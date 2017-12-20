Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина 2855 0 Политика

Судебный процесс по делу о взятке экс-министра экономики Алексея Улюкаева стал не только главным событием осени – начала зимы 2017 года. На примере него властной элите был дан ряд важных сигналов и еще раз были обозначены красные флажки, за которые не следует заступать. О чем заставил задуматься процесс?

Образцово-показательный

Накануне четвертого срока Владимира Путина в России к тюремному сроку приговорили министра федерального правительства. Дело Алексея Улюкаева – либерала из гайдаровской обоймы, признанного виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина – войдет в историю многими неожиданными деталями. Среди них будет и набор домашней колбасы «от Иваныча» – излюбленный презент Сечина, который в свое время получили почти все его визави, и вскрывшаяся схема «премирования» сотрудников министерств и ведомств из внебюджетных источников, а попросту – из черной кассы, и факт прослушки и наблюдения за правительственными чиновниками со стороны спецслужб.

Именно обилием скрытых подробностей о взаимоотношениях внутри власти дело министра сразу же выделилось из серии схожих коррупционных скандалов, фигурантами которых становились главы российских регионов – Хорошавин, Гайзер, Белых. При этом история Улюкаева, его личные взгляды и ход судебного разбирательства сформировали ряд сигналов для элиты. В том числе с помощью открытого суда над видным членом правительства к новому сроку Путина была существенно ограничена чиновничья вольница и от противного сформирован образец достойного члена корпорации «Россия».

Так, например, под влиянием от процесса чиновники теперь массово отказываются принимать подарки – никаких корзинок, непрозрачных пакетов, тем более сумок. Максимум открытки с пожеланиями. От нефтяников – совсем ничего не берут: подарки копятся в приемных и коридорах. За счет широкой огласки и открытого характера суд над Улюкаевым стал образцово-показательным – не по части процедуры и доказанности вины (главный свидетель так и не явился на заседание и не дал показаний перед судьей, а его показания следствию были изъяты из дела), но по части воспитательного эффекта.

Большинство коллег бывшего министра в Белом доме до оглашения приговора 15 декабря нисколько не сомневались: наказание для Улюкаева будет мягким – он либо получит условный срок, либо короткое время проведет в камере повышенного комфорта и будет освобожден досрочно, примерно к лету 2018 года. В какой-то момент даже казалось, что защите удалось загнать Сечина в угол и все образуется, но ничего из этого не сбылось: восемь лет строго режима в «Матросской тишине», многомиллионная компенсация и туманные перспективы условно-досрочного освобождения.

Суровое наказание спровоцировало появление множества версий, почему Улюкаев впал в такую немилость. При этом сами по себе версии, вне зависимости от их совпадения с действительностью, которая, возможно, доподлинно откроется историкам, стали выполнять в чиновничьей среде функцию рамок дозволенного поведения. Поскольку нет сомнений, что реальный срок Улюкаеву дали по совокупности «заслуг», не зачитанные судом вслух обвинения следует осмыслить и принять в качестве некоего кодекса, чтобы на четвертом сроке Путина не попасть на скамью подсудимых.

Дисциплинарное воздействие

Во-первых, режим требует безоговорочной лояльности – кабинетные споры на публику не выносятся, поручения беспрекословно выполняются, чиновный класс обслуживает политический курс Кремля и своей точки зрения иметь не должен. Алексей Улюкаев, публично споривший с «Роснефтью» по приватизации «Башнефти», сегодня заплатил собственной несвободой за весь финансово-экономический блок правительства, который сообща продвигал иное мнение. Больше этого ни Дворкович, ни Шувалов, очевидно, делать не будут. Со своей стороны «Роснефть» добилась покорного соглашательства правительства во всех вопросах, а высокопоставленные чиновники, обращаясь к своему аппарату, просили выполнять просьбы компании как их личные. «Роснефть» во многом обеспечивает финансовую стабильность режима, и переходить дорогу ее руководству не стоит.

Во-вторых, после 2014 года и относительно событий на Украине, в том числе присоединения Крыма и экономический санкций Запада у чиновников не должно быть своего, отличного от партийной линии, мнения. Улюкаев раздражал Кремль явным нежеланием разделить общую судьбу, а главное – принять ответственность за Крым и будущее экономики. Он строил пессимистичные прогнозы до 2030 года, саботировал подготовку мобилизационных сценариев и говорил с пораженческой интонацией. В следующие шесть лет правления Путина такого рода сознательность, ревизия политического курса и внутреннее несогласие недопустимы.

В-третьих, проблемой для чиновника может стать личное обогащение и вывод денежных средств за границу. В текущий период «холодной войны» с Западом бегство капитала за рубеж воспринимается как проявление той же нелояльности. Улюкаев, как известно из материалов «Панамского досье» и расследования журналистов, проведенного весной 2016 года, владел офшорными счетами, которые находились под управлением его сына и жены. По одной из версий, это и послужило поводом для начала оперативной разработки министра. Время «запасных аэродромов» прошло.

В-четвертых, «соскочить» с несущегося поезда не получится. Целью визита Улюкаева в офис «Роснефти» могло быть «выходное пособие» – после трех лет работы министр хотел уйти с поста и якобы уже согласовал близящуюся отставку (возможно, на Гоа президент дал такое «поручение»). Но выйти сухим из воды ему не дали – в условиях санкционной войны с Западом он не должен был попасть по ту сторону баррикад и делиться секретной информацией с «партнерами». Из-за своей личной позиции, отсутствия энтузиазма и желания уйти Улюкаев автоматически попал в категорию ненадежных и вероятных перебежчиков.

Наконец, мифическая, но иногда реально вспыхивающая война либералов и силовиков никогда не может закончиться поражением силового блока. ФСБ в деле Улюкаева не могла проиграть и оказаться неправой, ведь одна из ее задач в данном деле – борьба с коррупцией. В свою очередь, Путин не мог позволить, чтобы столь громкий процесс, идущий встык с его предвыборной кампанией, закончился оправданием Улюкаева, признанием показаний Сечина ложным доносом, а работу оперативников ФСБ – провокацией. Наоборот, дело Улюкаева – это яркий эпизод расчистки авгиевых конюшен в высших эшелонах власти. И здесь следует действовать по всей строгости закона.

Таким образом, показательный процесс, оказавший сильное воздействие на российскую элиту (так что многие приняли в период Нового года аскезу), уточняет координаты и проясняет принципиальные ориентиры на новый срок Путина. Дисциплинарный эффект, несомненно, будет положительным, что уже видно по Новому году. Однако проблема заключается в обратной стороне, – какой ценой удается сохранять режим персональной власти в условиях сжимающейся кормовой базы и открытого противостояния с развитым миром.

Крепя стройность рядов, режим использует судебно-правовую систему в качестве инструмента, и закрепляет не верховенство единого для всех закона, но неких неписаных правил, «понятий». Тот, кто на практике овладеет понятийным аппаратом, может рассчитывать на место во властной вертикали. Остальным остается закон.

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