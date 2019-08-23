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Почетные рабочие. В Казани стартовал первый в России мировой чемпионат WorldSkills

23 Августа 2019 208 0 События и факты
Почетные рабочие. В Казани стартовал первый в России мировой чемпионат WorldSkills

В Казани открылся Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, участниками которого стали несколько десятков команд со всего мира. По оценкам организаторов, мероприятие посетят порядка 250 тысяч зрителей. Россия, которая присоединилась к этому движению в 2012 году, WorldSkills принимает впервые.

Идем на рекорд

Как считает президент WorldSkills Саймон Бартли, за столь короткое время, заслужить право принимать чемпионат мира и организовать его так, как это сделала Россия, – большое достижение. «Это удивительно, Россия присоединилась к нашему семейству семь лет назад. Я видел, как она подавала заявку, была включена в движение, соревновалась, а теперь принимает чемпионат! Это очень короткий период для таких событий», - подчеркнул Бартли.

Специально для Чемпионата WorldSkills был построен крупнейший в России международный выставочный комплекс «Казань Экспо». Он ставший самой большой в мире площадкой, на которой проходили такие чемпионаты. Площадь комплекса составляет 269 тысяч квадратных метров. В итоге 45-й чемпионат будет представлять 56 компетенций – это больше, чем предыдущий в Абу-Даби. На WorldSkills в Россию прибыл 1 351 участник из 63 стран мира.

В рамках соревнований состоится ряд важных и увлекательных событий. В частности, будет проведена самая масштабная деловая программа в истории движения WorldSkills и саммит министров стран-участниц движения WorldSkills.

Школьники и министры

Важность мероприятия отметила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, проведение такого события международного масштаба представляет собой большую ответственность для России, как для страны-хозяйки чемпионата. И в этом плане, по ее словам, Россия смогла привнести не только количественные, но и качественные новации. 

Участниками мероприятия по инициативе России также станут школьники в возрасте от 14 до 16 лет, которые примут участие в соревновании по 13 компетенциям WorldSkills Juniors. Россию будет представлять 17 человек. 

«Россия также инициировала проект FutureSkills, или «Навыки будущего». Это 25 компетенций, 168 конкурсантов из 16 стран-участниц. Мы очень надеемся, что эти новации тоже внесут свой вклад в развитие WorldSkills», - рассказала Голикова.

«Предполагаем, что в этом Саммите примут участие 45 министров и заместителей министров, которые курируют вопросы подготовки специалистов среднего профессионального образования в своих странах», - рассказала Голикова. 

Наследие чемпионата

В организацию и проведение чемпионата Россия и Татарстан, в частности, вложили немало средств. Помимо немалых  расходов федерального бюджета, около 2,7 млрд были вложены работодателями, на мероприятии оборудованы производственные  площадки, предоставляются станки.

Согласно российскому законодательству, Татарстан является регионом-донором. И в этом плане у него есть возможность «позволить себе дополнительные траты не только из федерального бюджета». «Все, что создано Татарстаном - инфраструктура, - это ключевое участие бюджета республики», - отметила Голикова.

Комментируя проведение чемпионата, президент республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что чемпионат дал региону большие возможности, которыми он  планирует воспользоваться в полной мере.

«От чемпионата мы получаем огромные возможности внедрить компетенции, которых у нас не было, и увидеть, как развивается молодежь… Кроме этого, все, что было создано для чемпионата, останется здесь», - заявил Минниханов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Россия в данный момент чувствует себя полноправным участником движения. Обращаясь к главе WorldSkills International Саймону Бартли, он выразил благодарность за поддержку российских инициатив: «Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за все, что вами было сделано. И, конечно, мы признательны за поддержку наших инициатив».

Я б в рабочие пошел

Для российского  общества особенно важно  влияние, которое оказывает движение WorldSkills на развитие рабочих профессий. Например, Татарстане  благодаря  подготовке к Чемпионату на базе крупных образовательных учреждений совместно с предприятиями республики создано 37 ресурсных центров по подготовке рабочих кадров.

А в целом по России, как  отметила вице-премьер Голикова, что сегодня 59% выпускников выбирают среднее профессиональное образование, студенты проходят демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, а порядка 17% граждан старше 50 лет  стремятся пройти переподготовку.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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