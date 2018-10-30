Поднять на 5 рублей за литр? Нефтяникам угрожают запретительными пошлинами, если они не снизят цены на бензин

Во время совещания, которое прошло на прошлой неделе у вице-премьера Дмитрия Козака, нефтяники проинформировали о том, что цены на бензин могут вырасти на 4-5 рублей за один литр. Не исключено, что повышение произойдет, начиная с нового года. Со своей стороны, глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что для сдерживания цен на внутреннем рынке он может ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, «если по-хорошему не получится».

Жалобы и предложения

Во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники предложили поднять цены на бензин на 4-5 руб. за один литр, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. Цены предлагается поднять, начиная с нового года. Однако если одни источники говорили о предложении повысить цены, то другие отметили, что представители нефтяного рынка «просто жаловались правительству на свои проблемы и в 4-5 руб. оценили убытки при продаже литра топлива». Они заверили: поднимать цены, потому что нефтяникам плохо, никто не будет.

По информации Росстата, в среднем стоимость бензина и дизельного топлива в России на 7 октября составляли 43,28 и 44,68 руб. соответственно. Резкий скачок цен на топливо был зафиксирован этой весной. К апрелю розничная стоимость бензина перешла за отметку 40 руб., а к первым числам июня – уже 43 руб.

Недополученная прибыль

После резкого скачка цен правительство решило договориться с нефтяниками о том, что отрасль будет сдерживать цены с 1 июня. По идее, соответствующая договоренность действует до сих пор. Однако из-за того, что произошло снижение курса рубля, а нефть выросла в цене один литр, к примеру, АИ-92 в октябре продавался в среднем на 4 руб. дешевле, чем компании могли бы продать на экспортных рынках – к таким расчетам пришли эксперты Vygon Consulting.

Как отмечает РБК, такую «скидку» нефтяники сделали впервые: до бюджетного правила, которое было введено в феврале 2017 года, скачки цен на нефть нивелировались курсом рубля, так что рублевая стоимость литра бензина и дизеля была относительно стабильной.

Однако, как подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, в текущем году из-за того, что произошла заморозка цен, начиная с 21 июня, нефтяники недополучили примерно 150 млрд руб. В итоге, не исключено, что еще до конца 2018 года стоимость бензина может вырасти на 2-3 руб. за литр, подсчитал эксперт.

Медведев предупреждает

В понедельник, комментируя ситуацию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке.

Премьер обратился к Министерству энергетики с рекомендациями в ближайшие дни провести с нефтяниками ряд консультаций.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – отметил Дмитрий Медведев во время одного из совещаний.

В случае если «по-хорошему» не получится договориться, глава правительства будет вынужден «подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты».

Медведев еще раз отметил, что «несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин». Консультации с нефтяниками, как он заявил, должны состояться в течение двух дней. Проводить встречи с представителями рынка премьер поручил Минэнерго и Дмитрию Козаку, который курирует ТЭК. «Мне лично доложить на эту тему», – добавил Медведев.