татулова, - Со временем последствия коронавирусной паники доберутся даже до тех, кто сидит дома на карантине и получает зарплату, воспринимая ситуацию как неожиданный отпуск».

Она считает, что выбирая между альтернативами, власть обязана была задаться вопросом не только о том, как преодолеть непосредственную угрозу, но и о том, как миллионы людей будут жить после вируса.

В нынешней форс-мажорной ситуации государство должно в равной мере поддерживать граждан и предпринимателей.

Для этого нужно после карантина дать на год беспроцентные кредиты и субсидии для бизнеса, годовые ипотечные каникулы для сотрудников, сделать полную кредитную амнистию для всех пострадавших отраслей, предоставить субсидии сокращенным работникам и денежные гранты предпринимателям для оплаты аренды.

Петиции собирают сотни тысяч подписей.

Но власть пока никаких новых мер поддержки бизнеса не предлагает.

Действия власти

Наоборот, региональным властям дали право решать «какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут продолжить».

Дополнительные полномочия, предоставленные губернаторам, оборачиваются все новыми и новыми ограничениями.

Причем даже на тех территориях, где не зарегистрировано ни одного заражения коронавирусом.

Главам регионов поручено определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории «с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

Но губернаторы и мэры у нас привыкли действовать по принципу «как бы чего не вышло» и «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Так что ограничения вводятся повсеместно и максимально жесткие.

Запирая здоровых людей дома, никто не думает, насколько пошатнется здоровье стариков и детей, на целый месяц лишенных прогулок на свежем воздухе, а в дальнейшем – возможности полноценно питаться и покупать эффективные лекарства. Трудоспособные граждане не смогут обеспечить этого своим несовершеннолетним детям и пожилым родителям из-за безработицы и снижения доходов.

Остается лишь надеяться, что президент не зря сделал в своем послании оговорку:

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения».

Иначе для российской экономики, и без того ослабленной за пять лет стагнации и санкций, коронавирус станет смертельной болезнью.

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