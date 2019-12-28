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Почувствовать себя богиней. Как подарить на Новый год красоту и здоровье с ENERGETIX?

28 Декабря 2019 145 0 Общество
Почувствовать себя богиней. Как подарить на Новый год красоту и здоровье с ENERGETIX?

Задобрить хозяйку 2020 года - Белую Металлическую Крысу и привлечь на свою сторону Госпожу Удачу в новом году помогут правильно подобранные подарки. Такими новогодними талисманами могут стать женские и мужские украшения Energetix со встроенными магнитами.

Как отмечают эксперты, ювелирные изделия немецкого бренда Energetix сочетают в себе не только красоту линий и цвета, но и заряжают здоровьем с помощью встроенных неодимовых магнитов.

Целебная сила магнитов была известна еще много веков назад в Китае, Древней Греции и Египте.

Даже легендарная Клеопатра носила магнитный амулет для сохранения своей красоты и молодости.

А в наши дни в украшениях Energetix каждая женщина может почувствовать себя царицей и богиней, каждый мужчина – прибавить себе обаяния и здоровья.

В благотворном воздействии современных магнитных аксессуаров люди по всему миру убеждаются же более 17 лет.

«На создание новых коллекций Energetix вдохновляет сама природа, в которой гармонично сочетаются красота и сила. Мы хотим, чтобы люди, выбирающие наши украшения, чувствовали себя уверенными и красивыми, каждый день несли в мир свою позитивную энергию», - заявляют представители компания Pro100healthy.

Они искренне желают, чтобы жизни каждого человека было как можно больше  счастливых моментов и приятных сюрпризов. И накануне нового 2020 года дают советы по выбору подарков, которые могут по-настоящему порадовать близких людей.

Основными цветами новогоднего праздника-2020 считаются все оттенки металла, серебристый, белый и серый, а одним из главных талисманов наступающего по восточному календарю года Белой Крысы - натуральный белый жемчуг.

Energetix выпускает самые разнообразные изделия из белого жемчуга, который символизирует позитивные перемены в жизни и добрые начинания, привлекает к своему владельцу удачу и успех.

А поскольку Белая Крыса весьма практичная особа, можно смело выбирать универсальные модели, которые можно носить как с вечерним нарядом, так и с повседневной одеждой. А при выборе аксессуаров стоит добавить металлические элементы и украшения, которые подчеркнут твердость характера, решительность и упорство.

Например, для  женщин отличным подарком станет комплект из кольца серебристого цвета, лаконичной подвески или серег-пусет. А в подарок мужчинам подойдут стильные кожаные ремешки на руку со сменными центральными элементами, в комплект к которым легко подобрать подходящий кулон из серебристого металла или кольцо.

В каталоге Energetix есть как наборы, выполненные в одной концепции, так и множество отдельных стильных украшений.

Наибольшей популярностью пользуются эластичные металлические браслеты, колье и ожерелья, серьги и кулоны, ремни и другие интересные аксессуары.

Символу 2020 года - Белой Крысе - нравится классический блеск прозрачных камней. Помимо готовых красивых колец, для творческих натур есть возможность самостоятельно собрать  уникальное украшение из кольца-основы и сменных верхних элементов (ринг-топов).

У Energetix есть молодежные и детские коллекции с кожаными браслетами, украшенными шармами и каучуковыми браслетами ярких цветов и забавными сменными слайдерами. Для девочек и мальчиков также подобрать кулон с веселой картинкой.

Любое украшение от Energetix можно заказать на сайте https://pro100healthy.ru/

И не стоит огорчаться тем, кто не успеет сделать приобретение до 1 января 2020 года.  По Восточному календарю Белая Металлическая Крыса вступает в права 25 января 2020. 

Так что еще есть время и возможность порадовать своих близких магнитные украшениями Energetix.

 

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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