Под российским андреевским флагом. ВМФ РФ модернизируют не «на авось»

2020-й год начался в России с совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб «Кинжалами» и «Калибрами». В Севастополе главнокомандующий Владимир Путин провел совещание, на котором рассмотрели основные направления развития отечественного кораблестроения и дальнейшей модернизации ВМФ России. Что сделали и что будут делать власти, военные и промышленники, чтобы Россия оставалась одной из ведущих морских держав?

Непотопляемый российский флот

На протяжении всей своей истории Россия боролась за выход к морям и за статус морской державы, а в определенные периоды - бросала все свои ресурсы на создание, возрождение и развитие Военно-Морского флота.

За триста с лишним лет своего существования ВМФ России несколько раз был почти полностью уничтожен и отстроен заново.

В ХХ веке это случилось дважды – после Гражданской и в ходе Великой Отечественной войны. В ХХI веке пришлось восстанавливать флот, который сильнее всех остальных вооруженных сил пострадал от разрушительных реформ 90-х годов.

В начале нулевых годов советский флот тихо умирал у причалов, а новый российский некоторое время существовал в виде макетов на выставках вооружений.

Реально воссоздавать современный ВМФ начали в рамках Государственной программы перевооружений с 2012 года.

И не под традиционным российским девизом «авось», а под модернизированным суворовским - «и числом, и уменьем».

Львиная доля средств в рамках ГПВ -2020 была направлена именно на масштабные и затратные проекты модернизации и перевооружение военного флота. Ставку сделали на новейшие конструкторские и инновационные технологии.

«Все последние годы мы уделяли повышенное внимание развитию ВМФ, направляли на эти цели значительные ресурсы. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы наш флот был современным, оснащённым по последнему слову техники», - заявил Президент России на совещании в Севастополе в январе.

Он подчеркнул, что Военно-Морской флот России всегда был и остаётся важнейшей составляющей национальной обороны и безопасности, а в этом году доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ, как и в целом в Вооруженных Силах РФ, должна составить 70 процентов.

Что нам стоит флот отстроить?

Еще в 2017 году Владимир Путин своим указом утвердил "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

В документе четко прописана цель этой политики - Россия должна занять второе место в мире по мощи Военно-морского флота.

«Перегнать Америку» в этой сфере никто не стремится. У России нет такого количества авианосцев и зарубежных военно-морских баз, как у США. И не будет, поскольку наша страна никогда не вела и не собирается вести завоевательные морские походы. Но и ограничиваться защитой своих берегов и морских границ и Россия тоже не стагет.

Военная операция в Сирии показала, что страна может поддерживать своих союзников с моря даже если боевые действия происходят на суще и на расстоянии в полторы тысячи километров от побережья.

Для того чтобы обеспечить российское военное присутствие в мировом океане и регулярные выходы в дальнюю морскую зону, строятся мощные боевые суда.

В этом году впервые в новейшей истории России для ВМФ одновременно строят 22 корабля дальней морской зоны. Проработана возможность опережающего авансирования государственных контрактов на их строительство.

На заключительном этапе заводских ходовых испытаний находится первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Как отмечает генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев, он вскоре присоединится к головному фрегату "Адмирал Горшков". Всего же ВМФ РФ требуется не менее десяти универсальных кораблей океанской зоны.

В 2020 году планируется заключить госконтракты на строительство двух субмарин проекта "Борей-А", двух кораблей проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350 и двух универсальных десантных кораблей. Все они должны усилить присутствие ВМФ РФ в мировом океане.

В мае в честь 75-летия Победы на заводе "Залив" в Керчи будут заложены два первых российских вертолетоносца - российские аналоги "Мистралей".

Скорее всего, это будут корабли ранее представленного на военно-морских салонах проекта "Прибой"/"Лавина".

История с «Мистралями», которые после введения санкций Франция попросту отказалась отдавать российским заказчикам, стала хорошим уроком. Наши политики и военные уяснили, что рассчитывать можно только на себя – то есть на российские судоверфи и российские же разработки.

