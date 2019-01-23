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Поделить Сирию. Эрдоган приехал в Москву на один день, чтобы обсудить с Путиным Сирию

23 Января 2019 155 0 Политика
Поделить Сирию. Эрдоган приехал в Москву на один день, чтобы обсудить с Путиным Сирию

Сегодня в Кремле состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Россию с однодневным рабочим визитом. Как сообщили в Кремле, вероятно, встреча лидеров будет продолжаться допоздна, и рабочей график российского лидера может «уйдет в ночь». Главной темой станет сирийский вопрос. При этом обсуждение будет проходить на фоне недавнего заявления США о выводе войск с территории САР.

«С глазу на глаз»

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вторая половина сегодняшнего дня Владимира Путина будет посвящена российско-турецким отношениям, с главой Турции Эрдоганом планируется обсудить ситуацию в Сирии.

Официальный представитель Кремля рассказал, что Путин и Эрдоган «сначала уединятся и проведут беседу с глазу на глаз, а затем общение продолжится в формате рабочего завтрака с российской и турецкой делегациями». Традиционно после встречи президенты выступят на пресс-конференции, в ходе которой будут сделаны заявления и даны ответы на вопросы представителей СМИ.

«Можно предположить, что это общение закончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина пара внутренних рабочих встреч запланирована. Скорее всего, уйдет с работы (поздно), что называется, уйдет в ночь», – сообщил Песков.

Состав турецкой делегации внушителен. Кроме президента, в Россию отправились глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, а также пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

Темы для бесед

Перед поездкой в Россию глава Турции рассказал о вопросах, которые он планирует обсудить с Путиным. По его словам, одной из тем станет создание зоны безопасности в Сирии. «Мы с господином Путиным обсудим зону безопасности, очистку ее от террористов, обеспечение там мира и спокойствия», – сказал Эрдоган, добавив, что если бы Турция не зашла в Идлиб, то там «были бы сотни тысяч смертей». «Но мы этот шаг сделали вместе. А дальше этот процесс мы будем продолжать с той же решительностью», – заключил турецкий лидер, говоря о сотрудничестве с Россией.

О том, что проблема урегулирования ситуации в Сирии станет главной темой встречи Путина и Эрдогана сообщила и пресс-служба Кремля. Более подробно этот вопрос на прошлой неделе президент России обсудил с членами Совбеза.

Как отметил в разговоре с представителями СМИ помощник президента России Юрий Ушаков, сирийскую ситуацию стороны будут обсуждать на фоне решения США о выводе своих войск с территории Сирии. При этом, как отмечается, акцент планируется сделать на исполнении российско-турецких соглашений о зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Кто будет вместо США

Ключевой темой переговоров лидеров России и Турции станет вопрос о том, кто займет место американцев в Сирии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол. «Самый важный вопрос на сегодняшний день – кто займет место американцев, которые покинут север Сирии. Если посмотреть на сегодняшние заявления, у Турции и России сейчас наблюдается расхождение в подходах к теме ССК (сил самообороны сирийских курдов)», – отметил эксперт.

Как считает аналитик, для дальнейшего продвижения в урегулировании сирийского вопроса сторонам необходимо выработать единый подход к данной проблеме. «Кто заполнит вакуум на востоке от Евфрата после ухода оттуда США?» – задается вопросом Эрол, предполагая, что есть вероятность продолжения проблем в этом регионе.

«Россия попытается создать равновесие в этом регионе между Анкарой, Тегераном, Дамаском и ССК. Если США уйдут, то (президент Сирии Башар) Асад самостоятельно не сможет управлять всей страной, в частности территорией на востоке от Евфрата и, следовательно, проблемы с обеспечением безопасностью там продолжатся», – заключил эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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