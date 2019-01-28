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«Похищение Крыма». Кто и как украл картину Куинджи из Третьяковки

28 Января 2019 193 0 События и факты
«Похищение Крыма». Кто и как украл картину Куинджи из Третьяковки

Воскресным вечером в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление, которое по своему сценарию напомнило знаменитый фильм «Старики-разбойники». Неизвестный мужчина на глазах у посетителей украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» стоимостью от 6 до 8 млн долларов, которая была не застрахована. Присутствующие в зале были уверены, что это рядовой сотрудник музея. Однако через несколько минут выяснилось, что это грабитель.

Что произошло

Полотно Куинджи, на котором запечатлен знаменитый горный крымский пейзаж, было украдено неизвестным из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Корпус получил свое название из-за того, что в нем, кроме самой экспозиции, располагаются инженерно-технические службы, которые обеспечивают работу музея.

Само преступление оказалось весьма дерзким: на глазах у посетителей выставки злоумышленник подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы, после чего покинул здание музея. Времени у него было предостаточно, чтобы спокойно выйти из Третьяковки. Все, кто присутствовал в зале, были уверены, что это был сотрудник музея. О преступлении стало известно только через несколько минут.

В день рождения Куинджи

Речь идет о картине Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую русский художник написал примерно 1898-1908 годах. Само полотно было застраховано на 12 млн руб., но только на период транспортировки и монтажа, а не экспонирования, писал ТАСС. После похищения картину внесли в украденный реестр, чтобы ее не смогли вывезти за границу.

Известно, что творчество художника тесным образом связано с Третьяковкой: здесь неоднократно устраивались моновыставки (выставка одного полотна) многих его картин. Примечательно, что хищение произошло в день рождения самого Архипа Куинджи: 27 января отмечается 177 лет со дня рождения художника.

О краже картины в полицию сообщили охранники Третьяковской галереи, которые увидели кражу после просмотра записи камер наблюдения. После установления факта кражи вход в музей был закрыт, обыскивать стали всех, кто покидал здание. В соцсетях тут же стали расходиться фотоснимки, на которых запечатлены пустая рама от картины.

Дерзость преступления состоит еще и в том, что вор смог обойти три уровня музейной охраны. Комментируя случившееся, директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов заявил, что это, по сути, стало беспрецедентной историей: «У нас три уровня охраны в ведущих музеях, да и вообще во всех музеях предусмотрено. Как такое произойти могло – лично у меня не укладывается в голове. Конечно, мы будем проводить самое тщательное и подробное расследование данного чрезвычайного происшествия».

Похищение Куинджи стало вторым громким происшествием в Третьяковке за год. В мае 2018 года в галерее была повреждена картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Вор пойман

Сегодня, 28 января, вор был пойман. До последнего сотрудники полиции держали в секрете всю информацию об обнаружении преступника, чтобы он не уничтожил полотно. Вычислить личность грабителя удалось через записи камер и показания очевидцев. Была установлена и машина, на которой он приехал в Третьяковку. Передвижение преступника удалось отследить вплоть до поселка Заречье Одинцовского района Московской области. В том же районе преступника и поймали. Полотно он спрятал на территории одного строящегося объекта.

Дерзким преступником оказался 31-летний мужчина, которого в прошлом году задерживали за хранение наркотиков. В данный момент он находится под подпиской о невыезде, поскольку является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Правоохранители выясняют подробности и устанавливают возможных соучастников. Рассматривается и вариант сговора преступника с сотрудниками музея.

Что касается состояния похищенной картины Архипа Куинджи, то, как заверили эксперты, она оказалась в целости и сохранности.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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