Как отметил на совещании в Севастополе Владимир Путин, важно учитывать, что мировые стандарты качества проектирования кораблей изменились, а в цикле создания военно-морской техники применяются 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства и другие инновации. Только использование передовых технологий, наличие современных судостроительных мощностей при унификации вооружения и основного оборудования может сократить стоимость и сроки строительства военных кораблей и их поступления в ВМФ РФ.

Поэтому в тактико-технические задания на перспективные суда ВМФ включают требования о разработке и приёмке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля.

Действующей Государственной программой перевооружений предусмотрено поступление в состав ВМФ РФ кораблей дальней морской зоны и новых подводных лодок.

12 боевых кораблей и 9 субмарин уже строятся в рамках заключенных контрактов. Это современные фрегаты 22350, корветы серии 20380, дизель-электрические подводные лодки проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада".

Кроме того, глубокую модернизацию проходят многоцелевые лодки проекта 971 "Щука-Б" и тяжелый атомный ракетный крейсер 11442 "Адмирал Нахимов".

По данным Минобороны РФ, большинство заложенных кораблей будет сдано на год-два раньше предусмотренных госконтрактами сроков, а серия из шести подводных лодок 636.3 – раньше на три года.

Новые поступления

В 2020 году в состав военно-морского флота войдут 14 кораблей и боевых катеров, 18 катеров и судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс «Бал».

Также будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.При этом Тихоокеанский флот примет в свой состав фрегат "Маршал Шапошников", который сегодня завершает модернизацию, а также корветы "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".

В этом году российский подводный флот получит шесть новых субмарин. И это станет рекордным пополнением с 1992 года.

В состав ВМФ РФ войдут атомная субмарина «Белгород», оснащенная подводными беспилотными аппаратами «Посейдон» с ядерными энергетическими установками, от которых пока нигде не придумали защиты.

Осенью Северный флот пополнится новой атомной подводной лодкой «Казань» из серии 885М «Ясень-М», которую почти невозможно обнаружить из-за полностью бесшумных двигателей. Этой весной , по словам руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, введут в строй стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир".

Это первый атомный подводный крейсер, построенный в Северодвинске по модернизированному проекту "Борей-А". Он несет на борту межконтинентальных16 баллистических ракет "Булава". Подробнее об этом крейсере вы сможете прочитать в следующих публикациях «Капитала страны» в нашем проекте «Россия во всеоружии».

Оружие на борту

Построить современные военные корабли – это важно. Но еще важнее – как следует их вооружить.

На сегодняшний день завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", которым заменят противокорабельные ракетные комплексы предыдущего поколения на строящихся и проходящих модернизацию кораблях. Это оружие позволяет на равных вести борьбу с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах.

Но поскольку «морские бои» - то есть сражения, в которых уничтожают друг друга надводные и подводные корабли противоборствующих сторон – остались в истории ХХ века, то в приоритете оказалось оружие, которым можно поражать наземные и воздушные цели.

Некоторые виды вооружений проходят испытания в России, а значительная часть прошла «боевое крещение» в Сирии.

В октябре 2015 года из акватории Каспийского моря по позициям боевиков ИГ (запрещена в России) ударили крылатыми ракетами «Калибр». Впервые их запустили с российских малых ракетных кораблей. Успех закрепили в 2016-м, ударив «Калибрами» по боевикам из восточной части Средиземного моря с фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

В декабре 2015 года был нанесен первый в истории подводного флота России ракетный удар по реальному противнику.

Его произвели с находившейся в Средиземном море в подводном положении дизель-электрической субмарины проекта 636.3 "Ростов-на-Дону".

Также впервые в российской истории была задействована палубная авиация. Боевой поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» продолжался с октября 2016 года по январь 2017-го, находящиеся на его борту истребители Су-33 и Миг-29К совершили 1300 боевых вылетов.

Сегодня в ходе морских учений в России активно испытывают гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

А создание комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" позволит выйти на качественно новый уровень решения задач по поражению авианосных и десантных соединений вероятного противника. Этими комплексами сегодня оснащаются все новые российские военные корабли.

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