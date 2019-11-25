Подушки безопасности. В каких регионах России у россиян больше всего сбережений в банках?

Сумма депозитов в банках граждан России постепенно растет, и на данный момент в среднем сумма одного вклада составляет около 200 тысяч рублей. Соответствующая информация содержится в рейтинге, составленном экспертами РИА Новости. Они выяснили, что за девять месяцев текущего года в России сумма вкладов физических лиц выросла на 3,1%, а за год, то есть с октября 2018 года — на 9%. Согласно информации ЦБ РФ, россияне хранят в банках 29,4 трлн рублей, и эта сумма за девятилетний период выросла в три раза.

Доходы и сбережения

Сегодня тенденция такова, что сбережения россиян расту быстрее, чем их доходы. На фоне умеренного роста заработных плат и крайне слабой динамики доходов населения увеличился размер депозитов физических лиц в российских банках .За девять месяцев этого года их объем вырос на 3,1% (на 891 миллиард рублей). А за один год, то есть в период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го, прирост составил 9% (на 2,4 триллиона рублей).

Как показывает статистика Банка России, к 1 октября 2019 года в целом сумма сбережений граждан в банках страны составляла 29,4 триллиона рублей.

Для сравнения: в 2015 году данный показатель находился на уровне меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году — менее 10 триллионов.

Получается, что за девять лет сумма вкладов выросла в три раза.

Если пересчитать сумму депозита на душу населения, то это будет более 200 тысяч рублей. Но это в среднем по России. А по регионам значение этого показателя существенно отличается. Чтобы оценить ситуацию со сбережениями жителей субъектов РФ, аналитики РИА Новости составили рейтинг по суммам банковских вкладов населения.

Москва в отрыве

Как показал рейтинг, объем вкладов выше среднероссийского уровня - только у девяти регионов.

При этом самый большой депозит на душу населения — в Москве. Он равен 822 тыс. рублей, что в двое больше, чем в находящемся на второй строчке рейтинга Санкт-Петербурге ( 421 тыс. рублей). И соответственно – в 5 раз выше среднероссийского показателя.

Эксперты объясняют этот высоким уровнем заработных плат и доходов граждан от собственного бизнеса в российской столице.Также отмечается, что многие предприниматели, зарабатывая в регионах, проживают именно в Москве и здесь же открывают депозиты в банках.

Даже «северные» заработки не дают такие возможности для сбережений.

В Магаданской области средняя сумма депозитов на душу населения - 318 тыс. рублей, в Камчатском крае — 261 тыс. руб., в Сахалинской области — 248 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 229 тыс. руб., в Мурманская область — 225 тыс. руб. А в Тюменской и Московской областях, которые замыкают десятку лидеров, показатели соответственно - — 218 и 217,5 тыс. рублей.

Рекордно низкие сбережения – в Северо- Кавказском регионе.

Самые скромные в стране депозиты – у жителей Чечни (около 8,5 тыс. руб.) и Ингушетии (9 тыс. руб.). Чуть выше – у жителей Дагестана (22 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.), а также Тувы (27 тыс. руб.), которые входят в пятерку аутсайдеров. В этих регионах традиционно официальная статистика фиксирует самый низкий уровень доходов.