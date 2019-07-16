«Под прицелом». На Украине снова угрожают взорвать Крымский мост

Экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выступил с громким и провокационным заявлением о том, что украинское современное вооружение может уничтожить не только российские корабли, которые находятся в Черном и Азовском морях, но и Крымский мост. В разговоре с одним из украинских СМИ Турчинов даже назвал это оружие: универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», который был создан «фактически с нуля» и модернизированный ракетный комплекс С-125.

Нацелились на мост

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия»,— заявил Турчинов. Отметив, что удалось также создать мощную и эффективную версию ракетного комплекса «Смерч», оснащенного управляемыми ракетами. Они, как уверяет Турчинов, имеют гораздо большую дальность и более высокую точность – в сравнении с аналогами из России.

Бывший секретарь Совбеза Украины заявил и о том, что в течение многих лет системно уничтожался оборонный потенциал Украины, и по этой причине, по его словам, украинские вооруженные силы оказались не готовы к боевым действиям, которые начались на востоке страны в 2014 году. Однако теперь, как подчеркнул Турчинов, модернизация комплекса ОПК «делает Украину сильной, заставляя считаться с ее интересами».

В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин стал участником торжественной церемонии открытия четырехполосной автодорожной части 19-километрового Крымского моста, соединившего полуостров с материковой Россией. Со стороны некоторых представителей Запада мост до сих пор вызывает шквал критики, которая доходит до откровенной агрессии. Так, один из авторов журнала Washington Examiner заявил, что Киеву стоит атаковать мост с воздуха.

Бездоказательный пиар?

В самом Крыму считают, что Турчинов чрезмерно и необоснованно уверен в своих заявлениях о вооружении, которым владеет Украина. По мнению депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, мировому сообществу до сих пор не было предоставлено ни одного доказательства того, что ракета «Нептун» вообще может попадать в какую бы то ни было цель.

«Пуски мы видели, а результат — нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины: неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, раскрыв рот, будут наблюдать за их полетом?» — цитирует RT депутата.

Также, комментируя РИА Новости высказывание украинского политика, он заявил: «Турчинов решил сделать пиар украинской военной технике, но провалился на незнании деталей. Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских «калибров» по целям ему преподнесли как отчет об удачных пусках «Нептуна».

Помешать диалогу

Еще одна причина подобных заявлений, как считают эксперты, связана с тем, что Турчинов изо всех сил стремиться «свести на нет» минимальные и пока что еще нестабильные контакты межу Москвой и Киевом после установления новой украинской власти. Видтимо имеется ввиду недавний телефонный разговор Путина и Зеленского.

Со своей стороны, член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков напомнил, что украинские власти уже пять лет выбрасывают в адрес России разные угрозы. «В голову им, конечно, может прийти что угодно. Мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей. Но надо быть всегда готовыми к тому, что подобные действия могут последовать с украинской стороны», - отметил Цеков. Добавив, что если «что-то подобное и произойдет», то мост не пострадает, а вот последствия для Украины будут самыми плачевными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что подобные заявления не должны оставаться безнаказанными, а напротив – иметь правовые последствия. Захарова предлагает расценивать заявления Турчинова с точки зрения европейских законов, раз уж Украина ассоциирует себя с Европой.