Подгузники по льготному тарифу. В России предлагают уменьшить плату за мусор для семей с детьми

Представители общественной организации «Деловая Россия» направили в Минстрой РФ предложение сократить плату за вывоз мусора для семей, в которых воспитываются дети дошкольного возраста. Сегодня тариф на утилизацию ТБО не учитывает возраст жильцов и составляет 100–150 рублей в месяц с человека, проживающего в той или иной квартире или доме. Суть инициативы «Деловой России» состоит в том, чтобы при расчете платы за вывоз мусора исключить оплату за всех проживающих в жилом помещении детей до трех лет, а также ввести льготы при оплате за детей - дошкольников.

Инициатива общественников

В письме, направленном главе Минстроя, копия которого оказалась в распоряжении «Известий», предлагается ввести дифференцированные тарифы на вывоз мусора для жильцов в соотношении с их возрастом. В частности, предлагается отменить плату за малышей до трех лет. А для семей льготников (многодетные, малоимущие и другие категории), вообще исключить оплату за вывоз мусора за детей 3–11 лет. А для всех остальных семей «Деловая Россия» предлагает ввести льготы на дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет, а также на младших школьников в возрасте от 7 до 11 лет.

Разъясняя суть своей инициативы, представители ДР говорят о том, что сегодня в тарифах на вывоз мусора не учитывается возраст жильцов квартиры и тот факт, что за жизнь и быт малолетних детей полностью отвечают их родители или законные представители. При этом именно семьи с детьми согласно официальной статистике, в большинстве своем находятся у черты или за чертой бедности.

В общественной организации говорят о том, что целью данной инициативы является усиление социальной политики страны. Предложения сформулированы по «мотивам» реализации нацпроекта «Демография» и в русле национальной стратегии действий в интересах детей.

Мнения экспертов

Комментируя эту инициативу, член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что, действительно, маленький ребенок производит мусора меньше, чем взрослый человек. «Для детей в возрасте до трех лет имеет смысл в принципе отменить плату за вывоз твердых коммунальных отходов», — поддержал эксперт предложение «Деловой России».

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. По его словам, россияне отнесутся к инициативе положительно, так как она предполагает сокращение расходов на оплату ЖКХ из семейных бюджетов. Однако, как отмечает эксперт, это приведет к потере доходов региональных операторов по вывозу мусора, что, вероятно, повлечет за собой сопротивление с их стороны.

Другой взгляд на проблему у замгендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслава Духина. Он, наоборот, убежден, что дети, хоть и невольно, но создают объем мусора точно не меньше взрослых. Причем, в некоторые периоды своей жизни даже больше: например, в период пользования подгузниками. По этой причине, как считает Духин, если будет решено вводить льготы для семей, то необходимо будет предусмотреть компенсации для региональных операторов.

Перспективы реформы

Сегодня в России реализуется «мусорная реформа», суть которой состоит в достижении нескольких целей: максимальном сокращении захоронения отходов, организации их глубокой переработки и избавлении от нелегальных свалок. Соответствующие задачи с 1 января 2019 года возложили на региональных операторов, которых субъекты федерации выбирали по конкурсу.

Как считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, к данному моменту систему выставления платежек регоператорами четко не утвердили, при этом они даже не имеют базы данных своих плательщиков. Все это приводит к большому количеству ошибок в начислениях, и в этом плане не исключено, что новые правила могут только усугубить ситуацию.

В Минприроды РФ пояснили, что для ввода новой системы оплаты нужно сначала сформировать саму инфраструктуру сбора мусора, и уже только после этого вводить льготы для населения.