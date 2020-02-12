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Почему такие прекрасные люди плохо работают? Законы команды

12 Февраля 2020 125 0 Бизнес и психология
Почему такие прекрасные люди плохо работают? Законы команды

Мы уже писали про то, что, когда бизнес и рынок в целом лихорадит, важна команда. А что такое команда? Можно ли назвать этим словом любой трудовой коллектив? И что делает команду высокоэффективной?

Сначала ответим на первый вопрос: команда команде рознь, и не любой рабочий коллектив подходит под это определение. Есть модель развития команды, которой пользуются многие социологи и эйчары. Предложили её в конце прошлого века западные методологи Джон Катценбах и Дуглас Смит. В работе «Командный подход» они назвали пять видов команд:

  1. рабочая группа: взаимодействие осуществляется в основном для обмена информацией и опытом, характерна персональная ответственность членов группы за результаты их деятельности;
  2. псевдокоманда: участники могли бы повысить эффективность совместной деятельности, но не прилагают к этому никаких усилий;
  3. потенциальная команда: осознаёт необходимость общей цели, есть согласованность совместных действий, направленных на ее достижение, предпринимаются попытки выработать эффективные приемы и методы сотрудничества;
  4. настоящая команда: участники обладают взаимодополняющими навыками и умениями, имеют общие цели и задачи, выработали эффективные методы совместной деятельности;
  5. высокоэффективная команда: обладает всеми характеристиками настоящей команды и к тому же способствует индивидуальному развитию ее членов, результаты ее деятельности превосходят ожидания.

Рисунок 1. Уровни развития и график результатов команд в зависимости от типа групповой активности.

Когда люди только что объединились, они представляют из себя рабочую группу – конгломерат индивидуальностей. Сразу же ожидать от неё максимальной продуктивности не стоит. Задача руководителя – привести её в состояние настоящей, а в идеале – высокоэффективной команды. Для этого требуется время.

И вот команда добралась до своей верхней точки, созрела, и так хочется верить, что теперь-то счастье высокоэффективного труда будет длиться вечно. Хотелось бы предостеречь руководителя от этой ошибки: любой коллектив живёт по законам живого организма – то есть рождается, развивается, взрослеет, стареет и умирает. И даже самая высокоразвитая команда подвержена правилу, которое называется «жизненный цикл команды».

Жизненный цикл команды

Во второй половине XX века Психолог и исследователь Брюс Такман получил запрос от министерства образования США создать алгоритм жизненного цикла трудового коллектива. Учёный проанализировал тысячи коллективов и сформулировал универсальную модель, которая актуальна и сейчас. Моделью жизненного цикла команды по Такману включает пять стадий:

Формирование (Forming) => Бурление (Storming) => Нормализация (Norming) => Функционирование (Performing) => Завершение (Adjourning).

1. Формирование

Стадия узнавания, изучения обстановки и друг друга. Как только приблизительно становится понятно, кто есть кто, начинается конкуренция за ресурсы и привилегии, авторитет и популярность.

2. Бурление

Конфликты и конфронтации, взаимная притирка, установление границ, поиски «козлов отпущения». Стадия длится до тех пор, пока влиятельному большинству не становится ясно: нужно договариваться о «правилах игры», регуляторах взаимодействия.

3. Нормализация

Возникает при успешном исходе предыдущей фазы.

4. Функционирование

Команда начинает действовать как одно целое. Именно здесь наблюдается пик её эффективности.

5. Расформирование

По тем или иным причинам участники не видят плюсов продолжать совместную работу, команда распадается.

Рисунок 2. Стадии жизненного цикл команд.

Плохая новость заключаются в том, что любая команда проходит все эти фазы, а, значит, рано или поздно умрёт. Хорошая новость: период «функционирования» - зрелости, расцвета коллектива может длиться годами. От чего это зависит, поговорим в нашем следующем материале.


Наталья Константинова
Вынос: в библиотеку руководителя:
Джон Катценбах, Дуглас Смит «Командный подход»

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Редакция "Капитала Страны"

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