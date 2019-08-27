Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?

В Москву прибывает президент Турции Реджеп Эрдоган. В российской столице он проведет срочные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на площадке Международного авиакосмического салона «МАКС-2019» в подмосковном Жуковском. В рамках встречи лидеры планируют обсудить сегодняшнюю ситуацию в Сирии, а также на Украине.

Военная обстановка

Экстренный визит президента Турции в Москву происходит на фоне обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Переговоры Эрдогана с Путиным состоятся в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) – в день открытия одной из крупнейших в мире выставок военной авиатехники. Разговоры о планах турецкой стороны закупить партию российских истребителей нового поколения ведутся уже давно. И эксперты не исключают, что сегодняшний осмотр экспозиции Эрдоганом приблизит принятие конкретных решений по этому вопросу.

А о предстоящих сегодня переговорах главы двух соседних стран договорились еще в минувшую пятницу. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе встречи «акцент будет сделан на сирийских делах». Официальный представитель Кремля уточнил, что на сегодняшний день ситуация в Идлибе остается очень напряженной. В частности, под занавес прошлой недели армия Сирии взяла под контроль город Хан-Шейхун (идлибская зона деэскалации, за которую отвечает Анкара). Вместе с этим один из двенадцати турецких наблюдательных пунктов в Мураке оказался на территории, которую захватил Дамаск. При этом Анкара выступила с заявлением: ее наблюдатели этот пост покидать не планируют.

Со своей стороны Россия поддерживает продвижение правительственных войск вглубь идлибской зоны. Комментируя взятие Хан-Шейхуна, Песков заявил: «Такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать». Также, как заявлял со своей стороны глава МД РФ Сергей Лавров, предпринимаемые действия правительственных войск не вступают в нарушение с никакими договоренностями с Турцией.

Суть ситуации в том, что из-за того, что армия Сирии прошла вглубь идлибской зоны на прошлой неделе, случилось два серьезнейших инцидента, которые едва не привели к реальному прямому боестолкновению между армиями Сирии и Турции.

Зона примирения

Та самая зона деэскалации в Идлибе еще в мае 2017 года была согласована тремя странами: Россией, Турцией и Ираном. Именно эта зона – место эвакуации из других районов Сирии членов умеренных оппозиционных группировок и их семей. Но, как оказалось, вместе с ними в качестве убежища это место использовали террористы. В то лето контролировать регион стали члены «Хайят Тахрир аш-Шама» (группировка входит в запрещенную в России «Джабхат ан-Нусру»).

В сентябре 2018 года главы Турции и России на встрече в Сочи согласовали меморандум, в котором речь шла об урегулировании кризиса в Идлибе. Путин и Эрдоган пришли к договоренности о том, что существует необходимость разделять умеренную оппозицию и террористов.

Также нужно было обустроить так называемую демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона – это полоса шириной 15–20 км, которая проходит вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Планировалось, что функцию по размежеванию радикальных и умеренных группировок будет исполнять Анкара. Но с той поры процесс практически не сдвинулся с места и улучшения ситуации не произошло.

Конфликт никому не нужен

Никто из фигурантов конфликта не заинтересован в том, чтобы дело дошло до «межгосударственной плоскости». Такого мнения придерживается директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. Эксперт считает, что именно для предотвращения полномасштабного военного конфликта Эрдоган и едет в Москву. В этом плане, как отмечает Аватков, для России и для Турции отношения на фоне войны в Сирии имеют большое значение. Для Москвы очень важным является момент сохранения системы безопасности в регионе, которая была создана вместе с Анкарой и Тегераном.

И в этом Россия готова помочь и словом, и делом, и военно-техническим сотрудничеством.

Именно сегодня, 27 августа планируется начать поставку компонентов второй партии ЗРК В Турцию. «С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — проинформировал министр обороны Турции Хулуси Акар. Использовать российские зенитно-ракетные установки планируется уже весной 2020 года.