Почти минус 50 кг! Журналистское исследование Дмитрия Хаустова «испытано на себе»

Хаустов, вдохновившись примером коллеги Кирилла Радцига, с января этого года работает над снижением своего веса - под контролем нутрициологов он следует основным требованиям Липосакционной диеты @lipo_dieta.

Помимо преподавательской деятельности на журфаке МГУ, до конца 2018 года Дмитрий Хаустов вел прогноз погоды на телеканале Москва 24. Но с весом в 138 кг ему становилось все сложнее выполнять как свою работу, так и обязанности в семье, в которой воспитывается трое детей.

Пообщавшись с представителями немецкой компании International Health и с телеведущим Кириллом Радцигом, который на липосакционной диете похудел за два месяца на 15 кг, Хаустов решился на кардинальные изменения в своей жизни. Для проведения собственного журналистского исследования метода «Неинвазивная липоксация» он использовал проверенный поколениями журналистов принцип «испытано на себе».

На днях Дмитрий Хаустов вернулся в Москву с отдыха в Риге и рассказал нашему интернет-изданию о результатах исследования и работы над собой, которую ведет уже почти полгода.

Дмитрий говорит, что тревогу забил давно, поскольку понимал, что растущий с каждым годом вес представляет серьезную угрозу для его здоровья, а значит – и для благополучия его семьи. Но все предыдущие попытки сбросить лишние килограммы оказались тщетными. А на липоксационной диете, принцип действия которой заключаются в том, что тело начинает питаться собственными жировыми запасами, Хаустов сбросил почти 50 килограмм.

«Мне нравится цифра 50! И мне очень хочется поставить личный рекорд -50! Я проконсультировался с врачами. Анализы хорошие, но последний месяц вес стоит на месте. Я не поправляюсь, что для меня очень важно, но и не худею. Как мне сказали специалисты - это стабилизация, поскольку слишком много я уже сбросил и организму нужна небольшая передышка,» -рассказал Дмитрий.

По его словам держаться на диете было абсолютно не сложно! Утром, днем и на полдник нужно принимать вспомогательные вещества - коктейль и капсулы, а вечером полноценно ужинать. И так по две недели курса. А в следующие две недели – переход на вкусное средиземноморское питание. За это время меняется пищевое поведение - так привыкаешь к зелени и разнообразным мясным блюдам, что уже сладкого и мучного совершенно не хочется.

Супруга Хаустова, Ольга не просто активно поддержала решение мужа, но и вместе с ним перешла на липоксационную диету.

«В этом году у нас Олей «серебряная свадьба». Мы пронимаем друг друга с полуслова. Мой и ее лишний вес был набран одновременно с рождением третьего ребенка в нашей семье. И теперь мы так же вместе худеем. И многие наши знакомые отмечают, что при этом еще и молодеем! Оля сбросила 15 кг, а я почти -50 кг! На отдыхе, сами понимаете, была масса соблазнов. Но мы очень спокойно на все реагируем и идем к поставленной цели!» - отметил Хаустов.

Он утверждает, что метод «неинвазивная липосакция» помог не только сильно измениться внешне, но и изменить психологическую самооценку.

«Про себя могу откровенно сказать - я уже абсолютно другой человек. Я даже не понимаю, как я мог быть таким раньше?! Сейчас я все могу - бегать и играть с детьми, ходить в спортзал, долго плавать. Энергии и сил на все хватает, работоспособность повысилась! И смотреть на себя в зеркало теперь тоже могу без негативных эмоций!»,- говорит Дима Хаустов.

Подробнее узнать о том, как можно достичь подобных результатов, избавиться от лишнего веса и связанных с ним психологических проблем можно на сайте lipodiet.ru или по телефону «горячей линии» Центра Неинвазивной липосакции 8(800) 333-41-15.