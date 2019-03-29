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Почему Путин не поддержал строительство ВСМ Москва – Казань

29 Марта 2019 30 0 Экономика
Почему Путин не поддержал строительство ВСМ Москва – Казань

Сегодня СМИ сообщили о том, что Владимир Путин не поддержал проект магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород. Сам проект достаточно дорогой, и в этом плане нецелесообразный – такой точки зрения придерживается Антон Силуанов, считающий, что лучше всего построить платную автодорогу в Казань. Возможно, что президент считает также. Однако в Кремле заявляют, что итоговое решение все еще не принято.

Привет от Силуанова?

Российский лидер Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород (именно она должна была стать первым участком ВСМ Москва – Казань) и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, эта позиция была озвучена во время встречи главы государства с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.

Формального решения, как отмечает издание, пока нет. Планируется, что речь об этом пойдет во время предстоящей встречи президента с главами причастных ведомств и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

Тем не менее, глава России больше поддерживает позицию первого вице-премьера Антона Силуанова, считающего, что строительство ВСМ вообще нецелесообразно и вместо этого стоит реализовать проект платной автодороги на Казань.

Проект строительства ВСМ до Казани, о котором идет речь, рассматривался около пяти лет. Решение по нему тормозилось из-за высокой стоимости: речь идет о сумме около 1,3 трлн руб. В конечном итоге комплексный план развития магистральной инфраструктуры учел только первый участок ВСМ Железнодорожный – Гороховец (он сможет обеспечить высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом). Строительство этого участка обойдется в 621,5 млрд руб.

Противники проекта

Против строительства проекта выступали Минфин и его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов. Они выражали свои сомнения относительно справедливой стоимости билета и оценки пассажиропотока. Кроме этого, эксперты заявляли о возможных существенных рисках для бюджета, связанных исполнением обязательств перед кредиторами.

При этом в качестве альтернативы средства для ВСМ предлагали направить на региональные аэропорты, Севморпуть, а также морские порты. При этом, как ранее писал РБК, в Минфине предлагали перенаправить более 100 млрд руб. на проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» (деньги нудны для строительства терминала по отгрузке сжиженного газа на Ямале).

При этом, как пишет «Коммерсант», данный вопрос, вероятно, решался «в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани», за которую так ратует Минфин. Как утверждает собеседник издания, глава России поддержал строительство автодороги.

Что говорят в Кремле

Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итогового решения о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань не принято, и в данный момент эта тема находится в стадии разработки. «Та информация, что появилась [об отсутствии поддержки проекта со стороны президента Владимира Путина] – она не соответствует действительности… Пока разные варианты находятся на стадии проработки, окончательных решений не принималось», – цитирует Пескова РБК. Он добавил, что «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

При этом, один из источников РБК рассказал, что решения о начале строительства ВСМ до Казани по итогам вышеупомянутых консультаций с участием Владимира Путина «принято не было». «Это пока не формализованное решение», – подчеркнули еще три собеседника РБК.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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