Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?

Владимир Путин потребовал от Правительства России как можно быстрее решить проблему с ценами на авиакеросин, учитывая то, что туристический сезон в разгаре. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил вводить отрицательные акцизы на авиакеросин в случае, если его стоимость будет отражаться на стоимости авиабилетов. Законопроект соответствующего содержания планируют разработать члены правительства и отправить на рассмотрение в Госдуму соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

Обратные акцизы

«Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тысячи за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель, мы будем вводить отрицательные, обратные акцизы из доходов бюджета»,— заявил Сиуланов в ходе совещания. По словам министра, если стоимость керосина будет выше планки, влияющей на стоимость авиабилетов, то правительство планирует производить доплаты из нефтегазовых доходов. Такие меры могут ввести в действие с 1 августа.

Со своей стороны глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что будет предпринимать жесткие меры к тем нефтяникам, кто будет завышать стоимость топлива после того, как закончит действовать ранее заключенное соглашение между правительством и компании, где речь идет об ограничении цен на бензин и дизельное топливо.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует ТЭК, на сегодняшний день рост цен на топливо существенно ниже уровня инфляции: за шесть месяцев стоимость бензина выросла на 2,3%, а дизеля — на 0,5%.

Соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяниками было заключено в 2018 году после резкого весеннего скачка цен на бензин. В марте этого года его было решено продлить до 1 июля. По соглашению нефтяникам пообещали сократить нормы поставок топлива на внутренний рынок, а также увеличить компенсации из бюджета. На второе полугодие 2019-го соглашение о заморозке, срок которого закончился первого июля, решили не продлевать.

Компенсации за керосин

Во время «прямой линии» Владимир Путин поручил Правительству РФ предпринять меры по сдерживанию цен на авиабилеты. И первый вице-премьер Силуанов придумал, как это сделать – за счет стоимости керосина для авиакомпаний. Правительство из нефтегазовых доходов бюджета планирует выплачивать компенсации авиакомпаниям 75% разницы между стоимостью авиакеросина на экспортном рынке и фиксированной ставкой 48 300 руб. за 1 т (при стоимости нефти $70 за баррель). Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на проект поправок в Налоговый кодекс.

На следующий год, как сообщается, уровень компенсации будет уже 68% от разницы внешних цен и 50 700 руб. за 1 т.

Сегодня стоимость авиакеросина на внешнем рынке составляет 42 331 руб. за тонну, а с начала года экспортная альтернатива еще ни разу не превышала 48 300 руб. за 1 т авиакеросина. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Комментируя ситуацию, генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает одну очень важную деталь: «Цены на авиакеросин в аэропортах России в 2019 году выше, чем в большинстве стран Европы, поэтому предлагаемая Минфином схема расчета демпфера требует доработки».

Исправить упущение

Во время «прямой линии» президент России было сказано, что 30% от стоимости билетов «Аэрофлота» составляют затраты на топливо. В 2018 году эта составляющая поднялась на треть, потому они и выросли в цене: на 9,5%.

Подорожание авиакеросина на внутреннем рынке Владимир Путин объяснил тем, что в России начался налоговый маневр: снижаются экспортные пошлины на нефть и на нефтепродукты, растет налог на добычу полезных ископаемых. При этом, как отметил президент, выяснилось, что обратного акциза на нефть не хватило на сдерживание роста стоимости топлива.

По этой причине кабмин придумал еще один вариант компенсации за поставку топлив на внутренний рынок. «В эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Это явное упущение, и оно должно быть исправлено», – подчеркнул Путин.